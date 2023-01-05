Депутат Останина заявил о необходимости госзаказа на школьную форму

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила в беседе с РИА "Новости" о необходимости введения системы госзаказа при пошиве единой школьной формы. Вопрос необходимости последней сейчас не решен, однако за ее введение ранее высказывался глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Если это ляжет бременем на плечи родителей, то что такое эта единая форма. Я уверена, что начинать надо будет с помощи производителей, с государственного заказа, с тем, чтобы государство пусть не на сто процентов, но софинансировало", — приводит слова Останиной информагентство.

Коммунистка также выразила мнение, что к созданию единой формы можно было бы подключить, среди прочих, и самих школьников. Они могли бы разработать свои варианты одежды, чтобы в дальнейшем можно было бы "уже самих детей спросить, что им понравилось больше". За образец формы она предложила взять советскую, изменив ее в соответствии с требованиями времени. "Возможно, парадная [форма] будет не только белый фартук или черный низ белый верх, может, дети сами для себя сочинят какие-нибудь жилеты, симпатичные новомодные куртки и бомберы", — предположила депутат.

В октябре Останина говорила, что школьники нуждаются в военной подготовке, а не в секс-просвете. Спустя неделю после этого высказывания она предложила регистрировать блогеров в Минюсте, а заодно и снабдить их специальными удостоверениями наподобие журналистских. В декабре она пожелала ужесточить ответственность за повторную пропаганду нетрадиционных отношений, а перед этим была в числе депутатов от КПРФ, предложивших амнистировать наказанных, в том числе, за распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и ее дискредитацию (ст. 280.3 УК РФ).