Явка на муниципальных довыборах в Петербурге составила 10%

Итоговая явка на муниципальных довыборах 9 апреля составила 10,42%, сообщил ЗАКС.Ру председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Всего на участки, где выбирали пятерых мундепов, пришли голосовать 3538 избирателей. Это не окончательные цифры - итоги голосования на одном из участков в МО "Красном Селе" могут быть отменены.

На довыборы в МО "Южно-Приморский" пришли 7,75 % избирателей. Самую высокую явку зафиксировали в МО "Понтонный" - 14,58 %. Итоговая явка в Красном Селе станет известна после рассмотрения ТИК № 26 вопроса о невозможности подведения итогов на УИК №1213, где количество бюллетеней может составить примерно 0,8% от общей явки.

Таким образом, ожидания Горизбиркома о явке на уровне 10-15% подтвердились, в отличии от прошлогодних довыборов, когда при прогнозируемых 10% на участки пришли только 9,7% от общего числа зарегистрированных избирателей.

В день голосования на участках заметили людей, которые фотографируются на фоне избирательных участков, как позже заявлял Мейксин - для соцсетей, а на одном из УИК у членов комиссии обнаружили некие "списки бюджетников".

Подробнее о выборах, которые попадут в "сториз" - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков