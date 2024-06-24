Кандидаты и затраты: Сколько может стоить избирательная кампания в муниципалитете

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Выборы в петербургские муниципалитеты объявлены, теперь настало время подачи документов от потенциальных кандидатов. Проведение избирательной кампании может подразумевать определенные финансовые затраты со стороны выдвиженцев, включающие печать и распространение листовок, подписных листов, а заодно и агитацию в СМИ. ЗАКС.Ру попробовал выяснить, на какие суммы можно ориентироваться желающим.

Что говорит закон

В период между выдвижением и регистрацией кандидаты должны сформировать избирательные фонды. Законодательство предусматривает определенный предел для привлекаемых средств, однако на практике подобные рамки нельзя назвать слишком узкими. Так, в муниципальную кампанию 2019 года лишь у одного кандидата избирательный фонд превысил половину от предельного значения. Прочие выдвиженцы удовлетворились меньшими средствами, а изрядная часть из них и вовсе заявилась на выборы без копейки денег на счете.

Формирование избирательного фонда определяется региональным законом "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга". В соответствии с нормой, кандидат не может расходовать на кампанию более одного миллиона рублей.

Закон определяет предельные значения перечисляемых кандидату добровольных пожертвований. Так, один гражданин вправе перевести политику сумму, не превышающую 50 тысяч рублей, при этом пожертвование не может быть анонимным. В случае с юридическими лицами предельная планка установлена на уровне 100 тысяч рублей. Что касается избирательных объединений, то они не могут внести более одного миллиона рублей — то есть предельно установленной суммы на финансирование кампании.

Помимо верхней планки для размера пожертвований существует и нижняя. Перечисляемая сумма не может оказаться меньше 3 % от величины прожиточного минимума по России на душу населения. В 2024 году этот показатель равняется 15 453 рублям. Соответственно, в рамках муниципальной кампании 2024 года петербуржцы или же организации не могут переводить кандидату суммы ниже 463,59 рубля.

От необходимости создания избирательных фондов избавлены кандидаты, баллотирующиеся в округах с количеством избирателей не более пяти тысяч человек и не планирующие финансировать свою кампанию. При этом они обязаны поставить окружную избирательную комиссию в известность о принятом решении. В Петербурге подобные муниципалитеты сосредоточены в Выборгском, Колпинском, Курортном, Приморском и Пушкинском районах. Согласно данным Горизбиркома, на начало 2024 года в городе насчитывалось 15 подходящих под описание округов, при этом в Комарово, Смолячково, Солнечном и Ушково количество избирателей не дотягивало до полутысячи, а в Серово — и вовсе до сотни.

Сколько могла стоить муниципальная кампания в 2019 году

Предыдущие муниципальные выборы проходили в Петербурге в 2019 году. Как и сейчас, пять лет назад кампании развернулись в 110 округах из существующих 111. Большинство мест в советах депутатов досталось представителям "Единой России", однако в ряде муниципалитетов победили представители оппозиции.

Рекордсменом по привлеченным средствам на кампанию стала экс-глава петербургского отделения партии "Яблоко" Екатерина Кузнецова, баллотировавшаяся в совет МО "Смольнинское". На свой избирательный счет политик внесла 632,5 тысячи рублей. Из этих денег она потратила немногим более 27,5 тысячи рублей, следует из отчета Горизбиркома. Здесь и далее ЗАКС.Ру вынужден опираться на данные по состоянию на конец августа 2019 года, поскольку более поздние отчеты в открытом доступе отыскать не удалось.

Всего за места в совете "Смольнинского" на прошлых выборах боролись 184 кандидата. Не получивший депутатский мандат глава сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров выдвинулся с 500 рублями на счете. С аналогичной суммой пошел на выборы победивший в итоге Константин Хрщонович, при этом он потратил 300 рублей. Его коллега по совету Диана Серая привлекла для кампании почти 48 тысяч рублей и потратила практически их все. Блогер Павел Смоляк положил на избирательный счет в десять раз меньшую сумму и тоже практически всю ее потратил. Кампания для него прошла неудачно.

Затраты на проведение кампании во многом зависят от местоположения, размера и количества избирателей муниципалитетов. Так, в центральных районах кандидаты в целом стремились привлекать более крупные суммы, чем в небольших округах на окраинах города. К примеру, 10 кандидатов в совет поселка Смолячково заявились на выборы с тысячей рублей каждый, а еще трое либо ничего не вносили на избирательный счет, либо просто отказались от его открытия. В Серово двое выдвиженцев потратили по 700 рублей из имеющейся тысячи, еще один не внес на счет ни рубля, а прочие 10 кандидатов обошлись без открытия счета.

Избиравшаяся от "Единой России" в Литейном округе Татьяна Чистякова привлекла на свой счет 250 тысяч рублей и потратила ровно одну десятую часть от этих средств. По 200 тысяч внесли нынешние главы МО № 72 Павел Швец и МО "Юго-Запад" Олег Семенов. Первый из них шел от Партии роста и в итоге не потратил на кампанию ни рубля из собственных средств. Что касается Семенова, то он выдвигался от "Единой России" и использовал при этом почти 32,5 тысячи рублей.

Стоит упомянуть МО "Морской", где сразу 10 кандидатов положили на счета по 400,4 тысячи рублей. Шестеро из них, включая нынешнюю главу Татьяну Кольцову, успешно избрались. Каждый из десятерых кандидатов потратил суммы, превышающие 360 тысяч рублей.

Похожая ситуация наблюдалась в "Екатерингофском" округе, где сразу четверо кандидатов пришли на выборы со 100 тысячами рублей. Одним из них был действующий глава муниципалитета Олег Смакотин, вся четверка прошла в совет. Кроме того, еще 103,2 тысячи рублей представил кандидат Максим Каныгин и 98 тысяч рублей — Вероника Потапова. Каждый из них потратил на кампанию немногим менее 12 тысяч рублей. Депутатами они не стали.

В зависимости от муниципалитета, средние значения привлеченных средств могли составлять от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей на кампанию. К примеру, в "Сенном" округе сразу 15 кандидатов внесли по 500 и менее рублей, причем трое заявились на выборы с нулевыми счетами. Четверо из них использовали по 20 рублей, еще несколько ограничились тратами в размере менее 200 рублей. В совет из них не прошел никто. Все избранные депутаты внесли на проведение кампании по 10 тысяч рублей, из этой суммы каждый потратил по 9 322 рубля.

Сколько стоила агитация в 2019 году

Говоря об агитации в контексте муниципальных выборов, в первую очередь следует иметь в виду различные печатные материалы. Типографии берутся изготовить листовки разных форматов, в том числе односторонние и двухсторонние, а также различные визитки, буклеты, карманные календари и газеты.

Согласно прайс-листам издательств, в 2019 году разница в стоимости одной листовки формата А4 с односторонней печатью могла быть более чем десятикратной. Однако на практике разброс нивелировался при помощи достаточно гибкой системы скидок, предоставляемых заказчикам в зависимости от необходимого им тиража. Чем больше требовалось листовок кандидату, тем меньше была цена каждого экземпляра.

Одна из петербургских типографий выражала готовность напечатать 10 тысяч листовок формата А4 за 16 тысяч рублей. Другое издательство соглашалось предоставить 100 аналогичных листовок за 7,5 тысячи рублей. При увеличении тиража заказчику предоставлялись скидки до 60 %, в результате чего за 500 экземпляров кандидату потребовалось бы заплатить 11,25 тысячи рублей.

Третья компания была готова напечатать 100 листовок за 1 793 рубля, при этом вдвое больший тираж стоил бы 3 415 рублей. Четвертая предлагала заказчикам печать двух тысяч полнокрасочных листовок по цене 4,51 рубля за штуку. Соответственно, за весь тираж кандидату предстояло бы выложить немногим более девяти тысяч рублей. При этом 10 тысяч листовок обошлись бы в 27,5 тысячи рублей.

Один экземпляр агитационной газеты формата А3 мог стоить для заказчика и пять, и 12 рублей. При этом, как и в случае с иной полиграфической продукцией, при ценообразовании в дело включался ряд переменных, включая тираж или же количество страниц. У одной и той же типографии стоимость экземпляра могла варьироваться от 1,4 до 7,7 рубля — при этом в первом случае речь шла о четырехполосной газете общим тиражом 10 тысяч экземпляров, а во втором — о восьмиполосной газете, изданной в количестве двух тысяч штук.

Как муниципалы оценивают затраты на кампанию-2024

У части кандидатов необходимость использовать средства на избирательном счете может возникнуть еще до регистрации. Согласно закону Петербурга о выборах, самовыдвиженцы должны представить собранные подписи в поддержку своей кандидатуры. Количество подписей будет отличаться от округа к округу в зависимости от количества избирателей. Так, МО № 65, самый населенный петербургский муниципалитет, поделен на шесть многомандатных округов. Баллотирующиеся в них выдвиженцы должны представить в избирком по 27 полученных подписей. В то же время, например, в Белоострове, где проживает немногим более тысячи избирателей, кандидатам предстоит собрать по 10 подписей — это минимально возможное количество, установленное законом.

Отметим, что выдвинутые партиями кандидаты от необходимости сбора подписей избавлены.

Самовыдвиженцы вольны собирать подписи самостоятельно либо же привлекать сборщиков за деньги. Также потратиться придется на печать подписных листов и на некоторые другие обязательные вещи. Например, это могут быть печать бумаг и покупка флеш-карты для подачи документации в электронном виде. По оценке депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова, суммарно на это может уйти около двух-трех тысяч рублей. В то же время бывший депутат ныне распущенного МО "Лиговка-Ямская" Михаил Шабалкин предположил в беседе с ЗАКС.Ру, что печать подписных листов может обойтись примерно в 300 рублей.

Петербургский закон о выборах содержит предел допустимых трат до этапа регистрации. Кандидат вправе использовать не более 30 % средств со своего избирательного счета.

Если говорить о всей кампании в целом, то опрошенные муниципалы разошлись в оценке ее возможной стоимости. Так, Павел Швец, апеллируя к опыту предыдущей кампании, заявил, что часть его коллег провели кампанию за примерно три тысячи рублей. "У нас в округе живет где-то 12-13 тысяч избирателей. Условно надо напечатать, если минимум прямо, пять тысяч листовок. Это 18 тысяч рублей. Ничего сверхъестественного, на самом деле, на избирательной кампании не нужно. Мой опыт подсказывает, что никаких там нескольких волн агитации вообще не требуется", — заявил он.

На прошлой неделе петербургские типографии объявили о готовности печатать полиграфию к предстоящим выборам. Как и пятью годами ранее, в ценах на предлагаемую продукцию наблюдается изрядный разброс. Так, цена одной листовки формата А4 может составлять и 9,4 рубля, и 30 рублей в случае с небольшими тиражами. Если же дело идет о печати крупных партий, то цена может снизиться до 2,1-12 рублей за штуку.

Иной, чем у Швеца, точки зрения на необходимость нескольких волн агитации придерживается экс-мундеп Шабалкин. По его мнению, кандидату следует учитывать необходимость распространять листовки дважды, а то и трижды за кампанию. Сам он, впрочем, в 2019 году удовлетворился однократной печатью агитации.

По оценкам Шабалкина, стоимость "нормальной избирательной кампании в небольшом округе" для одного кандидата может составить 100 тысяч рублей. При этом существует способ заметно уменьшить затраты, отметил он со ссылкой на личный пример. Суть варианта сводится к финансовому объединению нескольких кандидатов. В этом случае потенциальные депутаты будут нести расходы сообща, что позволит заметно сэкономить.

"По моему опыту 2019 года, мы печатали одну партию листовок большую на все квартиры округа, это нам обошлось в 15 тысяч рублей по тогдашним ценам. И мы поделили это на пятерых, то есть по три тысячи мы скинулись и во столько мне, собственно, и обошлась вся кампания", — подсчитал Шабалкин.

Спикер обратил внимание, что из общего количества петербургских избирательных округов большинство составляют пятимандатные, соответственно и команда единомышленников может состоять из пятерых человек. В своих расчетах он отталкивался от предположения, что сейчас тираж агитации может стоить 30 тысяч рублей.

"По-хорошему, нужно две-три волны за кампанию сделать. То есть цифры такие, я считаю, что нормальная избирательная кампания в небольшом округе будет стоить 100 тысяч рублей, и если ты ее ведешь один, ты их все один потратишь, если вы идете впятером, вы сможете поделить их на пятерых. По 20 тысяч [рублей получается], но это мои умозрительные оценки", — резюмировал он.

Свой вариант снижения затрат имеется и у Швеца. Кандидатам от партий может быть заметно проще в финансовом плане, напомнил он. "Все наши кандидаты, которые избраны от Партии роста в 72-й муниципалитет, закончили кампанию с нулем рублей на избирательном счете, — поведал он. — Партия им платила, партия им напечатала информационные бюллетени за свой счет и из избирательного фонда кандидаты не потратили ни копейки".

В свою очередь, Сафонов полагает, что печать агитации за прошедшие пять лет могла подорожать "процентов на 40 примерно". По его мнению, в этом случае речь может идти о половине миллиона рублей, но в эту стоимость войдут и печать газет, и другие расходы.

"Наверное, да, кто-то рискнет выпускать какие-то газеты, это дорогое удовольствие, прямо скажем. Если человек прямо хочет денег потратить, я думаю так, от 500 тысяч [рублей]. <...> Какая-то более-менее агрессивная кампания активная — да, где-то наверное около 500 тысяч придется кандидату потратить", — высказался муниципал.

Сейчас печать газетного тиража объемом 1 000 экземпляров может стоить и 9,6 тысячи, и 50 тысяч рублей в зависимости от количества полос и особенностей полиграфии, следует из прайс-листов типографий. При этом стоимость каждого отдельного экземпляра будет уменьшаться по мере увеличения заказа. Так, у одной из типографий при троекратном увеличении тиража стоимость каждой отдельной газеты снижается более чем в два раза. У другой — стоимость четырехполосной газеты уменьшится для заказчика практически в 3,5 раза при пятикратном увеличении объема.

В целом к проведению требующей вложения средств агитации на муниципальных выборах Сафонов относится скептически. "Что касается агитации, то, честно говоря, становится всё как-то совсем уже тоскливо, потому что единственный доступный способ агитации — это просто ходить ногами по дворам. Какая-то печатная агитационная продукция — сомнительное удовольствие, потому что [подходящих кандидатам ежедневных общедоступных. — ЗАКС.Ру] газет нет, радио и телевидение — тоже ничего такого нет, там некуда вкладываться", — высказался депутат. "Сомнительным удовольствием" полагает он и активность кандидатов в социальных сетях и мессенджерах, поскольку количество подписчиков в муниципальных сообществах несопоставимо, по его оценке, с общим количеством жителей.

Более оптимистично, судя по его деятельности, настроен глава петербургского отделения движения "Общество.Будущее" Савва Федосеев. На прошлой неделе он объявил о завершении сбора средств на проведение избирательной кампании по выдвижению себя и своих соратников в муниципалитеты города. Изначально он рассчитывал собрать 700 тысяч рублей. По его словам, эту планку удалось преодолеть.

Как рассказал Федосеев ЗАКС.Ру, проведение кампании он с единомышленниками планировал "сильно заранее", и траты у них начались еще весной. Собранные средства пойдут на оплату аренды штаба, на юристов и менеджеров и, в целом, "на прочие бесконечные расходы, которые требуют выборы".

"У нас смета достаточно большая — на всю большую команду рассчитано, по-моему, если не ошибаюсь, около 15 миллионов [рублей], там на все — про все, прямо большие запасы в том числе", — поделился Федосеев.

Назвать конкретные данные по оплате труда привлеченного персонала политик затруднился и сказал, что более подробной информацией будет владеть по завершении регистрации кандидатов.

"Работу всех людей мы планируем оплачивать, за исключением, может быть, какой-нибудь самой простой работы, эпизодической. Но в целом да, мы планируем всем оплачивать, и людей из нашей команды активно обучать, в том числе оплачиваем им эту работу", — продолжил спикер и добавил, что намерен также привлекать сборщиков подписей на платной основе.

Ранее Федосеев сообщал в своем Telegram-канале о намерении собрать по 50-60 подписей избирателей в каждом муниципалитете, где он собирается выдвигаться. Из полученных подписей он рассчитывает отобрать "15-20 лучших" и предоставить их в избирательную комиссию.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с ЗАКС.Ру отметил три важнейших, на его взгляд, компонента избирательной кампании. По мнению эксперта, кандидатам следует приготовиться к тратам на свой штаб и, в частности, на электоральных юристов. "На это не надо скупиться, а надо электоральных юристов брать грамотных. Очень многие [кандидаты] слетают с избирательной кампании сейчас именно из-за этого. Кампании во многом превращаются в битву юридических штабов. Поймать конкурента на чем-то, написать на него одну-вторую-третью жалобу, предупреждение, потом еще предупреждение, снятие", — развил он свою мысль.

В случае с муниципальными выборами к использованию в агитации газет и прочих СМИ Солонников отнесся скептически. Речь может идти о раздаче агитматериалов во время поквартирных обходов избирателей. "Основной элемент — это кампания "от двери к двери", это встречи с избирателями во дворах, на подготовленных площадках, еще где-то", — отметил он и добавил, что "чем больше личных рукопожатий, <...> тем больше шансов, что ты изберешься".

В качестве третьего элемента успешной кампании политолог назвал "партийную составляющую или предварительные договоренности", которые "всегда должны быть". Баллотирующийся от известной партии кандидат получает преимущество в глазах избирателей перед малоизвестными избирателям соперниками, считает он.

Стоимость избирательной кампании может колебаться от десятков до сотен тысяч рублей, считает Солонников. При этом он отметил важность слежения за конкурирующими кандидатами и их тратами. Кампания может оказаться "очень дорогой" в случае, если другие выдвиженцы привлекли крупную сумму средств. "Если округ практически пустой, кандидатов там нет и это небольшое муниципальное образование, где проживает тысяча с чем-то человек, то достаточно всех обойти, тем более если вас там знают, будет дешевая кампания", — добавил политолог.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру