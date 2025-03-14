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Новости 18:44

Цивилев предложил штрафовать за мешающие уборке улиц электросамокаты

фото ЗакС политика Цивилев предложил штрафовать за мешающие уборке улиц электросамокаты

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил ввести штрафы за самокаты, препятствующие механизированной уборке. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале 14 марта. Соответствующее предложение он направил в государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ).

Как отметил Цивилев, он хочет ввести норму по аналогии с той, что уже действует для автомобилистов.

"Напомню, за транспорт, мешающий проезду спецтехники по внутриквартальным территориям, предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 40 тысяч рублей — для должностных лиц, и от 150 до 500 тысяч рублей — для юридических," - подчеркнул депутат в своей публикации.

Он уточнил, что сотрудники ГАТИ имеют право изъять автомобиль.

Цивилев также предложил признавать электросамокаты крупногабаритным мусором, если они оставлены вне специально отведенных зон, мешают уборке территории, а также создают препятствия для пешеходов, а кикшеринговые компании привлекать к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Ранее ЗАКС.Ру писал о сложностях начала сезона кикшеринга в Петербурге. Впервые электросамокаты появились на улицах города в 2025 году 5 марта, но арендовать их было нельзя. В тот же день стало известно, что комтранс обратился к операторам кикшеринга с просьбой перенести старт сезона из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на это, возможность арендовать самокат появилась уже 6 марта. Однако уже к вечеру того же дня они вновь стали недоступны для аренды. 8 марта компании вновь сделали возможным взять СИМ напрокат, но при условии, что температура выше +1 градуса, и отсутствуют осадки на улице. Однако из-за испортившейся погоды 12 марта комтранс объявил, что кикшеринговые сервисы вновь будут вынуждены ограничить аренду.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




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