Цивилев предложил штрафовать за мешающие уборке улиц электросамокаты

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил ввести штрафы за самокаты, препятствующие механизированной уборке. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале 14 марта. Соответствующее предложение он направил в государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ).

Как отметил Цивилев, он хочет ввести норму по аналогии с той, что уже действует для автомобилистов.

"Напомню, за транспорт, мешающий проезду спецтехники по внутриквартальным территориям, предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 40 тысяч рублей — для должностных лиц, и от 150 до 500 тысяч рублей — для юридических," - подчеркнул депутат в своей публикации.

Он уточнил, что сотрудники ГАТИ имеют право изъять автомобиль.

Цивилев также предложил признавать электросамокаты крупногабаритным мусором, если они оставлены вне специально отведенных зон, мешают уборке территории, а также создают препятствия для пешеходов, а кикшеринговые компании привлекать к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Ранее ЗАКС.Ру писал о сложностях начала сезона кикшеринга в Петербурге. Впервые электросамокаты появились на улицах города в 2025 году 5 марта, но арендовать их было нельзя. В тот же день стало известно, что комтранс обратился к операторам кикшеринга с просьбой перенести старт сезона из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на это, возможность арендовать самокат появилась уже 6 марта. Однако уже к вечеру того же дня они вновь стали недоступны для аренды. 8 марта компании вновь сделали возможным взять СИМ напрокат, но при условии, что температура выше +1 градуса, и отсутствуют осадки на улице. Однако из-за испортившейся погоды 12 марта комтранс объявил, что кикшеринговые сервисы вновь будут вынуждены ограничить аренду.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру