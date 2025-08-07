Апостолевский рассказал о прочитанных под арестом книгах

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский (КПРФ) рассказал ЗАКС.Ру о книгах, которые читал на протяжении семидневного ареста, назначенного ему из-за репоста восьмилетней давности. Также он поделился соображениями касательно отказа в регистрации кандидатом в губернаторы представительницы Компартии Ларисы Мухиной.

— Ну, "Семнадцать мгновений весны", потом детективы всякие, Агату Кристи. Читал "12 стульев", всякие там рассказы, Чехова, Мопассана — много всего,была целая неделя, — перечислил прочитанное Апостолевский.

По словам коммуниста, на протяжении ареста он в основном "читал, думал, размышлял о дальнейших планах". Свое состояние после выхода из ИВС депутат охарактеризовал как "боевое". При этом Апостолевский высказал предположение, что его арест мог стать результатом некой "спланированной акции", якобы сделанной в отместку за деятельность по защите экологии региона.

Аналогичным образом депутат оценил решение Леноблизбиркома об отказе в регистрации на выборы губернатора области, вынесенное в отношении его соратницы по партии Ларисы Мухиной. В этом случае он также заподозрил влияние некой политической воли, которая будто бы могла быть не заинтересована в соперничестве на выборах с представительницей КПРФ. Неудачу Мухиной с преодолением муниципального фильтра он связал именно с этим, предположив, что депутаты могли по незнанию поддержать кандидата от другой партии. Напомним, избирком объяснял отказ в допуске Мухиной до выборов тем, что она сдала 44 подписи в свою поддержку из необходимых 144-151 подписи.

Апостолевского задержали на Московском вокзале в конце июля из-за репоста с критическими высказываниями о политике Алексее Навальном*. Сосновоборский городской суд назначил депутату семь суток административного ареста по статье о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Попытка оспорить вынесенное решение в Леноблсуде окончилась неудачей, из-под ареста коммунист вышел 6 августа.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Апостолевского