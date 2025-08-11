Новый совет директоров "Ленфильма" утвердил Андрющенко на пост главы киностудии

Надежду Андрющенко утвердили на должность гендиректора киностудии "Ленфильм", сообщила 11 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт Центра раскрытия корпоративной информации. Соответствующее решение принял новый совет директоров "Ленфильма".

Как отмечает издание, собрание было проведено во внеочередном порядке в Москве. Полномочия Андрющенко будут действовать три года.

Отметим, в конце июля у "Ленфильма" сменился совет директоров. В частности, из него вышли вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и режиссер Алексей Герман-младший. Также в новом составе не оказалось режиссера Федора Бондарчука, покинувшего совет директоров киностудии в декабре 2024 года.

Теперь в совет директоров "Ленфильма" входят пять человек вместо девяти: директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, а также четыре представителя Росимущества – начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Андрей Вершинин и его заместители Роман Куценко, Юлия Кокорева и Эдуард Оразов.

Напомним, что Надежда Андрющенко заняла должность гендиректора "Ленфильма" в декабре 2024 года. Она сменила на этом посту Эдуарда Суворова, руководившего киностудией с февраля того же года, когда против его предшественника Федора Щербакова возбудили уголовное дело о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Последние несколько лет "Ленфильм" находится в тяжелом экономическом положении. В феврале 2025 года на состояние киностудии обратил внимание режиссер Александр Сокуров в разговоре с президентом Владимиром Путиным. Как отметил Сокуров, он не впервые поднимал эту тему в разговоре с главой государства. В ходе ПМЭФ-2025 губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с министром культуры Ольгой Любимовой подписал меморандум о сотрудничестве, направленный на возрождение "Ленфильма".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру