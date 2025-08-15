Приставы сняли арест с имущества "Ленфильма"

Специализированный отдел судебных приставов по Петербургу вынес постановление о снятии ареста с имущества петербургской киностудии "Ленфильм", обратил внимание "Деловой Петербург" 15 августа. В отношении "Ленфильма" также было окончено исполнительное производство.

Соответствующее решение суда от 13 августа было размещено в картотеке арбитражных судов. Согласно документу, арест на имущество киностудии было наложено в конце мая. В ответ "Ленифльм" подал заявление о признании этого решения незаконным. Позднее киностудия отказалась от заявления, так как в середине июля приставы сами решили снять арест и остановить исполнительное производство.

Отметим, что киностудия уже не первый год испытывает финансовые трудности. Так, в начале августа Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с "Ленфильма" 2,6 млн рублей дивидендов в пользу Росимущества. Киностудия пыталась объяснить невыплату дивидендов сложным экономическим состоянием, но суд не прислушался к этим доводам. Еще ранее "Компания Радмир" попытался добиться признания "Ленфильма" банкротом, однако суд не стал удовлетворять это требование.

Напомним, феврале на состояние "Ленфильма" в разговоре с президентом Владимиром Путиным обратил внимание режиссер Александр Сокуров. По словам Сокурова, это не первый раз, когда он поднимал эту тему в беседе с главой государства. В марте министр культура Ольга Любимова заявила, что киностудию не собираются закрывать. В ходе ПМЭФ-2025 губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с Любимовой подписал меморандум о сотрудничестве, направленный на возрождение "Ленфильма".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру