Три тысячи человек получат статус блокадника при смягчении требований к нему

Около трех тысяч человек получат право на статус жителей блокадного Ленинграда в случае принятия законопроекта о смягчении правил его выдачи, говорится в пояснительной записке к инициативе. Проект внес на рассмотрение Законодательного собрания губернатор Александр Беглов.

Изменения вносятся в положение о знаке "Жителю блокадного Ленинграда". Сейчас право на получение такого знака имеют граждане, прожившие в осажденном городе не менее четырех месяцев. Внесенный Бегловым законопроект устраняет подобное ограничение.

"С принятием проекта закона к награждению знаком "Жителю блокадного Ленинграда" будут представлены 1836 жителей Санкт-Петербурга и около 1200 граждан, проживающих за пределами Санкт-Петербурга", — говорится в пояснительной записке.

После получения знака эти граждане получат статус ветеранов Великой Отечественной войны, что даст им право на льготы и на получение пенсии по инвалидности одновременно с обычной пенсией.

В сопроводительном письме к законопроекту Беглов попросил депутатов и лично спикера ЗакСа Александра Бельского рассмотреть законопроект в первоочередном порядке.

Отметим, что идею о смягчении условий для предоставления статуса блокадника Беглов высказывал еще в 2019 году. В декабре 2024 года он говорил о намерении обратиться с соответствующим предложением к президенту Владимиру Путину. В январе городской комитет по социальной политике представил для антикоррупционной экспертизы законопроект об отмене требования о четырехмесячном нахождении в блокадном Ленинграде для получения статуса блокадника.

Наступившей осенью о планах наделить подобным статусом всех без исключения жителей блокадного Ленинграда заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова прозвучали на встрече с блокадниками 10 сентября. Спустя неделю Беглов сообщил на заседании городского правительства о том, что внес законопроект на рассмотрение ЗакСа.

