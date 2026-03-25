Инициативная группа по референдуму о КРТ набрала необходимый минимум желающих

Противники петербургского закона о комплексном развитии территорий смогли собрать более 300 заявок от потенциальных участников инициативной группы для проведения собрания и подачи заявки в Горизбирком о референдуме, сообщил 25 марта лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. На этом организаторы останавливаться не намерены, они планируют собрать больше заявок на случай непредвиденных обстоятельств.

"Минимальный рубеж в 300 заявок спартанцев пройден. Теперь нам нужно организовать запас, чтобы на случай болезни или невозможности явки кого-то в день Х его занял другой петербуржец", — написал Костров в своих социальных сетях.

Также общественник сообщил о сборе заявок от желающих содействовать проведению собрания инициативной группы. Как сообщалось ранее, провести его собираются в середине апреля.

О планах провести референдум противники закона о КРТ сообщили двумя неделями ранее. Для запуска процедуры им требуется провести собрание инициативной группы с не менее чем 300 участниками. После этого протокол собрания должен быть направлен на рассмотрение в Горизбирком. Отметим, что ранее комиссия отклонила по формальным признакам заявки на проведение референдумов о запрете самокатов и запрете строительства небоскребов в Петербурге.

Закон о КРТ был принят в Петербурге в 2022 году. Он предполагает возможность сноса хрущевок 1957-1970 годов постройки с последующим строительством нового жилья. Горожане остались недовольны принятой нормой, так что через несколько месяцев на ее действие ввели мораторий до изменения федерального законодательства. Это произошло летом 2025 года, а в декабре корректировкам подвергся и городской закон. В связи с этим мораторий продлевать не стали, так что закон начал действовать с начала текущего года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру