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14 мая, 13:56

Фракция Партии роста в ЗакСе вступилась за Максима Резника

фото ЗакС политика Фракция Партии роста в ЗакСе вступилась за Максима Резника

Депутаты фракции Партии роста в ЗакСе Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг своего коллеги Максима Резника, и призвали политиков и журналистов придерживаться презумпции невиновности. Заявление опубликовано на сайте Дмитриевой.

Дмитриева и Трохманенко заявили, что если есть «факты нарушения законодательства» со стороны Резника, то должны быть предъявлены обвинения, нужно проводить расследование в установленном законом порядке.

«Однако беспрецедентная информационная атака и недоказанные обвинения в СМИ создают информационное давление такой степени, что, к сожалению, вынуждает нас серьезно опасаться за состояние здоровья Максим Резника и его близких, матери и жены. Поэтому предлагаем всем политикам и представителям СМИ строго придерживаться конституционного принципа о том, что ни один гражданин не может быть обвинен в преступлении, пока его вина не доказана судом», - подчеркнули депутаты.

В течение последних нескольких недель в Telegram-каналах и СМИ, которые связывают с Кремлем и «фабрикой троллей», появляются материалы, в которых Резника обвиняют в курении марихуаны. В тех же источниках появляются видеоролики с эпизодами из частной жизни депутата, его караулят активисты с плакатами, на шествии 1 мая его грубо задержали, повалив на асфальт. 11 мая его жена сообщила, что у Резника из-за «морального давления» случился сердечный приступ.

Сам Резник заявил, что намерен подать в суд на тех, кто распространяет информацию о якобы курении марихуаны. С этими публикациями депутат столкнулся после публичного конфликта с врио губернатора Алекcандром Бегловым. В январе 2018 года Беглов приписал Резнику слова о сдаче Ленинграда фашистам, в ответ на это депутат подал в суд, который, однако, на его сторону не встал. В поддержку Резника высказываются петербургские политики, лидер петербургской «Справедливой России» Марина Шишкина пообещала поднять вопрос на пленуме Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.



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14 мая, 20:06    
В прошлом созыве питерского ЗАКСа предлагали  обязать проходить наркологическое и психиатрическое обследование депутатов и чиновников, но единороссы не поддержали. И от Смольного не было никакой поддержки этой инициативы. Поэтому, если бы действительно хотели навести порядок с алкоголизмом, наркоманией и психическими отклонениями в органах власти, то давно бы приняли соответствующий закон, а не разводили бы трескотню троллей и предвыборную клоунаду.

14 мая, 18:57    
Беглов - наш губернатор!!! При нём "Зенит" стал чемпионом России!!! Хороший знак перед выборами!

14 мая, 18:49    
Меня лично беспокоит адекватность многих чиновников и депутатов от Единой России.
Считаю, что ВСЕХ  госслужащих обязательно нужно обследовать на наркотики, психотропные и наличие психических заболеваний до назначения на должность.
 Но такого закона у нас нет, так что наезжать на кого-то по данному поводу некорректно. Тем более по политическим мотивам клеветать и устраивать заказную травлю гражданина.
За Брехлова голосовать точно не буду!

14 мая, 18:28    
Обеспокоены - пусть отведут Резника к наркологу. Срочно! Пока не поздно.

14 мая, 18:17    
Всё больше убеждаюсь, что голосовать за Брехлова не нужно! Если у него такая неадекватная группа поддержки, то он просто чмошник.

14 мая, 18:15    
Все тролли, которые оставили комментарии в данной публикации, вероятно уже обследовались на употребление наркотиков и у психиатра? Пожалуйста предъявите справки, а то что-то сомневаюсь в вашей адекватности. Какие-то малограмотные истеричные высказывания.

14 мая, 17:34   Гастролер-пиарщик  
Так на большее вы тут не тяните, как не садитесь. Шарага клоунов и наркоманов. Хотите серьезных статей про себя, шоб на фоне развернутой истории от робеспьера до долматинца? Жирно .. будете. Не доросли, значит. Одного Попку дурака и заслужили.

14 мая, 17:26    
Туда же - Серьезная обеспокоенность? Правда? Вот уже действительно- вес прибавляете идиотам.

14 мая, 17:25    
Да кому он нужен-то, господи! Какие проценты у резника? просто задолбала наглость человека, которому все дозволено - поганить первомай, курить марихуану, врать. Веры нет в таких демократов, а хочется реально настоящих людей. Вместо них - вот этот суррогат на деньги и правда ходорковского. Нашим лжедемократам теперь ссы в глаза все божья роса. Курить в лица будут наркоту - и то - наплевать. Вот этим наплевательством и выдает себя. Никаких анализов, конечно, унижение. Было бы все чисто - да сразу сдал бы и всем нос утер? На СМИ в суд? Когда? Черед полгода?

14 мая, 16:14    
У всей прозападной клоаки на всех возможных кандидатов в Питере максимум 8-10% на губернаторских выборах! Победит же Беглов в первом туре с результатом 55-60%, вторым будет Бортко, если станет кандидатом, с 20% голосов...Остальные проценты поделят оставшиеся кандидаты! И спорить не о чем!

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