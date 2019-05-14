Фракция Партии роста в ЗакСе вступилась за Максима Резника

Депутаты фракции Партии роста в ЗакСе Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг своего коллеги Максима Резника, и призвали политиков и журналистов придерживаться презумпции невиновности. Заявление опубликовано на сайте Дмитриевой.

Дмитриева и Трохманенко заявили, что если есть «факты нарушения законодательства» со стороны Резника, то должны быть предъявлены обвинения, нужно проводить расследование в установленном законом порядке.

«Однако беспрецедентная информационная атака и недоказанные обвинения в СМИ создают информационное давление такой степени, что, к сожалению, вынуждает нас серьезно опасаться за состояние здоровья Максим Резника и его близких, матери и жены. Поэтому предлагаем всем политикам и представителям СМИ строго придерживаться конституционного принципа о том, что ни один гражданин не может быть обвинен в преступлении, пока его вина не доказана судом», - подчеркнули депутаты.

В течение последних нескольких недель в Telegram-каналах и СМИ, которые связывают с Кремлем и «фабрикой троллей», появляются материалы, в которых Резника обвиняют в курении марихуаны. В тех же источниках появляются видеоролики с эпизодами из частной жизни депутата, его караулят активисты с плакатами, на шествии 1 мая его грубо задержали, повалив на асфальт. 11 мая его жена сообщила, что у Резника из-за «морального давления» случился сердечный приступ.

Сам Резник заявил, что намерен подать в суд на тех, кто распространяет информацию о якобы курении марихуаны. С этими публикациями депутат столкнулся после публичного конфликта с врио губернатора Алекcандром Бегловым. В январе 2018 года Беглов приписал Резнику слова о сдаче Ленинграда фашистам, в ответ на это депутат подал в суд, который, однако, на его сторону не встал. В поддержку Резника высказываются петербургские политики, лидер петербургской «Справедливой России» Марина Шишкина пообещала поднять вопрос на пленуме Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

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