Долгий день ЗакСа: от «спецоперации» до «мегапроекта»

В Законодательном собрании 19 июня был насыщенный день. На пленарном заседании приняли законопроекты о льготах для всех блокадников и «социальном такси», проект постановления о содержании воинских захоронений, выслушали представителей непарламентских партий и вице-губернатора Елина, отчитавшегося о реализации бюджета. В конце заседания депутат Дмитриева представила проект закона о программе, которая, по ее словам, сравнится по масштабам с созданием Петербурга. До обсуждения этой инициативы досидели не все депутаты.

Запланированное на 19 июня заседание депутаты сначала отменили, потом назначили вновь. Некоторые парламентарии не успели скорректировать свои планы в связи с этими изменениями, и их кресла в Мариинском дворце пустовали. Не было, например, лидера фракции КПРФ Ольги Ходуновой, а из «Справедливой России» присутствовала только выдвинутая партией в губернаторы Надежда Тихонова.

Заседание началось с минуты молчания в дань уважения единороссу Павлу Зеленкову, который покинул петербургский парламент навсегда. О смерти парламентария стало известно в ночь на 11 июня. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров объявил о прекращении депутатских полномочий Зеленкова, а позже сообщил журналистам, что осенью состоятся довыборы в ЗакС. По словам председателя городского парламента, нового депутата выберут не в намеченный на 8 сентября единый день голосования.

Макаров высказался и о последних скандалах, связанных с «тайными» объявлениями муниципальных выборов. Такое поведение муниципалов главный городской единоросс осудил и призвал петербуржцев своевременно обращаться с жалобами в Горизбирком. Между тем, оппозиционные депутаты пожаловались на сам Горизбирком.

«Санкт-Петербургская избирательная комиссия бездействует, фактически закрывая глаза на проведение в Санкт-Петербурге тайных муниципальных выборов», - говорится в обращении на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой, подписанном представителями всех фракций ЗакСа, кроме «Единой России».

О выборах губернаторских вспомнили во время обсуждения инициативы временного главы города Александра Беглова о расширении перечня категорий горожан с ограниченными возможностями, которые могут пользоваться услугой «социального такси».

- Гражданам лишь возвращается маленькая часть того, что им и так принадлежит, - заявил с трибуны депутат фракции Партия роста Максим Резник. – Мы наблюдаем ситуацию, когда хорошие дела используются, чтобы декорировать процесс, который называется спецоперацией под названием «губернаторские выборы». И эта инициатива, и следующие – это попытка выдать возврат небольшой части долгов гражданам за приданое господина Беглова.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский поддержал критику. Он рассказал коллегам, что депутаты муниципальных советов из «Единой России» отказываются ставить подпись за его выдвижение в губернаторы, прикрываясь партийной дисциплиной.

В течение последних месяцев каждый раз, когда в Мариинском дворце звучит критика в адрес Беглова и партии, в которой состоит действующий глава города, на трибуну выходит единоросс Андрей Анохин. Он последовательно отстаивает честь и достоинство городского руководителя и контратакует оппозиционеров. В этот раз получилось особенно грубо. Про Вишневского Анохин сказал, что круг его поддержки - «престарелые пенсионеры», а Резнику предложил пройти тест на наркотики.

Закон о «социальном такси», тем не менее, приняли почти единогласно. Позже депутаты абсолютным большинством голосов утвердили в первом чтении инициативу Смольного о признании блокадниками, всех кто находился в блокадном Ленинграде хотя бы один день. В настоящее время претендовать на льготы могут только прожившие в городе не менее четырех месяцев 1941-1944 годов.

Оппозиционеры снова недоумевали. Они напомнили, что много лет выступали с аналогичным предложением, которое не находило поддержку в городской администрации, а теперь сами вынуждены поддержать главу города Беглова, который выступил с точно такой же инициативой.

Единороссы представили Законодательному собранию проект федеральной инициативы, обязывающей собственников земельных участков ухаживать за воинскими захоронениями, которые находятся на территории этих участков. Спикер ЗакСа Макаров отметил, что проект этого закона стал итогом его встречи с руководителями поисковых отрядов. Осталось непонятно, депутат сам решил помочь поисковикам законодательно или они обратились к нему за этим. Выступая перед коллегами, спикер сначала сказал, что волонтеры никогда ничего не просят, а потом - что они попросили отразить в законодательстве свое видение системы патриотического воспитания.

Поскольку обсуждение вопроса состоялось накануне 22 июня, комментируя инициативу журналистам, Макаров высказался сразу и о дне начала Великой Отечественной войны, и о борьбе с «коричневой чумой», и о попытках фальсификации истории, и о труде поисковиков и, наконец, собственно, о законодательной инициативе депутатов-единороссов.

В обычно спокойный ритм брифингов руководителя петербургского парламента на этот раз ворвался пенсионер Михаил Машковцев, выдвинутый партией «Коммунисты России» в губернаторы. На правах главного редактора одноименной газеты он спросил у Макарова, почему ему не дают слово на ежегодном часе непарламентских партий. Перед началом пленарного заседания коммунист даже пикетировал Мариинский дворец, рассказывая журналистам, что его умышленно не пригласили выступить в ЗакС, чтобы заткнуть рот накануне выборов.

Инцидент в итоге был улажен и Машковцеву дали слово во время пленарного заседания. Также выступили члены еще четырех партий: «РОТ-Фронт», «Народ против коррупции», «Гражданская инициатива» и «ПарНас». Представители двух последних высказались по поводу ситуации с «тайным» объявлением муниципальных выборов и «муниципальным фильтром», из-за которого кандидатами в губернаторы не могут зарегистрироваться оппозиционеры.

Еще одним гостем заседания стал вице-губернатор Евгений Елин. Он отчитался об исполнении бюджета за 2018 год. Сам чиновник при этом начал работать в Смольном только в 2019 году, и его доклад во многом строился на анализе и прогнозах. Он подготовил для ЗакСа презентацию и старался подробно объяснить, как и за счет чего доходы казны будут расти, а Адресная инвестиционная программа выполняться.

Депутатам презентация понравилась. Они похвалили Елина за труд, но о невыполненной на 100% расходной части бюджета высказались критически.

- Нет повести печальнее на свете, чем сказ о неисполненном бюджете, - резюмировала критику коллег коммунистка Ирина Иванова.

В завершении заседания был принят в первом чтении разработанный несколькими депутатами законопроект, призванный решить сразу две старые городские проблемы: расселить коммунальные квартиры и отреставрировать многоквартирные объекты культурного наследия. На парламентском комитете по законодательству в пятницу, 14 июня, эту инициативу раскритиковали и решили пока не включать в повестку заседания. Однако затем ее не только включили – по просьбе лидера фракции Партия роста Оксаны Дмитриевой, - но и приняли за основу.

- Мне представляется, что это будет масштабный мегапроект, который не имеет аналогов в мире. Говорят, что в музеях жить нельзя, а мы докажем всему миру, что в музеях жить можно. По масштабам это сравнимо с самим созданием Санкт-Петербурга, – заявила Дмитриева, представляя законопроект.

Депутаты предлагают на деньги инвесторов реставрировать жилые дома-памятники, расселив расположенные в них коммунальные квартиры. Коммуналки впоследствии инвесторы смогут превратить в элитные квартиры и продать. На реализацию проекта предлагается привлечь и средства из городской казны, но только около 30% от общего объема.

Инициатива возмутила представителя КПРФ, бывшего председателя совета директоров строительной компании «Лидер Групп» Александра Рассудова. Он заявил, что истинная цель законопроекта – создание сегмента элитных квартир, для реализации которых необходимо организовать благоприятные условия как в самих домах, так и на придомовой территории.

Оксана Дмитриева, в свою очередь, отметила, что инициативу поддерживают эксперты, градозащитники и сами жители коммуналок. Несмотря на недавние страсти на заседании комитета по законодательству, немного противников документа оказалось и в парламентском корпусе. Против принятия проекта закона проголосовали только три депутата. Впрочем, до конца затянувшегося пленарного заседания многие парламентарии не досидели. Во время рассмотрения последних вопросов пустовали даже кресла спикера Макарова и вице-спикера Анатолия Дроздова.

Сергей Еремеев

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