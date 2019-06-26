ЗакС и начало каникул

В Законодательном собрании Петербурга 26 июня для всех завершился парламентский год, а для лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова - депутатские полномочия. Впереди каникулы, но председатель ЗакСа Вячеслав Макаров уверяет, что отдыхать не будет. Выборы не дают покоя ни ему, ни оппозиционерам, которые воспользовались последней возможностью выступить с парламентской трибуны перед единым днем голосования. Они неоднократно комментировали последние скандальные события в муниципальных избиркомах и администрации Выборгского района.

Последнее в парламентской сессии заседание Законодательного собрания началось с расставания. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров принял заявление лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова о сложении депутатских полномочий. Накануне Капитанов, планировавший составить конкуренцию врио губернатора Петербурга Александру Беглову на выборах главы города, принял предложение о переходе на работу в Смольный.

- Это исторический момент, - прокомментировал Макаров награждение уже бывшего депутата.

Спикер обратил внимание, что нечасто принимает подобные заявления от своих коллег и пожелал представителю ЛДПР удачи на новом месте. Капитанов поблагодарил парламентский корпус, забрал подарки спикера и покинул зал заседания. Через некоторое время он сдал подписи муниципальных депутатов в Горизбирком. Для прохождения муниципального фильтра и регистрации кандидатом в губернаторы их оказалось недостаточно.

Оппозиционные депутаты Борис Вишневский, Максим Резник и Надежда Тихонова несколько раз за заседание ЗакСа поднимали вопрос нарушений в целом ряде избирательных комиссий муниципальных образований, которые в эти дни принимают документы у желающих стать депутатами местных советов. Вспоминали про “тайные” решения об объявлении выборов, “фейковые” очереди в ИКМО, драки и прочие скандалы. Резник отдельно высказался об избиении координатора муниципального штаба Навального Александра Шуршева у ИКМО “Екатерингофский”.

Те же депутаты, а также единственный представитель КПРФ на этом заседании Александр Рассудов подписались под коллективным обращением в Горизбирком. Они попросили проверить факты “рисовки подписей за Беглова в администрации Выборгского района, которые зафиксированы штабом Навального”. Под обращением не оказалось автографов присутствовавших на заседании представителей фракции Партия роста Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко, которые обычно поддерживают общеоппозиционные заявления. Дмитриева заверила корреспондента ЗАКС.Ру, что о данном документе ничего не знала и к ней за подписью никто не обращался.

С оппозицией оппонировали единороссы Андрей Анохин и Константин Чебыкин. Последний, в частности, заявил “яблочнику” Вишневскому, что мечта оппозиционера стать губернатором несбыточна.

Скандалы с ИКМО прокомментировал журналистам и спикер Макаров. Он заявил, что о нарушениях в избирательных комиссиях Петроградского района, от которого сам избирался в ЗакС, ему ничего не известно. Несложно подсказать некоторые такие случаи. Из здания администрации МО “Петровский” силой выталкивали потенциальных кандидатов, в МО “Кронверкское” кандидатам пришлось искать избирательную комиссию, а в МО “Чкаловское” люди узнали о назначении выборов, благодаря “народной молве”. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге 25 июня сообщили, что им поступали жалобы из двенадцати муниципалитетов о “тайных” назначениях выборов. 5 из 12 перечисленных МО относятся к Петроградскому району.

Красноречиво председатель ЗакСа выступил и перед депутатами, закрывая парламентский год. Подведя итоги работы, он призвал коллег быть ближе к народу и “не бронзоветь”. Целые фрагменты своей речи он говорил днем раньше, открывая конференцию петербургских единороссов, а некоторые повторял уже неоднократно на подобных выступлениях.

Каникулы депутатов продлятся до 18 сентября. К этому времени в парламентском корпусе появится новый представитель ЛДПР, пообещал Макаров. Сам спикер заявил, что в отпуск не собирается.

- О каком отпуске и отдыхе может быть речь, если идет предвыборная кампания! - ответил он на вопрос журналистов о планах на лето.

Сергей Еремеев

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