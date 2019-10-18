История о потерянном времени, или СПЧ обсуждает петербургский Первомай

Не прошло и полгода, как в Петербурге члены президентского Совета по правам человека провели заседание по событиям массовых задержаний оппозиционеров на первомайском шествии. В четверг, 17 октября, представители СПЧ встретились с участниками акции, чиновниками Смольного и «силовиками», чтобы призвать всех к компромиссам. «Силовики», тем временем, заявили, что никакого разгона не было, а генерал Росгвардии назвал активистов, задержанных на Первомае, «колхозом».

Подождем до выборов

Комиссию по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте России ждали в Петербурге еще летом. Выступая с докладом в Заксобрании 22 мая, городской омбудсмен Александр Шишлов заявил, что члены СПЧ намерены провести выездное заседание в городе на Неве и разобраться, почему здесь в день весны и труда не смогла пройти санкционированным шествием демократическая колонна. Порядка 60 ее участников, напомним, были задержаны, активистке Наталье Бариновой сломали плечо, а организатора Александра Шуршева полицейский повалил на асфальт удушающим приемом, пока тот вел переговоры с офицером МВД.

Ни летом, ни в сентябре заседание не состоялось. Комиссия собралась в Петербурге только 17 октября. Ее председатель Николай Сванидзе намекнул, что причина медлительности правозащитников связана с выборами в губернаторы Александра Беглова.

- Нам помешали объективные обстоятельства. Если бы мы провели это заседание летом, результаты могли тем или иным образом отразиться на ситуации в городе. Мы решили не политизировать нашу деятельность и подождать с этим заседанием, - добавил Сванидзе.

Идея наладить дискуссию между людьми, которых били и задерживали на шествии, правозащитниками, полицейскими и представителями комитета по вопросам законности изначально была обречена на провал. «Силовики» и чиновники отрицали сам факт разгона акции и традиционно сваливали всё на «провокаторов», которые якобы попали в число демонстрантов и портили Первомай нормальным петербуржцам. Называть фамилии этих людей никто не стал, так же как и фамилию отдавшего приказ задерживать демонстрантов. Спросить об этом стоило бы у первых лиц города. Но губернатор Александр Беглов не создает впечатление человека, с которым можно вести разговор о первомайских событиях. Его заместитель по культуре и безопасности Владимир Кириллов, хоть и пришел на выездное заседание Совета, но активного участия в дискуссии тоже не принял.

Вице-губернатор рассказал, что город создает все условия для проведения массовых публичных мероприятий, а региональное правительство всегда советуется с людьми, затем зачем-то начал рассуждать о бюджете. Кириллов акцентировал внимание на четырех новых гайд-парках, появившихся по инициативе Беглова. Правда, в трех из них никто не митингует, а в четвертом – на площади Ленина – акции проходили и при Георгии Полтавченко, и при Валентине Матвиенко, и при Александре Керенском, но без рамок металлоискателей и экипированных «силовиков» по периметру, ставших «ноу-хау» с приходом нынешнего градоначальника.

По заявленной теме Кириллов высказался только перед самым уходом – он провел на многочасовом заседании только около часа. Вице-губернатор заявил, что никакого разгона демонстрации не было, а ее участники разошлись сами после точечных задержаний отдельных провокаторов.

«Разгона не было»

Подробнее выступил заместитель председателя комитета по вопросам законности Виталий Черкашин. Ему пришлось отвечать на аргументы омбудсмена Шишлова, представившего собравшимся видеонарезку наиболее жестких действий полиции, и социолога Владимира Костюшева, который презентовал двухсотстраничный доклад Правозащитного совета Петербурга о событиях 1 мая. По словам Черкашина, видеозапись Шишлова была смонтирована так, чтобы было удобно пострадавшей стороне, а доклад, построенный на опросах задержанных, не отображает всей полноты картины. Чиновник отметил, что если в заявке на массовое мероприятие указано шествие, то и надо шествовать «простым человеческим шагом со скоростью 4-5 км в час», а демонстранты остановились, превратив марш в митинг. По словам Черкашина, представители властей около 40 минут уговаривали их пойти дальше. Организаторы акции на это заявили, что остановились, потому что участников их колонны уже начали задерживать и они пытались провести переговоры с представителями власти, чтобы понять, что происходит и как это можно прекратить. Задерживали в первую очередь людей с мегафонами и барабанщиков, позже 13 первых попавших в автозаки выиграли суды, доказав свою невиновность.

Первомайское шествие общедемократической колонны. фото: Михаил Масленников

Консенсуса по причинам первых задержаний у «силовиков» не сложилось. Например, исполняющий обязанности начальника управления охраны общественного порядка регионального МВД Дмитрий Седов заявил, что демонстранты начали выкрикивать лозунги еще до официального начала акции. А начальник главного управления федеральной службы войск нацгвардии в Петербурге и Ленобласти Михаил Соболев рассказал, что на Невском проспекте от колонны демократов слышались «маты». Тем не менее, ни одного административного протокола за неценцузрную брань в общественном месте составлено не было.

Чтобы создать еще более мрачный портрет злых оппозиционеров, Черкашин из комитета по вопросам законности рассказал, что лично прошел в тот день через все три колонны и только в последней, третьей, не увидел праздничного настроения.

-Чувства праздника не было в третьей колонне. Сразу была, изначально какая-то агрессия, - заметил чиновник.

- То есть, если нет чувства праздника, то надо разгонять? – уточнил председатель комиссии СПЧ Сванидзе.

- Не надо переворачивать мои слова, Николай Карлович, я к вам уважительно отношусь. Я имел в виду ту атмосферу, в которой пребывали участники первой, второй и третьей колонны.

- Как вы можете определить атмосферу, какая подлежит разгону, а какая не подлежит? – продолжил Сванидзе. – Это интересно. Не было праздничной атмосферы – значит надо разгонять? Кто дал приказ о разгоне?

- Разгона не было.

После того как чиновники и силовики более часа излагали свое видение событий грустного праздника, несколько раз упрекнув представителей противоположной стороны в лживой и неполной информации, нервы у слушателей из числа задержанных 1 мая начинали сдавать. Раздавались реплики и призывы говорить честно. Командиров с большими звездами на погонах это задело.

- Если хотите устраивать диалог, то пожалуйста. Вот такое народное вече новгородское не надо устраивать. Я прибыл один сюда, - обратился к главе СПЧ генерал Росгвадрии Соболев.

- Что-то не похоже на вас, - крикнул из зала депутат ЗакСа Максим Резник, бывший одним из организаторов первомайского шествия.

- Если вы хотите вести в таком тоне диалог… - продолжил генерал.

- Это вы ведете в таком тоне диалог, - заметил Резник.

Задержание Максима Резника 1 мая. фото: Михаил Масленников

Позже росгвардеец заявил членам СПЧ, что хотел бы беседовать «с компетентными и выборными людьми, а не вот с таким колхозом». Он тут же оговорился, что имеет в виду не членов Совета.

Отпускница из комитета

Первомайские приключения демократов, напомним, начались с того, что у металлодетекторов представители властей устроили цензуру баннеров и плакатов. Не разрешалось проносить лозунги, критикующие Александра Беглова и Владимира Путина. Позже эта практика применялась и на других акциях в «суперсовременном» гайд-парке на площади Ленина, но в тот раз была в диковинку. Сразу несколько человек, выступавших на заседании Совета, подтвердили, что решения, какие плакаты проносить можно, а какие нет, принимала в том числе начальник одного из отделов комитета по вопросам законности Лариса Гаранина.

Ее руководитель Виталий Черкашин заявил, что это не так и никакой цензуры на акции не было. Уточнить информацию у самой сотрудницы не удалось. Оказалось, что накануне приезда правозащитников она ушла в отпуск. К Гараниной у собравшихся было много вопросов. Например, депутат Резник вспомнил, что она говорила демонстрантам, что тем нельзя кричать лозунги против Беглова. Шуршев рассказал, что Гаранина никак не хотела комментировать причину первых задержаний, заявив, что ими занимается полиция. Но, как отметил Черкашин, право на отдых гарантировано Конституцией.

Несмотря на эмоции обеих сторон конфликта, руководство СПЧ выражало надежду, что инцидент будет исчерпан, а стороны в будущем смогут договариваться. Из уст Михаила Федотова постоянно звучало слово «компромисс». Он вспомнил, что учиться искать компромиссы призывал Владимир Путин, который поставил управлять Петербургом Беглова, чьи подчиненные сегодня говорят, что 1 мая никто никого с Невского проспекта не разгонял.

Сотрудникам СМИ, рассказавшим, что их тоже били и задерживали, как 1 мая, так и на других акциях, глава СПЧ посоветовал искать юристов и писать заявления по 144 статье УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Аргумент о том, что эта статья не работает, его не убедил. Федотов долго спорил с коллегами, куда – в Следственный комитет или прокуратуру – стоит обращаться Шуршеву, желающему наказать душившего его полицейского. Между тем, жалобы Шуршева уже пять месяцев «гуляют» между этими двумя ведомствами.

Задержание Александра Шуршева 1 мая

Выездное заседание Совета продлилось более пяти часов, но какой от него толк, осталось непонятно. Когда, ровно год назад, члены СПЧ приезжали в Петербург в прошлый раз, им рассказали о пытках, которым сотрудники ФСБ подвергают в своих минивэнах задержанных. Через два месяца правозащитники доложили об этом Путину. Президент ответил, что сотрудники ФСБ не ездят в таких микроавтобусах, и вопрос был закрыт.

Сергей Еремеев

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