Александр Передрук: Есть вопросы к тому, как вводятся те или иные запреты

Полиция ежедневно выписывает гражданам протоколы за нарушение правил режима повышенной готовности. Одни могут получить в суде штрафы в 4 тысячи рублей, другие - 15 тысяч рублей, третьих могут отпустить с предупреждениями. Петербургский адвокат, старший партнер "Апологии протеста" Александр Передрук ответил на вопросы ЗАКС.Ру об административных делах нарушителей норм самоизоляции и рассказал, почему необходимо отменить многие вынесенные решения по новой "противовирусной" статье КоАП.

- Как изменилась ваша работа в связи с пандемией и введенными ограничительными мерами?

- Конечно, в работе юристов и адвокатов произошли существенные изменения. Суды практически прекратили рассматривать какие-либо дела, за редким исключением. Стало сложнее встречаться с доверителями, потому что практически все закрыто. Ну и перемены в законодательстве, которые произошли за последний месяц с небольшим, заставляют нас находиться в перманентном состоянии отслеживания последних изменений. Очень много проблем в связи с пандемией возникает во всех сферах правоотношений. От частного права, когда речь идет о контрагентах, об аренде недвижимости и так далее, до публичного права, привлечения к ответственности организаций, которые не могут продолжать функционирование в этом режиме.

- Как часто приходится работать по делам о нарушениях правил самоизоляции и других ограничительных мер?

- Это большой пласт работы. В том числе и потому, что изначально правовое регулирование было не совсем понятно. Людям вменяли разные статьи кодекса об административных правонарушениях. Абсолютно не было никакого последовательного подхода. Однако многие судьи сразу в этом разобрались хорошо и соглашались с нами, например, о невозможности вменять часть 2 статьи 6.3 КоАП ("нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих", действует с начала апреля 2020 года - ЗАКС.Ру) за нарушение региональных правил поведения. Тем не менее было достаточно много проблем. Не сказать, что сейчас легче стало. Таких дел по-прежнему много, не только в Петербурге, но и в других регионах России. Организованный "Агорой" и "Апологией протеста" штаб правовой помощи в связи с коронавирусом работает практически по всей стране. Если наши юристы и адвокаты есть в регионе, мы оказываем помощь непосредственно в судах, если нет - консультируем дистанционно.

- Как часто удается одерживать победы? Как проходят апелляции по вынесенным ранее административным решениям?

- С просьбой обжаловать уже вынесенные решения к нам обратилось не так много петербуржцев. Часть людей мы вели с первой инстанции. Например, это дело волонтерки Дианы Максимихиной, которая была задержана за то, что прошла по детской площадке в Александровском саду. С ней мы работали с районного суда и нам удалось прекратить административное производство сразу же. Но к нам обращались и несколько граждан, которые одними из первых были оштрафованы. В том числе Алексей Полищук. Он, по-моему, вообще был первым в Петербурге привлечен по части 2 статьи 6.3 КоАП.

- За то, что гулял с ребенком на детской площадке?

- Да. Мы сразу же оперативно подали жалобу, и заседание было назначено на завтрашний день, 28 апреля. Но сегодня мне позвонили из городского суда и сказали, что материалы будут переданы обратно в районный суд для повторного назначения заседания после того, как все ограничительные мероприятия закончатся. Я так понимаю, это сейчас будет происходить повсеместно. До 30 апреля рассматриваются только самые срочные дела.

- Каковы перспективы этого кейса? Полищука оштрафовали по статье 6.3 КоАП, хотя правонарушение скорее подпадает под другую новую статью 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

- Как мы видим, Ленинский районный суд согласился с [составившими протокол] сотрудниками полиции. Мы, конечно, тоже изначально говорили, что эта статья неверно применяется. Она предусматривает нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, а постановление правительства Санкт-Петербурга № 121 не относится к такого рода законодательству. Даже в преамбуле постановления написано, что оно принято в соответствии с такими-то и такими-то федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, и ссылки на федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" среди них нет. При этом в самом ФЗ есть норма, в соответствии с которой все санитарное законодательство должно быть принято в соответствии с этим законом.

В данном случае нам также очевидно, что статья 6.3 не могла быть применена, и мы указали на это в жалобе. Более того, недавно Верховный суд в своем обзоре применения "коронавирусного законодательства" разъяснил, что в ситуации нарушения соответствующих постановлений, таких, как указ мэра Москвы, должна применяться статья 20.6.1 КоАП. В этой связи мы надеемся, что вся эта порочная практика привлечения людей по 6.3 уйдет, а прокуратуре хватит времени и сил, чтобы незаконные судебные акты отменить. Если граждане не оспаривают судебные акты, это не мешает прокуратуре внести протесты. Подобных дел об административных правонарушениях сейчас много, и мы далеко не всеми ими занимаемся, может быть, какие-то граждане не знают, как обжаловать, или по какой-то причине о нас не знают.

- Существуют же еще установленные Смольным штрафы в размере 4 тысяч рублей для нарушителей режима повышенной готовности, действия которых не подпадают под КоАП. За какие нарушения люди получают штраф в 4 тысячи рублей по региональному законодательству, а за какие - до 40 тысяч по федеральному?

- Практика показывает, что сейчас просто стали применять региональное законодательство, а не федеральное, абсолютно за одинаковые правонарушения. Возьмем дело певца Максима Леонидова, его пытаются привлечь к административной ответственности за нахождение в парке, где нахождение граждан запрещено. В его случае протокол составлен в соответствии с законом Санкт-Петербурга об административных правонарушениях. Но в Петербурге есть граждане, которые привлекались за то же самое по статье 20.6.1 КоАП. То есть это деяние может трактоваться и как правонарушение по региональному закону, и как правонарушение по федеральному закону. Возникает вопрос, насколько эти нормы друг другу не противоречат. Это вопрос открытый. Но, исходя из данной ситуации, можно сказать о том, что норма закона Санкт-Петербурга рассматривает идентичную ситуацию.

Здесь дело еще вот в чем: все штрафы, которые будут взысканы, в зависимости от применяемой статьи идут в соответствующий бюджет. Если это КоАП РФ, то все взысканные штрафы идут в бюджет Российской Федерации, а если закон Санкт-Петербурга, то денежные средства идут в бюджет Санкт-Петербурга.

- По петербургскому закону штрафы ниже. Получается, что привлекаемому лицу выгоднее, чтобы использовали его?

- Формально они действительно ниже, но можно посмотреть на конкретную практику применения по статье 20.6.1 КоАП. В основном суды выносили либо предупреждения, либо штрафы, как правило, в размере одной тысячи рублей. А в законе Санкт-Петербурга речь идет о конкретной сумме - 4 тысячи рублей. То есть, исходя из практики, гражданам, напротив, было бы выгоднее применение федеральной нормы, потому что они могут получить штраф в четыре раза меньше или вообще отделаться порицанием суда.

- Некоторые ваши коллеги утверждают, что, устанавливая ограничения, за которые сейчас штрафуют петербуржцев, Смольный вышел за пределы своих полномочий. Вы согласны с этим?

- Это довольно сложно оценить. Некоторые ограничения, которые сейчас введены в Петербурге, в целом адекватны. Наверное, с ними можно согласиться. Но есть вопросы к тому, каким образом вводятся те или иные запреты. Любой нормативный акт должен приниматься с соблюдением определенной процедуры. Если говорить о режиме повышенной готовности, то вводимые меры не должны затрагивать и ограничивать права человека.

Очевидно, что, когда все государства мира пытаются бороться с распространением коронавируса, в том числе минимизируя социальные контакты между гражданами, публичные мероприятия являются очагом опасности. Митинг на тысячу человек увеличивает вероятность того, что люди друг друга перезаражают. Понятно, что от такого рода мероприятий лучше отказаться. Другой вопрос, что правовой режим, который сейчас установлен, не позволяет это сделать. Должен быть введен режим чрезвычайного положения, и в его рамках уже можно ограничивать.

Или вопросы об ограничении передвижений: если обратиться к закону о праве граждан на свободу передвижений, там написано, что это право может быть ограничено "в соответствии с законом". И есть позиция Конституционного суда, в которой говорится, что под словом "закон" в данном случае подразумевается федеральное законодательство. Конечно, можно объяснить, что ограничения, которые сейчас ввели регионы, основаны на федеральном законе и так далее, но, с моей точки зрения, принятие этих нормативно-правовых актов было сделано не совсем корректно.

- В федеральном законе о защите населения и территорий от ЧС говорится, что власти при введении режима повышенной готовности могут устанавливать обязательные для исполнения гражданами правила. Какие правила под это подпадают?

- Правила могут быть различные. Например, можно установить правило обеспечивать всех приходящих в суд средствами индивидуальной защиты... Мне кажется, очевидно, что правила могут устанавливаться. Другое дело, насколько введение тех или иных мер и запретов необходимо в демократическом обществе и, если оно вмешивается в те или иные права и свободы человека, насколько соразмерно это вмешательство.

Один из примеров непропорциональных ограничений - запрет на посещение парков и скверов. Мне вообще не понятно, почему настолько суровые меры введены в отношении парков. Зеленые зоны позволяют людям дышать свежим воздухом, прогуливаться и при этом соблюдать самоизоляцию. Потому что самоизоляция заключается не в том, что человек должен сидеть в квартире и не выходить оттуда, а в том, что он должен ограничивать контакты с другими людьми. Но для этого не надо загонять всех людей в квартиры. Почему нельзя разрешить людям ходить в парки? Тем более, когда кроме парков есть другие места: можно гулять по набережным, это не запрещено. При этом вызывают вопросы и другие действия органов власти. Например, призыв на военную службу. Никто ничего не отменяет, и призыв продолжается.

- Разве его не отложили?

- На май отложили отправки. Но призывников продолжают вызывать в военкоматы. Мне точно и достоверно известно, что граждан вызывали повестками. То есть, с одной стороны, мы делаем суровые ограничения, а с призывом ничего не делаем.

- Многие говорят о плюсах введения режима ЧС или ЧП для населения. Чем оно чревато для граждан?

- При режимах и ЧС, и ЧП возникает больше возможностей ограничивать права человека, но мне кажется, что сегодня, когда де-факто этот режим уже есть, я не думаю, что что-то существенно поменяется. [Появятся] такие вещи, которые позволят органам власти собственность некоторую изымать у граждан - ну, например, автомобиль, если понадобится. Но в таком случае государство будет обязано компенсировать все расходы и весь ущерб, связанный с этим изъятием. Но в целом сегодня говорить о том, что с введением этих режимов все будет суровее и хуже, не приходится.

- Согласно Трудовому кодексу, при чрезвычайной ситуации работодатель может уволить работника без каких-либо обязательств со своей стороны, должен только оплатить отработанное время. Насколько это серьезный аргумент против введения ЧС?

- Честно говоря, я не специалист в трудовом праве, и мне сложно ответить на этот вопрос сходу. Но если это так, то, конечно, будет хуже. Но в этом случае и государственные выплаты гражданам будут назначаться. Бизнес уже сейчас терпит такие убытки, что многих сотрудников увольняют. А если говорить о Санкт-Петербурге или Москве, то довольно большую часть рынка занимают предприятия с "серыми" или вообще "черными" зарплатами. Такие люди при увольнении выплаты от работодателей, как правило, не получают. Особенно в ситуациях, когда суды фактически временно не функционируют. В какой-то момент, может быть, через полгода они, наверное, смогут взыскать деньги со своего работодателя, если он к этому времени еще не ликвидируется. Но в любом случае, если режим ЧС разрешает людей увольнять, должны быть предоставлены материальные меры поддержки со стороны государства.

- Ужесточение закона о полиции - это следствие пандемии или законопроект, о котором сегодня говорят, внесли бы в Госдуму в любом случае?

- Я не вижу причин, по которым полномочия полицейских должны увеличиваться в связи с пандемией. Не вижу ни одного аргумента в пользу того, что полиции сегодня не хватает полномочий. В условиях, когда городские власти заключили с МВД соглашение по составлению протоколов [за нарушение режима самоизоляции], когда сохраняются полномочия по задержанию и доставлению граждан. Мне кажется, этого более чем достаточно, чтобы следить за общественным порядком в условиях пандемии. Поэтому я думаю, что поправки в закон о полиции - это общий тренд. Его, конечно, можно оправдать пандемий и другими различными ситуациями, но я не думаю, что это действительно связано.

- Как изменится наша жизнь после пандемии? Какие козыри появятся у государства и как этот период отразится на правах и свободах граждан в дальнейшем?

- Будет довольно сложно объяснить сохранение тех или иных запретов, введенных под эгидой борьбы с коронавирусом. Очевидно, что общество уже сейчас устает от многих ограничений. Думаю, что люди прекрасно осознают, что сохранение таких условий после того, как проблема окажется решена, будет неадекватным, и начнут требовать снятия этих ограничений. Плюс к этому в судах органам власти будет очень тяжело обосновать, почему они эти ограничения не отменили. Думаю, что эти ограничения снимут, а вот на вопрос "когда?" пока ответить невозможно.

Беседовал Сергей Еремеев