Самосвал, снегоход и почти 5 гектаров земли в декларациях глав комитетов Смольного

Комитеты Петербурга завершили публикацию деклараций о доходах и имуществе своих сотрудников. Самым богатым председателем ведомства стал экс-депутат Олег Капитанов, в собственности которого помимо прочего указан и самосвал. Самой финансово успешной женой может похвастаться глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, а самый крупный землевладелец среди всех - руководитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Самые-самые

Наибольший доход указал председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов. Сам комитет не опубликовал данные о своем руководителе - ранее он являлся членом правительства, в отчете которого и указаны данные Капитанова. Согласно документу, доход чиновника за 2019 год вырос более чем в шесть раз до 13,9 млн рублей. Владеет глава комитета автомобилями Porsche Cayenne Turbo S и Cadillac Escalade ESV, самосвалом, скутером Yamaha и двумя прицепами. Также в собственности Капитанова указаны доли в двух квартирах, еще две квартиры целиком, гараж, три дома и три участка земли общей площадью 6,6 тысяч кв.м.

На втором месте по доходам председатель комитета по по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Его денежные средства с 2,2 млн рублей в 2018 году выросли до 13,7 млн рублей в 2019 году. Перечень собственности у чиновника не изменился: все те же автомобиль "УАЗ", земельный участок на 1 тысячу кв.м, гараж и квартира в пользовании.

Третье место досталось главе комитета территориального развития Андрею Чапурову, который занял этот пост в июле 2020 года, до этого он был заместителем руководителя ведомства. Согласно декларации, его доход за 2019 год в кресле замглавы составил 6,1 млн рублей. Цифра с 2018 года выросла на 4,5 млн рублей. В собственности у него остался автомобиль Nissan Teana, но пропала квартира на 36,8 кв.м. Теперь другая жилплощадь на 42 кв.м значится в пользовании у Чапурова.

Самыми стабильными по уровню дохода являются председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков и его супруга - их доходы за 2019 год до копейки соответствуют данным из отчета комитета за 2018 год. Глава ведомства снова задекларировал 2 710 446 рублей и 47 копеек, а его жена – 633 189 рублей и 34 копейки. У четы в собственности числятся доли в квартире, два земельных участка и дом. Ездит чиновник на автомобиле Volvo XC90 2010.

Самая богатая супруга у руководителя комитетом по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева. Его личный доход за год снизился с 29,3 млн рублей до 4,1 млн рублей. В собственности у него все так же автомобиль "Волга", два земельных участка общей площадью в 3,5 тысяч кв.м, квартира и доли в двух гаражах. Зато доход его супруги в 2019 году составил 30,6 млн рублей, в 2018 году он составлял 15 млн рублей. Она владеет автомобилями Range Rover и Mercedes ML, земельным участком на 3,1 тысячи кв.м, квартира. Также в ее собственности доли в апартаментах, подсобном помещении и автостоянке в Латвии.

Больше 4 миллионов

Доход большинства председателей комитетов Смольного колеблется от 2 до 4 млн рублей, но есть и те, кто переходит верхнюю планку. Кроме перечисленных выше лидеров по достатку, больше 4 млн рублей в 2019 году получили еще три руководителя петербургских ведомств.

В частности, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко отчитался о доходе в 4,03 млн рублей. В собственности у него квартира в 11,8 кв.м и доля в нежилом помещении в 2,3 тысячи кв.м.

Доход выше 4 млн рублей задекларировал и председатель комитета финансов Алексей Корабельников - 4,4 млн рублей. Тогда как за 2018 год он получил 3,35 млн рублей. Глава ведомства вместе с супругой владеет квартирой на 133,2 кв.м, а в пользовании у них еще одна жилплощадь на 66,2 кв.м.

Доход председателя комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко в 2019 году составил 4,9 млн рублей, в 2018 году сумма была меньше - 2,7 млн рублей. Список его собственности остался неизменным: три земельных участка на общую площадь более 5 тысяч кв.м, жилой дом и три квартиры. Доход же супруги чиновника снизился с 17 млн рублей до 5,7 млн рублей.

Золотая середина

Восемь председателей комитетов отчитались о средних по их уровню доходах, не превысив сумму в 4 млн рублей. Возглавляющий комитет по культуре Константин Сухенко задекларировал доход в 3,7 млн рублей, что на 1,6 млн больше цифры за 2018 год. Вместо автомобиля Chrysler Grand Voyager у него теперь Hyundai Santa Fe. Также Сухенко больше не владеет долей в земельном участке на 1287 кв.м, вместо этого у него доли в двух участках земли на 600 и 900 кв.м.

Председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев сообщил о доходе в 3,5 млн рублей, что больше суммы за 2018 года на 1,1 млн рублей. Список собственности у него не изменился: доля в квартире и дачный участок на 1200 кв.м.

Доход председателя комитета государственного финансового контроля Александра Жукова за 2019 год "упал" на 1 млн рублей до 3 млн рублей. Он все так же владеет двумя земельными участками, но уже не указан в собственности дом.

Руководитель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров задекларировал доход в 2,19 млн рублей, годом ранее он составлял 3,1 млн рублей. В собственности у него все также BMW X5 и гараж, а в пользовании две квартиры.

Председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов отчитался о доходе в 2,7 млн рублей. В собственности у него квартира и доли в земельном участке и еще двух квартирах.

Руководитель комитета по природопользованию Денис Беляев сообщил о годовом доходе в размере в 1,7 млн рублей. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 111,8 кв. м. В пользовании у них находится еще одна квартира площадью 116,3 кв. м.

Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин задекларировал 3,3 млн рублей, что больше дохода за 2018 года - тогда он составил 1,8 млн рублей. Список собственности чиновника не изменился: два садовых участка, квартира, гараж, машино-место и Subaru Forester.

Председатель комитета по делам Арктики Герман Широков отчитался о доходе в 3,56 млн рублей, что на 1 млн рублей больше дохода за 2018 год. В собственности у него появилась квартира на 38,4 кв.м, помимо уже существовавшей доли в другой жилплощади.

Временные главы

Ряд председателей комитетов Петербурга покинули свои должности, а кресло еще остается пустым. Обязанности же главы ведомства выполняют в основном их заместители.

Например, занимавшего должность главы архивного комитета с 2015 года Сергея Соколова в марте 2020 года отправил в отставку губернатор Петербурга Александр Беглов. Временно исполняющим обязанности председателя глава города назначил его заместителя Павла Крылова. В декларации архивного комитета не указаны доходы Соколова, но присутствуют данные Крылова. Он отчитался о получении в 2019 году 1,6 млн рублей, в 2018 же году сумма была больше - 2,7 млн рублей. В собственности у него все так же квартира и доля в земельном участке.

Доход временно исполняющего обязанности главы комитета по благоустройству Сергея Малинина за 2019 год составил 2,1 млн рублей, тогда как в 2018 году на посту зампреда он заработал 1,8 млн рублей. Он владеет машиной Nissan Teana, земельным участком в 600 кв. м, две квартиры находятся в совместной собственности и одна в пользовании.

Исполняющий обязанности главы комитета по делам записи актов гражданского состояния Александр Забайкин отчитался о получении в 2019 году 2,2 млн рублей. Владеет он автомобилем Сhevrolet и квартирой (общая совместная собственность).

Комитетом по образованию временно руководит заместитель председателя Ирина Асланян. Она задекларировала доход в 2,3 млн рублей, Mercedes-Benz GLC 250, земельный участок, садовый дом и долю в квартире.

Новички

Еще восемь человек в 2020 году впервые отчитались о своих доходах в качестве глав определенных комитетов - они заняли свои посты в 2019 году и тогда не отчитывались о своих финансах и имуществе.

Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, который получил должность в марте 2019 года, сообщил о доходе в 2,7 млн рублей. У него есть автомобиль Infiniti QX 56, мотоцикл BRP CAN-AM, два земельных участка, жилой дом, три квартиры в полной собственности и одна в доле, а также машино-место.

Руководитель комитета по молодежной политике Юлия Аблец задекларировала доход в 2,4 млн рублей. Вместе с супругом она владеет двумя квартирами площадью 119 и 68 кв. метров. Также у чиновницы в пользовании есть квартира.

Глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина отчиталась о доходе в 3,8 млн рублей. В собственности у нее Toyota RAV4 и два земельных участка общей площадью 49 тысяч кв.м - это почти пять гектаров - 4,9 га.

Председатель комитета по государственному заказу Александр Жемякин сообщил о 2,9 млн рублей, полученных в 2019 году. Он владеет автомобилем Ssang Yong Kyron, земельным участком, домом и двумя квартирами.

Доход главы жилищного комитета Виктора Борщева в 2019 году составил 3,1 млн рублей. Он владеет квартирой, машинами Audi A6 и Ford Explorer, двумя моторными лодками, прицепом и снегоходом.

В документе комитета по здравоохранению указано, что доход председателя ведомства Дмитрия Лисовца составил 2,9 млн рублей. У него есть BMW X3, Volkswagen Polo, место в гараже и частичное владение двумя квартирами.

Комитет по инвестициям с января 2019 года возглавляет Роман Голованов. Его доход за тот год составил 2,79 млн рублей. В собственности у Голованова Mercedes-Benz E, земельный участок в 1,5 тысяч кв.м, жилой дом, доли в двух квартирах и машиноместе.

Пост главы комитета по информатизации и связи Станислав Казарин получил в декабре 2019 года, а до этого он работал руководителем департамента информационных технологий Самарской области. Там его годовой доход составил 2,69 млн рублей. В собственности Казарина – автомобиль Ford Explorer, два земельных участка по 19 кв. м., доля в квартире и два гаража. Кроме этого, в пользовании чиновника два земельных участка, жилой дом, хозяйственная постройка и баня.

Пришедшие и ушедшие

Несколько же комитетов лишились своих руководителей уже в 2020 году, но доходы их все же опубликовали. А вот о вновь пришедших председателях в декларациях ведомств ничего не сказано.

Доходы экс-председателя комитета по контролю за имуществом Андрея Короткова, ушедшего в отставку 20 июля, в опубликованной 3 августа декларации все же указаны. Из данных следует, что Коротков за 2019 год увеличил свой доход на 200 тысяч рублей до 3,2 млн рублей. В собственности у него также квартира в 143,4 кв. м. и машино-место на 15 кв. м., а вот в пользовании у бывшего руководителя комитета осталась только одна квартира в 131 кв. м., хотя в 2018 году была еще одна жилплощадь в 146 кв. м.

Ушла в июле с должности главы комитета по образованию Жанна Воробьева, но доходы ее ведомство также опубликовало. Экс-председатель отчиталась о получении в 2019 году 3,6 млн рублей. В собственности у нее только квартира, но пользуется она еще земельным участком и домом.

Данные о доходе главы комитета по строительству Игоря Креславского в документе ведомства не указаны – он занял свою должность в январе 2020 года. Комитет имущественных отношений также не указал в декларации доходы своего руководителя Леонида Кулакова, который занял должность в апреле 2020 года.

Кирилл Соловейчик возглавил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле в феврале 2020 года, и тоже не указан в декларации ведомства. С февраля же этого года главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры является Андрей Левакин, а руководителем комитета по физической культуре стал Антон Шантырь - их доходы в документах ведомств не приведены.

Нет данных о деньгах и имуществе нового руководителя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, которого Беглов назначил на должность в июне 2020 года. В мае комитет по транспорту возглавил Кирилл Поляков, который также не отчитался о доходах в декларации ведомства.

София Саттарова

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