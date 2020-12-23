ЗакС и выборочная градозащита

Основной темой последнего в 2020 году заседания Заксобрания Петербурга стала градозащита. Депутаты жаловались, что им до сих пор не представили проект нового Генплана и приняли поправки Смольного в закон о зеленых насаждениях, к которым тоже оказалось немало претензий. Кроме того, в первом чтении был утвержден новый принцип расселения коммунальных квартир.

В Законодательном собрании все меньше внутрипарламентских споров и все больше претензий к чиновникам. Очередное пленарное заседание, состоявшееся 23 декабря, началось с запроса фракции "Единая Россия" к губернатору Александру Беглову. На сей раз спрашивали о проекте Генерального плана Петербурга, главного градостроительного документа города.

Срок действия нынешнего Генплана истекает в марте 2021, но проект нового парламенту пока не представили. Документ еще должен пройти общественное обсуждения и депутаты справедливо опасаются, что не успеют принять его не только в установленный срок, но даже во втором квартале 2021 года. Выступивший от лица единороссов председатель комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин заявил, что ситуация, при которой Петербург может оказаться без актуального градостроительного документа, сопряжена с правовыми, социальными и экономическими рисками.

- Мне кажется, просто есть желание отложить до следующего состава Законодательного собрания, - предположил беспартийный Максим Резник. - Может быть, этот состав не очень удобен?

Был еще один запрос, в котором депутаты просили Беглова повлиять на судьбу Охтинского мыса. Документ, подготовленный Надеждой Тихоновой из "Справедливой России" и пропустившим заседание из-за коронавируса "яблочником" Борисом Вишневским, не стали зачитывать с трибуны. Не так давно президент Владимир Путин пообещал поговорить о целесообразности организации на Охтинском мысе археологического музея с властями города и собственниками участка, компанией "Газпром-нефть". Она, напомним, намерена построить здесь офисный центр. Депутаты спросили у губернатора о его позиции по этому вопросу.

ЗАКС.Ру хотел поинтересоваться об отношении к будущему территории бывшей крепости Ниеншанц и у спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. В последнее время он активно выступает против новоделов "из стекла и бетона", в защиту парков и за строительство социальной инфраструктуры. Однако из-за большого количества - целых четырех - журналистов, подготовивших свои вопросы спикеру, обратиться к нему на брифинге не удалось. Редакция через пресс-службу городского парламента попросила Макарова предоставить комментарий позже.

Спикер ЗакСа, между тем, подвел итоги уходящего года. Два главных слова последних 12 месяцев, по его мнению, это "карантин" и "конституция". В новом году он пообещал и дальше "писать зеленую книгу" Петербурга. "Зеленая книга" - это не отсылка к программному труду Муаммара Каддафи, а образное название законодательной деятельности в защиту парков и скверов. Макаров использует его очень часто, отмечая важность работы на благо экологии.

"Книгу писали" и на этом заседании. Парламент утвердил в первом чтении поправки Смольного в городской закон о зеленых насаждениях общего пользования. Представитель городского правительства в ЗакСе Юрий Шестериков обратил внимание, что перечень защищенных законом зеленых зон с принятием документа только вырастет. Оппозиционеры заявили в ответ, что статус ЗНОП присвоили в основном небольшим придомовым участкам, а многие резонансные конфликты, такие как борьба за парк Малиновка или ситуация вокруг Муринского парка, поправки не разрешают. Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева выступила резко против исключения из перечня ЗНОП участка площадью 0,9 га в парке Интернационалистов - это планируется сделать в рамках проекта расширения Южного шоссе.

Отдельные депутаты просили выделить побольше времени на поправки, сетуя на то, что разобраться в представленном городским правительством документе непросто. Смольный согласился принимать поправки в течение месяца, почти половину этого периода займут праздничные дни.

- Будем на каникулах сидеть и разбираться, - пообещал ЗАКС.Ру депутат Михаил Амосов.

Единоросс Михаил Барышников, представляющий в городском парламенте юго-западные пригороды, напротив, предложенным законопроектом остался доволен. Он сообщил ЗАКС.Ру, что по некоторым вопросам исполнительная власть наконец-то услышала горожан.

- Жители, наверное, лет пять добивались включения в ЗНОП участка на улице Разводная [в Петергофе], чтобы там не строили торгового центра. Наконец-то попал этот сквер, - привел пример Барышников. - Единственное, что не попало в ЗНОП, это в Петродворцовом районе должен был появиться сквер в честь погибших подводников. Мы обратились в комитет по благоустройству, там подтвердили, что инвентаризация прошла, и предложили внести поправку.

Смольный также представил законопроект, ужесточающий принципы расселения коммунальных квартир. По словам Шестерикова, инициатива призвана повысить эффективность трат бюджетных средств и помочь улучшить жилищные условия в первую очередь социально незащищенным гражданам. Например, теперь, чтобы встать на учет нуждающихся в жилых помещениях надо будет доказать, что ты малоимущий. Кроме того, только ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и многодетные семьи смогут одновременно стоять на учете и участвовать в программе расселения коммуналок.

Инициатива особенно возмутила коммунистов. Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова заявила об уничтожении программы расселения коммуналок.

- Начало уничтожения было, когда приняли бюджет с секвестированием этой программы, с 3 млрд до 900 млн, - объяснила ЗАКС.Ру Ходунова. - Вынесенный сегодня законопроект - следствие того решения. Программа расселения была заявлена в 2007 году и должна была действовать 12 лет, но была реализована менее чем в два раза. А сейчас нам предлагают фактически эту программу дезавуировать. Вводят понятие "малоимущее". Ты мало того что живешь 40 лет в коммунальной квартире, теперь должен представить бумажку, что у тебя доход 20 тысяч на человека, а если у тебя 22 тысячи, ты ничего не можешь сделать.

Еще одна связанная с городским хозяйством тема всплыла после завершения заседания. Десять депутатов ЗакСа, недовольных предстоящей передачей Русской православной церкви помещений Музея городской скульптуры, несколько раз пытались отправить Путину и Беглову коллективное обращение по этому вопросу. Как сообщил депутат Резник, аппарат ЗакСа отказался регистрировать эти документы.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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