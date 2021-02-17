ЗакС и корона Российской империи

Спикер Макаров заявил об "институте президентства Российской империи", депутат Резник призвал парламент прекратить награждать силовиков, а его коллега Дмитриева рассказала о главном оружии системного оппозиционера. Итоги состоявшегося 17 февраля заседания петербургского Заксобрания - в отчете ЗАКС.Ру.

Законодательное собрание Петербурга провело первое пленарное заседание по обновленному регламенту. Депутатов, напомним, теперь могут лишить слова за выступления "не по теме", и вообще возможностей для политических заявлений осталось немного.

Каких-то заметных акций от оппозиции в честь этого не было. Исключением стал только небольшой перформанс от фракции КПРФ. Все три ее представителя пришли в красных масках с белыми крестами в области рта.

"Яблочник" Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник, которые, как считается, выступали "не по теме" чаще других, делали отступления и в этот раз. Спикер Вячеслав Макаров вел себя в меру демократично и замечаний не делал, хотя несколько раз и выключил оппозиционерам микрофон. Резнику, например, пришлось уже без звукоусиления говорить о подземной хоккейной коробке во дворце в Геленджике.

- Если все время будет отключаться микрофон, то депутатам-оппозиционерам и микрофон будет не нужен, и зал будет не нужен. Достаточно будет только диктофона, - сказала с трибуной лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева.

Дмитриева вновь попыталась внести в повестку вопросы о введении индексации пенсий для работающих пенсионеров и возврате к дореформенному возрасту выхода на пенсию. Партия Роста почти каждую неделю пытается объяснить важность принятия этих инициатив в дни пандемии, но единороссы отказываются их даже рассматривать. В партии власти подобные проекты называют популистскими, а их авторов упрекают в попытке заработать политические очки перед выборами.

Основная дискуссия развернулась вокруг проекта закона об управлении городским имуществом Петербурга. К первому чтению представили рамочный документ, но многих и его формулировки не устроили. Оппозиции не понравилось, что ЗакС оставляет за собой слишком мало полномочий. Например, представитель компартии Александр Рассудов предложил обязать Смольный ежегодно отчитываться об эффективности использования городской собственности.

Парламент принял в первом чтении законопроект, уточняющий, что молодых матерей и пенсионеров, которые участвуют в программе переобучения, должны переобучать по востребованным на рынке профессиям. Еще одним принятым за основу документом предложено убрать слово "муниципальный" из закона "О расчетной единице". Для создания этой инициативы потребовались совместные усилия сразу трех депутатов "Единой России".

ЗакС опять собрался чествовать силовиков. Неделей раньше председатель Макаров вручал им грамоты дважды: сначала полицейским, затем нацгвардейцам. Теперь будет официальное объявление благодарности отдельным офицерам и бойцам Росгвардии от лица всего парламента. Не делать этого призвали Вишневский и Резник. Первый сравнил современных нацгвардейцев с Отдельным корпусом жандармов. Второй призвал парламент искать консенсус:

- Это крайне контрпродуктивное действие председателя парламента. Мы должны искать в стенах парламента возможность диалога. Если мы будем благодарить только одну сторону, драки на улицах будут продолжаться. Роль парламента - найти консенсус, чтобы люди вели диалог.

Макаров в ответ выступил с длинной речью, в которой заявил, что не устанет благодарить росгвардейев за их профессионализм и морально-психологические качества. Спикер признал, что людям сегодня приходится тяжело. "Но надо думать, как из этой ситуации сплоченными выходить", - добавил он.

Председатель парламента заявил, что ему жаль тех, кто не думает о служении своему Отечеству и что ничего не может быть хуже чем "быть иностранцем в своей стране". После этого он принялся рассуждать о методичках по цветным революциям, уроках Майдана и предательстве в отношении Николая II.

- Мы должны объединиться, сохранить великий институт – институт президентства Российской империи, - призвал Макаров.

Резник с места спросил, что означает это новое понятие, а справедливоросс Алексей Ковалев сказал что-то про Северную Корею. Но их реплики утонули в шквале аплодисментов депутатов "Единой России".

текст - Сергей Еремеев, фото - Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.