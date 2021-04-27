Первый шаг Макарова в Госдуму в глаза петербургских политиков

Выдвижение в Государственную Думу спикера Законодательного собрания Петербурга и лидера регионального отделения "Единой России" Вячеслава Макарова 27 апреля не стало сюрпризом для большинства опрошенных ЗАКС.Ру политиков и политологов города. Не сошлись они во мнении о том, что такой шаг значит для Макарова. Кто-то считает, что это "очевидное понижение", кто-то - новые возможности. Что петербургские политики и политологи думают о выдвижении Макарова, его будущем и будущем ЗакСа - в материале ЗАКС.Ру

Разговоры о том, что спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров уйдет в Государственную Думу, велись давно. Усилились подобные обсуждения после заявления губернатора города Александра Беглова о том, что он хотел бы видеть главу ЗакСа в Государственной Думе. Там он сможет помочь агломерации Петербурга и Ленинградской области в решении многих проблем, сказал Беглов. Макаров тогда от прямого ответа ушел, заявив только, что выполнит приказ идти в федеральный парламент, если он поступит. Тогда опрошенные ЗАКС.Ру эксперты предположили, что спикер ЗакСа своего места терять не хочет: в Петербурге у него большое влияние, которое он может утратить с переездом в Москву.

Приказ партии власти в публичном поле озвучил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в интервью "Фонтанке" 20 апреля. Он сказал, что вопрос уже решен:

"Вячеслав Серафимович идет в Госдуму и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче".

Макаров же четкого ответа не давал, но 27 апреля подал документы на праймериз "Единой России" в Госдуму. Бумаги он относил под присмотром Турчака. Разговоры о том, что Макарова заставляют идти в Думу, начались вновь.

Политолог Александр Конфисахор:

- Я думаю, что это не его воля, не его доброе желание. Он туда не стремился и подчеркивал это. Он видел себя большим спикером ЗакСа. И, повторюсь за коллегами и за собой, лучше быть в городе первым, чем там одним из 450. Я думаю, что его просто поставили в такие условия, что ему категорически надо было подать вот эти документы, потому что, во-первых, есть всякие подковерные течения, во-вторых, губернатор озвучил, что хотел бы видеть [Макарова в Госдуме]. Если бы Макаров пошел поперек, это, конечно, был бы полнейший конфликт между губернатором и спикером. Вячеслав Серафимович просто вынужден был податься на Госдуму. Но обещать - не значит жениться. Это первый этап, и, возможно, он этим этапом постарается разрядить обстановку вокруг его фигуры, вокруг его перехода для того, чтобы, может быть, время выиграть, найти себе более сильных союзников, которые могли бы помочь удержаться ему в статусе, в котором он сейчас находится.

ЗакС изменится сильно. Человек, который будет близок к администрации, к губернатору может претендовать на место спикера. Есть неофициальные версии, что это может быть кто-то из вице-губернаторов. То, что ЗакС переформатируется очень сильно, это вне всякого сомнения.

Политолог Дмитрий Солонников:

- Это одно из важнейших решений в его жизни. Скорее всего, решение было принято достаточно давно, и мы уже много слышали о том, что Вячеслав Серафимович уходит - из разных уст, но только не от него. Скорее всего, решение уже было, и Вячеслав Серафимович говорил, что, если команда будет, он уйдет, но вопрос, куда он уходит. Вероятно, до последнего времени шли переговоры на тему, как будет продолжена его большая политическая деятельность уже в Государственной Думе. То есть, руководство каким-то комитетом в Госдуме, должность заместителя руководителя фракции "Единой России" или еще что-то. Понятно, что он уходит не просто рядовым депутатом, а за какими-то дополнительными полномочиями и возможностями. Я думаю, что до последнего это и обсуждалось. Поэтому заявление о переходе в Госдуму, подача заявления на праймериз состоялась только сейчас, в последний момент. Задача - не стать одним из 450 депутатов или даже не одним из 13 депутатов от Петербурга, а занять какое-то достойное, достаточно высокое место в законодательном органе нашей страны.

Конечно, ЗакС сильно изменится. С точки зрения кадрового состава, я думаю, что на 50%, может больше. И с точки зрения работы парламента - каждый руководитель Законодательного собрания привносил свое видение работы законодательного органа нашего города. Мы пока не знаем, кто будет руководить ЗакСом, но, конечно же, будут новые подходы, будет новый ориентир.

Депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский:

- Я думаю, что для него это очевидное понижение. Потому что одно дело быть первым в питерском ЗакСе, а другое дело быть одним из 450 думских депутатов. Вряд ли он будет там руководителем фракции "Единой России", а все остальное - это совсем не тот уровень влияния, чем тот, который он имеет в Петербурге.

Я говорил с самого начала, что это инициатива [губернатора] Александра Дмитриевича Беглова, который не хочет иметь такого внутрипартийного политического конкурента в Петербурге. Это их личные дела.

Я бы хотел видеть наше Законодательное собрание после вероятного ухода Макарова совсем другим, чем сейчас. Я хотел бы, чтобы оно было независимо от администрации, чтобы большинство было у настоящей оппозиции, которая не боится выступать против губернатора и против президента. Такой ЗакС, где оппозицию не лишали бы слова, где судьбы законопроектов зависели бы от их содержания, а не от того, кто их внес, и где у всех депутатов были бы равные права.

А кто из всех будет спикером - это уже второй вопрос. Я бы справился бы с этим местом, легко. Я знаю, какое было бы Законодательное собрание, если бы я стал спикером. Оно бы стало абсолютно открытой организацией, где все было бы честно и прозрачно, где все голосования были бы поименными, где все стенограммы бы публиковались, где не было бы таких правил прохода и где аппарат был бы предназначен исключительно для того, чтобы помогать депутатам.

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов:

- Вячеслав Серафимович серьезный, весовой политик. Он имеет большие шансы избраться в Госдуму - это 100%. И авторитет, и возможности… Губернатор не просто так предложение сделал. Я думаю, что тот опыт, который он наработал на региональном уровне будет востребован уже и на федеральном. То, что не могли реализовать, не хватало возможностей и полномочий на уровне субъекта, теперь все свои мечты и замыслы он сможет исполнить уже на федеральном уровне. Посмотрим, как это будет выглядеть. С точки зрения политической карьеры, для Вячеслава Серафимовича это как раз его размер.

Что кто-то кого-то хочет подвинуть из города - это все слухи и домыслы. Чтобы не застаивалось как болото, все равно что-то должно двигаться, что-то меняться. Мне кажется, Вячеслав Серафимович перерос уже Петербург и вырос уже до уровня федерального политика. Тем более ему благоволит [председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко - на федеральном уровне тоже будет ему поддержка. Я думаю, что и в Государственной Думе это будет интересный политик, у него все впереди.

Не знаю, что это значит для ЗакСа Петербурга… Незаменимых людей нет. Думаю, что найдется, кто в городе займет достойное место.

Депутат ЗакСа от "Единой России" Андрей Васильев:

- Это его выбор. Только он решает, как и где баллотироваться, и партия может быть. Мне очень жаль, мне было приятно работать с Макаровым.

Я не согласен с мнением, что его отправляют на пенсию в Государственную Думу. Исходя из того, что я последнее время слышал, что необходимо в Государственной Думе создавать лобби Санкт-Петербурга и Ленинградской области и что, по мнению двух губернаторов, возглавлять эту группу должен такой человек как Вячеслав Серафимович. Если исходить из того, что не так много государственных программ в Российской Федерации реализуются на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а их очень и очень много, тех, которыми необходимо заниматься. Поэтому, мне кажется, до пенсии там… Это не тот случай.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов:

- Уход Макарова абсолютно не связан с его собственной позицией, харизмой, возможностями. Вячеслав Серафимович, как он сам правильно говорит, солдат партии.

В Госдуме может все только начинаться для таких политиков как Вячеслав Серафимович, относительно молодых, опытных. Государственная Дума - это точно не пансионат для политиков. Он сам себе будет выбирать свою позицию. Каждый депутат имеет право выражать свою позицию. К сожалению, не все депутаты этим пользуются. Причем большинство депутатов от "Единой России", имея свою позицию, свою точку зрения, зачастую ею не смеют пользоваться при голосовании.

Я думаю, что Законодательное собрание Петербурга ждут перемены. Понятно, что мы надеемся на свежую голову, спикером может быть не только представитель сегодняшнего состава "Единой России". Смысл менять Вячеслава Серафимовича на кого-то из присутствующих там может быть и невелик. Ждем свежий взгляд, незамыленный на проблемы города и на создание атмосферы, в которой мне посчастливилось в первом и во втором созыве работать. Там была дискуссия, она есть, только от нее ничего не зависит сейчас. Там были не очень предсказуемые результаты прохождения любого законопроекта. Я считаю, что утрачен этот во многом образцовый вариант управление органом, который должен и может возвращаться.

Депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева:

- Каждый депутат имеет право определиться с тем, куда он идет и депутатом какого уровня он будет. Я могу только сказать, что я желаю ему успеха: и на выборах, и в работе в Государственной Думе.

Мандат депутата Государственной Думы - это большое доверие избирателей, его нужно реально отрабатывать. У нас некоторые депутаты Государственной Думы вообще ничего не делают, только на кнопки нажимают. Но вообще-то депутат Государственной Думы имеет широкие полномочия, и это политическая фигура, если к этому относиться добросовестно и отрабатывать мандат, который доверили избиратели. Я думаю, что Вячеслав Серафимович будет стараться себя проявить.

Изменение ЗакСа зависит от результатов выборов. Естественно, я, как представитель оппозиции, заинтересована в том, чтобы выборы были проведены честно и с меньшими фальсификациями, чтобы выборы отражали волеизъявление граждан Петербурга. Понятно, что при честном подсчете голосов, совокупная доля представителей оппозиции должна быть существенно выше.

Я хочу, чтобы спикером был не представитель "Единой России", не представитель большинства. Вполне возможно, по рейтингам, у "Единой России" может быть относительное большинство, но отнюдь не абсолютное и тем более не контрольный пакет. Если будут представлены все партии и ни у кого не будет абсолютного большинства, то, соответственно, фигура спикера будет результатом определенных договоренностей между партиями.

Руководитель "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина:

- Это все была ожидаемая история. Я желаю ему успеха, чтобы все состоялось. У Вячеслава Серафимовича очень много сил, очень много. И вот говорят об этой группе, Санкт-Петербургской агломерации - если такое образование сделать, само по себе, если у него мотора не будет, ничего не произойдет. А вот он такой человек, который может придать жизнь этой агломерации.

Я не думаю, что Вячеслав Серафимович так быстро уйдет на пенсию. Может кто-то так считает, но он еще полон сил. И у меня такое ощущение, что он реализуется на новом поприще еще очень сильно. Если быть объективным, то он очень работоспособный. Для кого-то его уход будет плюсом, для кого-то - минусом.

На месте спикера я хотела бы видеть человека, который сформирует в городе толерантную политическую среду, поднимет политическую культуру города на новый уровень, научится общаться с журналистами, откроет ЗакС. Я не знаю фамилию этого человека, но хотела бы, чтобы был такой человек.

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский:

- Я, конечно, если переизберусь, буду рад поработать вместе с Вячеславом Серафимовичем, с таким многоопытным политиком, который столько лет возглавлял Законодательное собрание, высший орган законодательной власти Петербурга, который знает город, который болеет за город.

Уже неожиданностью ни для кого не была сегодняшняя его подача документов, поскольку и губернатор говорил, что именно такими людьми как Вячеслав Серафимович нужно укреплять депутатский корпус Петербурга. Идет речь о создании некоей такой объединенной группы Петербург и область, которая будет отстаивать интересы агломерации. Хочется только пожелать Вячеславу Серафимовичу успехов и, конечно же, победы.

Зная Вячеслава Серафимовича - он многим молодым даст фору. Поэтому ни о каком снижении активности в его случае точно речи быть не может.

Многих интересует вопрос, кто же будет спикером ЗакСа. Это не обязательно может быть действующий депутат этого созыва. Вполне возможно, что придет какое-то новое лицо, которое впоследствии избранными депутатами будет выбрано в председатели. Я думаю, что здесь гадать пока что рано. Мы даже не знаем полный список тех, кто заявился на праймериз.

Депутат ЗакСа от "Единой России" Михаил Барышников:

- Трудно всегда обсуждать решения другого человека. Но, наверно, Вячеслав Серафимович принял его осознанно, обдуманно. Наверно, для города будет полезно иметь такого сильного политика в Думе, который знает все проблемы города. Он будет помогать нам, нашему городу. Для нас это очень хороший ход. А Вячеслав Серафимович займет там хороший пост, с таким опытом как у него.

Все немного преувеличивают, что кто-то держится за свои места. Я думаю, что у председателей Госдумы и комитетов не меньше возможностей, чем у спикера ЗакСа. Возможность выбивать бюджет для города. Без денег мы задыхаемся, у нас все проекты федеральные стоят. Конечно, кто близко был знаком с Вячеславом Серафимовичем, видно, считают, что он на своем месте сейчас. У них другое видение, и может поэтому считают, что его отправили на пенсию. Я не считаю так.

Сейчас трудно говорить, кто займет место спикера - мы не знаем, кто будет депутатами. Человек должен быть компетентным в первую очередь, иметь опыт работы. Конечно, человек, который должен такой пост занимать, должен выслушивать мнение всех, должен знать город. Этот человек должен быть гибким, настоящим политиком.

Беспартийный депутат ЗакСа Михаил Амосов:

- Все будет зависеть от того, как он будет там действовать, во-первых. Во-вторых, еще избраться надо. В принципе, положение людей в парламенте зависит от того, как они там себя проявят. Я знаю нескольких депутатов Государственной Думы, который просто благодаря своим знаниям, работоспособности занимают очень достойное место. Например, Галина Хованская, человек, которого я знаю очень давно. Без нее там законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства не развивалось бы так, как оно развивается. Никаких связей у нее нет, просто у человека есть мозги, инициатива, работоспособность. Поэтому можно пожелать Вячеславу Серафимовичу того же.

ЗакС будет без него, я думаю, хорошо. Я надеюсь на то, что наши избиратели правильно проголосуют, выберут достойных, и будет у нас работоспособный ЗакС.

Мне кажется новый спикер ЗакСа просто должен помнить, что все-таки он первый среди равных. а не командир воинской части.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.