Марина Шишкина: Предложение стать вице-спикером было для меня очень неожиданным

фото: marinashishkina.ru

Спустя пять лет в Заксобрании Петербурга снова появился вице-спикер не из "Единой России". На эту должность избрали лидера регионального отделения "Справедливой России" Марину Шишкину. В интервью ЗАКС.Ру она рассказала, почему поддержала Александра Бельского во время голосования за председателя ЗакСа, как относится к поправке БФК и с чего стоит начать "демилитаризацию" Мариинского дворца.

- Как вам в кресле вице-спикера? Какой оттуда вид открывается?

- Другой вид. Самое главное, чтобы я соответствовала этому креслу. Это место многое видело. Его занимал Павел Михайлович Солтан. Справедливоросс, был вице-спикером и совершенно чудесным и порядочным человеком. Мне его очень не хватает. Когда я села в это кресло, то думала и вспоминала о нем.

Я часто в храме молюсь за него и ставлю свечу. Он для меня был другом, товарищем и примером. И очень рано и как-то несправедливо ушел из жизни. И вот сейчас я заняла этот кабинет, в котором он работал. А еще раньше это был кабинет Сергея Михайловича Миронова, когда он был председателем Совета Федерации. Возможно, что это и символично — как продолжение традиций дорогих мне людей.

А вообще я считаю, что не место красит человека, а человек место. Это мой жизненный принцип. Постараюсь не подвести моих товарищей и избирателей.

- Вас не было пять лет в Мариинском дворце. Как он изменился за это время?

- Он другой. Внешне он стал краше. Внизу появились какие-то отремонтированные помещения, очень чисто и ухоженно. А внутренне, мне показалось, он суровее и закрытее.

- Вы имеете в виду атмосферу?

- Атмосферу, конечно. Неслучайно я говорю, что первое, что нужно сделать – это "демилитаризировать" Законодательное собрание. Мне кажется, здесь должна быть более живая, открытая, соответствующая парламентскому духу атмосфера. Материально-технические работники не могут диктовать свои условия, тем более в таком императивном тоне.

Первым делом — нужно открыть парламент для журналистов. Допуск журналистов — это прямая дорога к избирателям, дорога к людям. Журналисты же не сами по себе — это функция. Пусть очень личная, отчасти субъективная, но функция. Через них коммуницируют те, кого выбрали, с теми, кто выбрал. А также со всем городом: жителями, представителями других ветвей власти, бизнеса, социальной сферы и т. д. Постоянное наличие их в парламенте — принципиальная история, придающая легитимность представительной власти. Допуск аккредитованных журналистов ко всем возможным ньюсмейкерам, налаживание оперативной информации, что называется, из первых уст. Поверьте, это снимет массу вопросов и недомолвок и не будет порождать нелепые слухи. Это необходимо, прежде всего, для защиты субъекта власти.

Когда я работала в пятом созыве, уже была пропускная система, но глупостей с галстуками и тому подобным не было. Чем отличается человек в галстуке от человека в футболке, аккуратно надетой? Как форма может повлиять на содержание? Почему кто-то решил, что именно галстук делает из депутата дельного человека? Понятие делового стиля, конечно, очень важно, но, мне кажется, что ЗакС — это не военное учреждение. Это все-таки не то место, где ходят строем, здесь должна быть доброжелательная атмосфера, открытая — как в семье или обычном трудовом коллективе, которая коррелирует со всем городом и его очень разными жителями. Пусть будет красиво и открыто.

- Как бы вы могли описать атмосферу в депутатском корпусе этих первых дней?

- Атмосфера рабочая, новый спикер ведет заседания спокойно, не боясь ошибиться в регламенте. Слушает зал. Если это сохранится и дальше, то будет большим бонусом для всех, кто голосовал за Александра Бельского. В том числе и для меня.

Первые дни нового созыва всегда напоминают броуновское движение: у новых депутатов нет ни кабинетов, ни помощников. Те, кто в ЗакСе впервые, блуждают по нему, как в фильме "Чародеи". Через пару недель все устаканится, и начнется обычная работа.

Какие бы послевкусия у нас сейчас ни оставались после прошедших выборов, все-таки очень важный итог — это наличие шести партий в парламенте. И его дух не определяется количеством мест в той или иной фракции. Он определяется отдельными личностями, их силой и политической харизмой, стойкостью и принципиальностью. А такие, слава Богу, в парламенте остались. Что бы ни говорили, но то, что есть шесть партий – это хорошо, это создает серьезную внутреннюю конкуренцию, а значит и движение вперед.

- Но в коридорах общаетесь же с коллегами?

- Я общаюсь с теми, кого я знала раньше. Очень много теплых встреч с людьми, которые работают в обслуживающих ЗакС подразделениях — стенографисты, работники материальных служб, музейных и архивных помещений, других структур. Там много прекрасных и преданных Мариинскому дворцу людей.

Но я понимаю, что на меня сейчас многие смотрят с опаской. Вице-спикер не из "Единой России"? Как хотите — а это разрыв шаблона. Но, что называется, поживем — увидим, все в наших руках.

- Когда впервые прозвучало предложение стать вице-спикером?

- Совсем недавно. Несколько дней назад. Это было для меня очень неожиданное предложение.

- Вы раздумывали над ним?

- Да.

- Долго?

- Буквально вчера (30 сентября – ЗАКС.ру) я согласилась. Еще раз разложила для себя все аргументы и согласилась.

- То есть когда в прессе появилась информация, что вы будете вице-спикером, вы еще не знали этого?

- Однозначно, у меня не было окончательного решения.

- А какие у вас были аргументы "против"?

- Любая должность в парламенте, естественно, ограничивает отдельную депутатскую свободу. Мои коллеги опасаются, что я не смогу быть самостоятельным спикером, корпоративные ограничения будут превалировать. Действительно, ограничения могут быть, но мы с Александром Николаевичем Бельским честно проговорили тот факт, что я имею право на собственную позицию, мои принципы — это то, с чем я не смогу расстаться никогда.

Другой аргумент — это новая для меня работа. Большая часть моей жизни связана с образованием и наукой. И только потом — политика. Только в рамках одной партии, одной семьи. А здесь — весь парламент, очень разный и многозвучный.

Считаю, что должна сейчас сделать все, чтобы стать не просто вице-спикером Мариной Шишкиной, я должна сделать так, чтобы были услышаны интересы всех оппозиционных партий. Для меня это очень важно. Я должна быть открыта, доступна и полезна. Поэтому в первую очередь пойду разговаривать со всеми оппозиционными фракциями, послушаю их мнения о том, как мы должны строить работу. Смогу ли я с ними договориться? Буду стараться. У нас есть опыт взаимодействия в рамках неполитических структур. Например, в работе Комитета защиты Петербурга, в организации совместного наблюдения на выборах и т. д. Несмотря на политические отличия, у нас есть общий ребенок — это наш город и его избиратели. Ради этого ребенка есть смысл объединяться по ключевым для Петербурга вопросам.

- А вам не будут предъявлять претензии, что ваша фракция поддержала кандидата в спикеры от "Единой России"?

- Уже предъявляют. Решение голосовать за кандидатуру Александра Бельского было принято фракцией до того, как мне сделали предложение стать вице-спикером. Объясню почему. Во-первых, у нас не было своей кандидатуры. Второе — предложения от коммунистов и "Яблока" были сделаны практически в момент заседания. По большому счету, времени на обсуждения альтернативных кандидатур просто не было. Я хорошо знаю и Вячеслава Бороденчика, и Александра Шишлова. Опытные политики, замечательные люди. Но голосование за спикера должно носить и рациональный характер, мы должны понимать реальность происходящего.

И потом, я не соглашусь с тем, что только на Александре Бельском лежит ответственность за то, что происходило на выборах. Здесь было столько центров влияния, что называется, и со стороны жениха, и со стороны невесты. И главы районов, и бывшие и будущие лидеры ЗакСа всех уровней, и Москва и Петербург. И ЦИК мог бы из плоскости рекомендаций переходить иногда к более решительным действиям. Хотя бы на уровне выборов депутатов Государственной Думы.

А еще вы должны помнить, что именно "Справедливая Россия" в эти три дня голосования находилась в центре битвы, штабом и кандидатами подготовлено около 300 жалоб разного уровня. Десятки из них дошли до суда. Упрекнуть нас в сервильности и соглашательстве не может никто. За наших кандидатов на этих выборах не "топили", не ставили галочки и не водили карусели.

- Фракцией вы тоже будете руководить?

- Пока да, дальше посмотрим.

- Во фракции у вас пять человек. Сколько из них состоят в партии?

- Андрей Алескеров и Александр Новиков вступают, мы их не успели принять до выборов. Я и Любовь Менделеева в партии. Михаил Амосов — нет.

- Новикова называли спонсором вашей партии...

- Ну, вообще теперь переживаю, что ни одной копейки с Александра Новикова мы не взяли. И если он сейчас читает это интервью, то должен понять — народная молва сделала его спонсором нашей партии. Конечно, говорят, что даже если обещал — жениться не обязательно, но разочаровывать участников дискуссии тоже не будем. Александр Иванович, у вас еще есть такая возможность! Шучу, конечно. Александр Иванович Новиков честно и достойно завоевал свою победу на моем родном 12-м округе, за это я ему очень благодарна.

А вообще, спонсоров у партии в этот раз не было, мы отказались от традиционных "троек-пятерок", нас финансировал федеральный центр (наружка, региональная газета, оплата штаба и т. д.). К тому же у нас в партии выстроены очень сильная юридическая поддержка, медиа и PR-сопровождение. А дальше работали сами кандидаты, они реально сами вкладывались в кампанию, распространяли агитационные печатные материалы, оплачивали наблюдателей и т. д.

- На прошлые парламентские выборы Новиков шел от партии "Зеленые". До этого выдвигался от КПРФ. Как он оказался в вашей команде?

- Предложение идти на выборы я сама ему сделала. Мы с ним были в контакте все это время. Я подбирала человека, который знаком с 12-м округом. Он оказался самым подходящим кандидатом. Он очень долго принимал решение, не один месяц. Я сразу предупредила его, что будут затраты, сказала, что не могу гарантировать никакого результата, но это моя территория и там ему будет комфортно. Я посмотрела его штаб: ребята молодые, глаза горят. Команда любит его — это для меня был очень важный показатель. Эта победа — его победа, он ее выстрадал. Как поведет себя в ЗакСе — думаю, останется надолго членом нашей команды.

- Вы говорили, что два человека еще должны были быть в вашей фракции. Что это за люди?

- Я считаю, что у нас были серьезные шансы на победу на Васильевском острове у Нэлли Вавилиной и в 21-м округе у Ольги Галкиной. Это для меня практически очевидно.

- Раньше справедливороссы поднимали в ЗакСе темы защиты окружающей среды, градозащиты. У обновленной фракции остались те же приоритеты?

- Обязательно, мы доведем до конца те темы, которые были начаты Надеждой Тихоновой — она в прошлом созыве руководила комиссией по экологической безопасности. И начнем решать новые. Тем более, в наше время экология, увы, вечная тема. Тут вам и нерешенная мусорная история, и "притихший" перед выборами намыв. И остановленные, похоже, на то же время, застройки зеленых зон. Как например, Муринского парка. И градозащиту не оставим. Конечно, с уходом Алексея Ковалева нам в этом плане будет сложнее, но справимся. Все равно, я грущу, что он сделал неправильный выбор. Он должен был быть здесь, с нами, но почему-то испугался и начал искать, как ему казалось, более легких путей. Это была его большая ошибка.

- Надежда Тихонова говорила, что одна из ее задач — добиться поименного голосования. Вы будете продолжать эту линию?

- Да, обязательно. У каждого решения должно быть имя. И даже если это решение непопулярное, депутат должен взять персональную ответственность за него, а не прятаться за строчкой "не голосовал" или в общей депутатской массе. Государственная Дума давно имеет такую практику. И если уже "у них в Моссовете" давно так, то чего мы-то боимся?

- Поправка БФК должна остаться?

- Нет, я против поправки БФК. Я всегда была против нее. Эта поправка — лукавая история. Должны быть предложения депутатов по проекту бюджета. Но они должны вноситься открыто — все должны знать, кто и куда хочет направить средства.

- Парламент должен оставаться профессиональным?

- Прежде всего, это должно быть большим предметом для дискуссии. Мне, например, важно знать, что конкретно мы получим от этого нововведения, сколько сэкономим и т. д.? Пока я лично сомневаюсь, что много сэкономим. Второе — каким образом мы мотивируем тогда депутатов на серьезную и добросовестную работу на благо города? Ведь это не рядовой город, это мини-страна. Если к делу подходить ответственно, то работы у депутата много. Ежедневной и рутинной. Профессиональный парламент — это одна из традиций Петербурга, родины парламентаризма. Ломать эту традицию без серьезных аргументов будет неправильно.

- Начались суды по итогам выборов. Как вы считаете, в этом есть смысл вообще?

- Конечно, есть. Преступление не может остаться без наказания. Иначе оно повлечет за собой следующее преступление.

- Суды были и в 2011-м, и в 2016-м, и в 2019-м...

- Приведу конкретный пример. В 2018 году "Справедливая Россия" по инициативе нашего коллеги Ильи Шмакова выиграла в Конституционном суде дело о выборах в МО № 15. Суды всех инстанций до этого решения отказывали незарегистрированным кандидатам в праве обжаловать результаты выборов. Илья Шмаков с 2014 года добивался правды — и своего добился. И мы стали единственной оппозиционной партией, дошедшей до Конституционного суда и одержавшей победу. Любое дело надо доводить до конца. Я живу по принципу: незаконченное — хуже неначатого.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга