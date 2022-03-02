ЗакС бежит от вопросов о "спецоперации"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании Законодательного собрания Петербурга 2 марта тему военной операции России на Украине подняли только во время обсуждения одного из вопросов - одобрение трат на профессиональную переподготовку госслужащих. Да и в этом случае поднявших возмущение депутатов "успокоили". Говорить о происходящем на Украине готовы далеко не все парламентарии.

В петербургском парламенте 2 марта обсуждали законопроекты о создании Молодежного парламента, о закрытии реестра нуждающихся дольщиков, о новых комиссиях и другом. Некоторые депутаты были недовольны нюансами документов, но их всё равно приняли.

В остальном в парламенте царил мир, хотя вот уже почти неделю вся планета обсуждает военные действия России на Украине. О происходящем в соседней стране, где битвы идут не только в ЛДНР, но и на западных территориях, своим видом напомнили коллегам депутаты фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Александр Шишлов. Они надели на заседание значки с изображением голубя и надписью "Нет войне".

Вспомнили о военной операции в соседней стране, а точнее ее последствиях для России в виде санкций, во время рассмотрения закона об оплате профессиональной переподготовки для государственных гражданских служащих. На это планируется потратить 27,5 млн рублей, рассказал в ЗакСе представитель губернатора Константин Сухенко.

Депутат от "Справедливой России - За правду" Александр Новиков предложил повременить с принятием документа. Он напомнил, что мир сильно изменился в последние дни, в том числе в экономическом плане. Сухенко попросил парламентария не распыляться и попытался на этом закончить разговор о последствиях боевых действий на Украине. Но слово взял депутат от КПРФ Александр Рассудов, который предложил подумать над созданием межведомственной группы по вопросам переквалификации.

- Мы понимаем, что уже в ближайшие дни, к сожалению, очень много наших горожан останутся без работы. <...> Мы уже видим, что закрываются очень многие магазины. В целях избежания агрессии и социальных конфликтов, мы должны срочно об этом думать, - сказал Рассудов.

Ему Сухенко предложил не торопить события. Представитель губернатора сказал, что при необходимости исполнительная власть предложит варианты решения проблем.

- Наверное, если будет обостряться ситуация, и она будет настолько плохой, то, соответственно, и мы будем какие-то инициативы предлагать, и наши избиратели нам будут что-то предлагать, и эксперты. Действительно, может быть… Знаете, это очень хорошо, что мы сидим в такой атмосфере как-будто бы всё нормально, как было. Мы все понимаем, что может что-то изменится. Но сегодня мы обсуждаем все-таки предшествующие проекты наших решений, и те, которые включены в повестку дня - они все еще из логики мирной жизни. Поэтому не будем торопить события, - заявил Сухенко.

В итоге за трату 27,5 млн на профподготовку государственных гражданских служащих проголосовали 46 депутатов из 49 присутствовавших. Против оказался только один, еще двое - воздержались.

Во время традиционного брифинга спикера ЗакСа Александра Бельского журналисты интересовались у него мнением о Молодежном парламенте, реестре дольщиков и другом.

- Давайте с дольщиков начнем, тема интересная, - начал свою речь к спикеру один из журналистов.

Вопросы об отношении к происходящему во время военных действий на Украине на брифинге все же прозвучали. Корреспондент "Коммерсант-СПб" поинтересовался у Бельского, как тот относится к сокрытию информации о количестве погибших российских солдат на Украине. Спикер сказал, что не обладает необходимыми информацией и компетенцией для ответа на вопрос. Но выразил уверенность, что Минобороны рано или поздно все же озвучит цифры по погибшим. Так и произошло. Уже вечером 2 марта министерство сообщило, что на Украине погибло 498 российских военных.

ЗАКС.Ру попросил Бельского, как многодетного отца, прокомментировать фото украинских детей, которые вынуждены прятаться в подвалах и метро. Корреспондентка издания предложила показать спикеру эти фото, если он их не видел. Председатель парламента напомнил про отсутствие у него компетенций и информации для оценки фактов. А затем перевел тему в русло разговоров о недостоверных новостях.

- Информации достаточно много, мы видим много и фейков, и другой различной информации. Здесь нужно понимать принятие тех или иных решений руководителями государств… Мы их выбирали, голосовали за них, исходя из того, что они могут принимать в том числе и такие решения, и решение принято, - сказал Бельский.

После брифинга спикера свой пресс-подход провела фракция "Яблока". Депутат и бывший уполномоченный по правам человека в Петербурга Александр Шишлов напомнил журналистам, что с 24 февраля в городе ежедневно проходят антивоенные акции. На них задерживают людей и наказывают их "за желание жить в мире", заявил парламентарий. Он добавил, что "Яблоко" выступает против действий России на Украине.

- Позиция "Яблока" известна и последовательна. Мы категорически против войны. Мы требуем немедленного прекращения огня и боевых действий, [проведение] мирных переговоров, отвода российских военных частей на места постоянной дислокации. Мы требуем обмена пленных по принципу "все на все" и обеспечение возможности обмена телами погибших, - заявил Шишлов.

По его словам, "Яблоко" внесло в ЗакС постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о прекращении военных действий на Украине. Пока документ не рассматривали на заседании, ближайшее собрание парламента должно пройти 16 марта.

Остальные депутаты ЗакСа не так охотно говорили о "специальной военной операции", как ее требует называть Роскомнадзор. Лидер фракции "Единая Россия" в городском парламента Павел Крупник заявил ЗАКС.Ру, что не дает комментариев на эту тему.

- Я же сказал, что завтра у нас совещание, потом будем комментировать. Уже столько комментариев на эту тему сделано… - сказал Крупник и ушел.

У депутата-единоросса Любови Егоровой ЗАКС.Ру поинтересовался, пойдет ли ее старший сын, бывший футболист и экс-депутат парламента Виктор Сысоев, служить. Егорова заявила, что не может говорить за другого человека. Общалась ли она с сыном на эту тему, парламентарий не ответила. На вопрос, как она смотрит на ситуацию в соседней стране, Егорова ответила, что полностью поддерживает президента России.

Когда Сысоев был депутатом ЗакСа от ЛДПР, руководил парламентом "единоросс" и полковник в отставке Вячеслав Макаров. Спикер 6-го созыва ратовал за то, чтобы молодые люди служили в армии, и обещал, что так сделает и Сысоев, когда "придет время". ЛДПРовец в новый состав ЗакСа не прошел и потерял депутатскую отсрочку от армии осенью 2021 года. В декабре того же года Сысоеву исполнилось 27 лет - возраст, когда мужчины уже не подлежат призыву. Информации о том, что бывший депутат за пару месяцев мог выражать желание отправиться на службу родине, в публичном поле нет.

После заседания парламента многие депутаты сразу же оказались недоступны. Например, в кабинете парламентария от "Единой России" Марины Макаровой ЗАКС.Ру сообщили, что депутата уже нет на месте - будет утром на следующий день.

В ближайшее время у ЗакСа не будет возможности полным составом все же обсудить военные действия на Украине. Следующую среду - послепраздничный день 9 марта - парламентарии сделали для себя выходной. Встретиться депутаты планируют только 16 марта.



















текст: София Саттарова / фото: Михаила Масленникова