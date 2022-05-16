Миллионы, "недружественное" имущество и никаких паровозиков: Что задекларировали муниципалы Петербурга

Ежегодные отчеты о доходах - прекрасная возможность узнать, как на самом деле живет самая близкая к народу власть. Судя по свежим данным, в местных советах Петербурга, несмотря на сложные времена, по-прежнему хватает депутатов-миллионеров и собственников иностранного жилья. Большинство из них представляют "Единую Россию".

Иностранная недвижимость

Семьи как минимум 12 муниципальных депутатов Петербурга владеют недвижимостью в странах, которые Россия признала недружественными. Половина из этих счастливых собственников избирались от партии "Единая Россия". Самые популярные страны - Болгария, Финляндия и Испания. Испанская недвижимость, отметим, пользуется уважением и среди отдельных единороссов ЗакСа и среди некоторых чиновников Смольного.

Иностранным жильем владеет как минимум один руководитель муниципалитета. Долю в праве на квартиру в Эстонии задекларировал глава МО "Юго-Запад" Олег Семенов, тоже единоросс. До избрания в муниципальный совет в 2019 году он владел концерном "Юнес", которому принадлежала ярмарка "Юнона". Семенов третий год подряд остается самым состоятельным из всех глав муниципальных советов.

Впрочем, изучить декларации депутатов всех муниципалитетов ЗАКС.Ру не удалось. Органы местного самоуправления в рамках антикоррупционной деятельности обязаны каждый год публиковать сведения о доходах и имуществе своих депутатов и сотрудников местных администраций. Почти все сделали это еще в апреле. Однако по ситуации на 16 мая ЗАКС.Ру не удалось ознакомиться с декларациями 5 из 111 МО.

На сайтах поселка Шушары и Адмиралтейского округа актуальной информации в соответствующем разделе не было. МО "Красненькая речка" не выкладывает данные на свою интернет-страницу второй год подряд. Ранее глава муниципалитета Александр Абраменко объяснял, что необходимые сведения публикуют теперь в газете округа. Правда, ее электронной версии на сайте тоже нет. У Владимирского округа не работает ссылка, которая должна вести к декларациям местных депутатов. В муниципалитете это объяснили "глюком" и пообещали, что всё будет исправлено. У одного из самых странных муниципалитетов города "Волковского" сайт вообще не работает, причем достаточно давно.

С информацией по остальным округам ознакомиться оказалось несложно. Однако, по подсчетам ЗАКС.Ру, в сводных таблицах не были представлены данные о доходах 19 мундепов. Это еще не значит, что все они не отчитались. Иногда на сайтах муниципалитета спустя некоторое время публикуют "затерянные", но сданные в срок декларации отдельных депутатов. Так, коллеги мундепа Литейного округа Егора Карпенкова заверили ЗАКС.Ру, что он отчитался в срок, но данные не попали на сайт "по технической ошибке".

Богатый депутат, бедный депутат

Единоросс Олег Семенов из МО "Юго-Запад" задекларировал доход в 18 млн рублей. Вторым по сумме доходов оказался глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский, который в отчетном 2021 году чуть было не стал банкротом. Он в графе "доход" указал 8,6 млн рублей. Третий - глава МО № 15 Сергей Виноградов ("Единая Россия") с 7,3 млн.

Большинство руководителей муниципалитетов сообщили о годовом доходе в размере 1-1,3 млн. То есть можно предположить, что в месяц руководитель органа местного самоуправления получает в среднем порядка 90-100 тысяч рублей. На общем фоне выделяется глава МО "Комендантский аэродром" Маргарита Рябыкина, отчитавшаяся о годовом доходе в 338,3 тысяч.

Единороссы заняли все места и в топ-3 самых состоятельных депутатов, работающих на непостоянной основе. Наибольший доход задекларировал лидер фракции "Единая Россия" в местном совете "Морских ворот" Александр Данилов. Он отчитался о 108,2 млн рублей. В депутаты Данилов шел, будучи коммерческим директором компании "Алл роад транспорт", занимающейся автомобильными грузоперевозками.

Депутат МО "Звездное" Владимир Белевский - тренер по боксу. Он работает в государственной школе олимпийского резерва "Комета" и дает частные уроки. Однако по объему доходов за 2021 год Белевский занял второе место среди всех муниципалов города. Единоросс задекларировал 47,6 млн рублей. Часть из этой суммы - выручка от продажи от земельного участка площадью 1200 кв. м и жилого дом площадью 110 кв. м. Вместо них муниципал приобрел четыре квартиры и парковочное место. Однако в доходе, как и положено, указал общую сумму полученных за год средств.

Заседающий с 1998 года в местном совете МО "Княжево" бизнесмен-единоросс Валерий Игнатьев отчитался о доходе в 46,4 млн рублей. Он владеет торговым центром "Путиловский рынок" и еще 13 компаниями.

Как минимум шесть мундепов указали, что заработали 17 580 рублей. Это годовой размер компенсации, положенный по закону муниципалам, которые работают на добровольных началах. Однако у некоторых депутатов в отчетах нет и этой суммы. Четверо в графе "доход" поставили прочерки. А единоросс Ольга Гнатюк из МО "Лиговка-Ямская" - 0.

Самый состоятельный супруг - у депутата МО № 54 Светланы Великотской (Партия роста). Андрей Великотский задекларировал 34,9 млн рублей. Он владеет собственным бизнесом - изготавливает гидрокостюмы. Один такой сухой гидрокостюм в 2021 году Великотский представил на шоу "Купите это немедленно" на СТС.

"Если во время зимней рыбалки вас оторвало от льдины, вы можете просто надеть гидрокостюм и, не дожидаясь помощи спасателей, переплыть на берег", - убеждал он жюри в преимуществах своего изобретения.

Несовершеннолетняя внучка депутата Заксобрания от "Справедливой России" Михаила Амосова за 2021 год заработала 5,2 млн рублей. На 1,9 млн больше, чем ее дед. Дочь Амосова Галия - депутат МО "Гражданка" - задекларировала 3 млн рублей, ее супруг - 3,6 млн. Других детей мундепов с доходом выше 1 млн рублей ЗАКС.Ру найти не удалось.

Скромная жизнь "двойника"

В 2021 году обратил на себя внимание вышедший из "Единой России" депутат МО № 78 Виктор Иванович Быков. Он прославивлся на весь мир, получив новый паспорт и переименовавшись в Бориса Вишневского, чтобы идти на выборы против зампреда партии "Яблоко" с таким же именем и фамилией. Позже муниципал заявил ЗАКС.Ру, что просто хотел пошутить. Из декларации мундепа следует, что 2021 год в материальном плане для него прошел не так удачно, как предыдущий. Его доход составил 2,2 млн - более чем в два раза меньше, чем годом раньше. Кроме того, Быков пересел с Toyota Camry на Lada Vesta.

Свое материальное положение поправил оперный и эстрадный певец Методие Бужор, представляющий "Единую Россию" в МО "Московская застава". За 2021 год он заработал 6,2 млн. По итогу 2020 года артист декларировал доход в размере всего в 1,4 млн рублей.

А вот доходы еще одной муниципальной певицы Юлии Михальчик теперь неизвестны. В 2021 году она лишилась полномочий депутата МО "Сергиевское".

"Яблочник" из МО "Народный" Дмитрий Горохов, два года отчитывавшийся не только о своих транспортных средствах, но и своего несовершеннолетнего сына, на этот раз не стал этого делать. В декларации за 2021 год игрушечного паровозика и велосипеда с приставными колесиками не оказалось.

Как минимум два депутата оказались "бездомными". Елена Пищалкина из местного совета поселка Понтонный и мундеп поселка Солнечное Любовь Зиновьева не задекларировали никакой недвижимости. Год назад в пользовании у обеих были дома.

Самая просторная квартира по-прежнему у депутата-единоросса МО "Академическое" Филиппа Васильева. Ее площадь 293,6 кв. м. Самая маленькая находится в пользовании у справоросса из поселка Левашово Константина Агаркова - площадью 9,1 кв. м. Впрочем, это не единственная жилая недвижимость, которой он располагает. Есть еще квартира на 72 "квадрата".

В последний раз о доходах отчитались главы избирательных комиссий муниципалитетов. Уже принято решение о передаче их полномочий территориальным избиркомам. Наибольший доход за 2021 год задекларировала глава ИКМО Финляндского округа - 4,7 млн рублей. Самый скромный - Денис Рахманов из Литейного округа. Он заработал 552 тысячи рублей.

Сергей Еремеев