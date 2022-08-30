В Зеленогорске не удовлетворили жалобу на кандидатов-единороссов из-за акции с собачьим кормом

Кандидат в депутаты местного совета Зеленогорска от "Справедливой России - За правду" Владимир Лубнин обратился в территориальную избирательную комиссию № 13, которая отвечает за выборы в этом муниципалитете, с жалобой на своих конкурентов из "Единой России". Справедливоросс полагал, что его соперники якобы могли заниматься подкупом избирателей и благотворительностью. Комиссия нарушений не нашла.

Поводом для обращения стали публикации сына экс-главы Горизбиркома Натальи Чечиной Дмитрия и его однопартийца Павла Егорова, которые выдвинулись в местный совет. На личных страницах единороссов в соцсети "ВКонтакте" в постах от 3 августа говорилось о партийной акции "Собери ребёнка в школу". Текст сопровождался фотографией из фойе администрации Курортного района. На ней кандидаты вместе с депутатом Заксобрания Александром Ходоском и главой районной администрации Александром Забайкиным позировали вместе с коробками со школьными принадлежностями. В публикациях от 15 августа, посвященных благотворительной акции "Лучший друг", на снимках в интерьерах администрации Чечин, Егоров, Ходосок, а также член ТИК Лариса Удалова стояли вместе с пакетами собачьего корма. На всех снимках присутствует символика "Единой России".

Лубнин полагал, что подобные акции могут быть похожи на подкуп избирателей, и направил жалобы в комиссию. Члены рабочей группы ТИК единогласно приняли решение отказать автору обращения, поскольку в действиях Чечина и Егорова нельзя было установить, для кого именно предназначались подарки. Кроме того, "Собери ребенка в школу" - массовое мероприятие, в котором не запрещено принимать участие, а упоминаний выборов и призывов голосовать в публикациях нет, говорилось в ответе на жалобу. Тогда Лубнин решил пожаловаться на конкурентов из-за участия в благотворительных мероприятиях. Закон запрещает зарегистрированным кандидатам и их представителям заниматься таким видом деятельности в период избирательной кампании.

Как рассказала ЗАКС.Ру член комиссии с правом решающего голоса Анна Шушпанова, ее коллеги не увидели нарушений, поскольку кандидаты собирали собачий корм для регионального отделения партии, а не для конкретных организаций. Это следует из объяснений Чечина и городского отделения партии (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Рабочая группа территориального избиркома решила, что акции не направлены конкретно на избирателей из Зеленогорска. Например, школьные подарки собирали для детей из Донецкой и Луганской народных республик, у которых нет возможности проголосовать за кандидатов на дополнительных муниципальных выборах в Зеленогорске.

Шушпанова пыталась обратить внимание членов ТИК, что в постах у единороссов были хештеги "Зеленогорск", что могло косвенно, по ее мнению, подтверждать направленность акции на местный электорат, но к ее доводам не прислушались.

Председатель ТИК Дмитрий Закипной подтвердил ЗАКС.Ру, что жалобы на единороссов остались без удовлетворения.

- Правовые основания для принятия территориальной избирательной комиссией №13 мер по устранению допущенных нарушений отсутствуют. Такие ответы были отправлены заявителю, - заявил Закипной.

Кандидат Лубнин уверен в своей правоте и планирует обратиться с иском в суд.

- По моему мнению, решение было принято неверное. Я, скорее всего, пойду в суд. Я по образованию юрист, у меня есть понимание, - рассказал справедливоросс в разговоре с ЗАКС.Ру.

Ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин заявил, что довыборы в этом году проходят без существенных нарушений. По его словам, на сегодняшний день зафиксировано лишь два случая с нелегальной агитацией. ЗАКС.Ру рассказывал об этих инцидентах: в Ломоносове полиция будет искать авторов незаконных листовок за кандидата от "Справедливой России", а у самовыдвиженца из МО "Южно-Приморский" ТИК попросила сдать футболки и толстовки с агитацией, которые были изготовлены с нарушением.

Константин Леньков