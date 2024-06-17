Кандидаты в муниципалы на низком старте

Фото ЗАКС.РуЧерез считанные дни, после 20 июня территориальные избирательные комиссии начнут прием документов от кандидатов в муниципальные депутаты. К голосованию готовятся объединения местных общественников и неравнодушных жителей. Часть из них пойдет на выборы от парламентских партий.

С 6 по 8 сентября в Петербурге пройдут муниципальные выборы. В городе собираются избрать порядка 1,5 тысячи мундепов седьмого созыва. Голосование пройдет в 110 из 111 муниципальных образований. Исключением станет МО "Автово", где выборы пройдут по плану в 2026 году. Муниципалы будут избираться сроком на пять лет. Хоть председатель городского парламента Александр Бельский и считает, что местные выборы лишены какой-либо политической подоплеки, от итогов этих муниципальных выборов зависит, кто из кандидатов в губернаторы сможет пройти муниципальный фильтр в 2029 году. По закону, 10% от числа действующих мундепов должны подписаться за одного из кандидатов, чтобы он попал в бюллетень. Сейчас это основное препятствие для оппозиционных кандидатов. Так, от участия в гонке за пост высшего должностного лица уже отказались лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова и депутат Заксобрания Михаил Амосов. Оба пришли к такому решению, так как посчитали для себя преодоление муниципального фильтра невозможным.

В ближайшее время в "Единой России" объявят итоги праймериз. Единороссы смогут выдвинуть кандидатов на все 1,5 мест в местных советах - всего на предварительное голосование заявились более 8 тысяч человек. В остальных партиях такого ажиотажа не наблюдается. В КПРФ готовят около 600 кандидатов, в "Справедливой России - За правду" - не менее 500 человек. От "Новых людей" на выборы пойдут около 400 кандидатов. Примерно столько же собирается выдвинуть ЛДПР. В "Яблоке" рассказали ЗАКС.Ру, что по состоянию на 17 июня смогли привлечь к муниципальной кампании 72 человека.

В Центральном районе Петербурга избирательная кампания может стать одной из самых напряженных. За прошедшие пять лет судьба местных муниципальных советов сложилась по-разному. Два муниципалитета МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская", в которых большинство мест досталось оппозиционерам, оказались распущены. Соседний МО "Литейный округ" находится на грани роспуска - в скором времени губернатор должен внести соответствующий законопроект в парламент. Депутаты, чьи полномочия были прекращены из-за роспуска, не смогут переизбираться в своем округе. Так, экс-муниципалы рассматривают возможность "муниципальной миграции" в пределах района. Например, бывший глава Лиговки-Ямской Сергей Ильин попробует свои силы в Смольнинском. А экс-депутат Алексей Шавлов наоборот, вместо Смольнинского попробует избраться в другой муниципалитет Центрального района.

От движения "Центральный район за комфортную среду обитания", возглавляемом активистом Ярославым Костровым, на выборы пойдут 93 человека. Они собираются баллотироваться во всех муниципалитетах Центрального района. Многие из них будут выдвинуты от "Справедливой России - За правду", а остальные пойдут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Еще в центре Петербурга намерены выдвигаться сторонники Партии социальной защиты. Они начали распространять свои плакаты по округу еще за год до голосования. Среди их кандидатов будет, например, однофамилец вышеупомянутого кандидата Станислав Костров из движения "Центральный район за комфортную среду проживания".

На выборы в Центральном районе также нацелились активисты из движения "Общество.Будущее". От него пойдут на выборы примерно 50 человек. Снова в качестве кандидата выступит глава петербургского ОБ Савва Федосеев, который, вероятней всего, будет баллотироваться в Центральном районе, в частности, в МО "Литейный округ", на территории которого находится его художественное училище и книжный магазин "Листва", в котором он работает. У членов движения уже был опыт участия в дополнительных муниципальных выборах, однако ни одному из сторонников победить не удалось.

Некоторые команды работают в более точечном режиме и сконцентрировали силы на одном конкретном муниципалитете. Например, действующий глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко собирается переизбраться в округе в команде из местных активистов, общественников и предпринимателей. В 2019 году он пришел в совет кандидатом от "Яблока", однако за эти годы отношения с партией охладели. Вероятней всего, идти на выборы ему и единомышленникам придется в качестве самовыдвиженцев. Также в гонке собираются принять участие сторонники "Петербургского велосообщества". Как рассказали ЗАКС.Ру в организации, у них в планах поучаствовать в выборах лишь в МО "Сенной округ". Они будут баллотироваться от "Яблока".

В "Единой России" пока не опубликовали результаты праймериз. Раскрыть имена тех, кто собирается представлять партию на муниципальных выборах, обещают на конференции партии "в ближайшее время". Процедура предварительного голосования была непрозрачна - победителей выбирали специальные согласованные выборщики. Из-за этого пока не ясно, кто из действующих муниципалов-единороссов сохранит доверие партии. В частности, позволят ли попытаться переизбраться депутатам из Петроградского района, которые получили мандаты еще в период, когда спикером городского парламента был Вячеслав Макаров. Петроградский район считался вотчиной бывшего спикера ЗакСа, где он строил свою политическую карьеру.

К активной избирательной гонке готовятся справедливороссы на Васильевском острове. Незадолго до выборов там свою школу муниципального депутата организовала глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина. Это единственный муниципалитет в районе, которым руководит не единоросс. Во всех пяти муниципальных образованиях Василеостровского района СРЗП собирается выдвинуть около 40 человек.

В спальных районах сейчас ведут работы местные команды, которые намерены конкурировать с партией власти. Так, на севере города Движение демократического обновление поддержит 21 кандидата, направленных в четыре муниципальных образования: МО "Гражданка", МО "Песочный", МО "Академическое" и МО "Новоизмайловское". Баллотироваться собираются от непарламентской "Гражданской инициативы", поэтому, как и самовыдвиженцам, им придется заняться сбором подписей. Обычно для регистрации кандидатам нужно сдать в избирательную комиссию 20-30 автографов от жителей округа.

На юге города сохранить позиции надеется глава МО "№72" Павел Швец, который собирает команду для участия в выборах по Фрунзенскому району. Он рассказал ЗАКС.Ру, что его единомышленники будут представлены во всех МО района. Команда будет выдвигаться при поддержке "Новых людей". Свою команду собрал депутат МО "Нарвский округ" Виталий Грязнов. Сам Грязнов в 2019 году избрался от Партии роста, которая недавно объединилась с "Новыми людьми".

Муниципалитеты начнут назначать выборы с завтрашнего дня, с 18 июня. Провести заседания в середине этой недели им рекомендовали на съезде Совета муниципальных образований в начале месяца, чтобы синхронизировать электоральные процессы в городе. Эти муниципальные выборы впервые пройдут без ИКМО - сейчас полномочия по организации местных выборов возложены на территориальные избирательные комиссии. До этого несколько ТИК проводили дополнительные выборы в нескольких муниципальных образованиях.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру