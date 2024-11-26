На суде по делу Абрамовой выслушали полицейского и двух экспертов

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В Куйбышевском районном суде 26 ноября состоялось очередное заседание по делу переводчицы Елены Абрамовой, обвиняемой в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за проведения нескольких пикетов. В этот раз в зале выслушали показания свидетеля — сотрудника полиции Дениса Генеральского, который задерживал активистку, а также опросили двух экспертов из Северо-Западного Центра экспертизы Минюста.

Первым к трибуне вышел свидетель обвинения Генеральский. Из его показаний следовало, что днем 4 июня 2023 года он с коллегой Александром Хохловым и замначальника ОП Денисом Сорокиным патрулировал местность вблизи Гостиного двора. Близ выхода из станции метро он заметил Абрамову, стоявшую с плакатом. На листе бумаги формата А3 полицейский увидел пацифистскую надпись вкупе с требованием освободить политзаключенных.

Пикетчицу известили о нарушении запрета на проведение публичных мероприятий, обусловленного ограничениями из-за ковида (ст. 8-6-1 Закона об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге), также ей разъяснили положения статьи о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Абрамова сопротивления не оказывала, ее доставили в 28-й отдел полиции и изъяли плакат.

На вопрос адвоката, что такое "дискредитация", свидетель ответил, что это "выражение, так скажем, с моей точки зрения, которое противоречит нашим законам". Адвокат поинтересовался, в какой мере высказывание его подзащитной своей точки зрения противоречило законодательству, и заодно вспомнил о Конституции. Судья вопрос снял. На вопрос о причинах, почему протокол не был составлен на месте, Генеральский заявил об отсутствии в тот момент бланков на руках. Этот вопрос также был снят судьей.

Вслед за свидетелем в зал вошла психолог Анна Медведева. Прокурор от вопросов эксперту отказалась, так что в дело вступила сторона защиты.

Адвокат спросил, каким образом познания в психологии позволяют Медведевой "анализировать социокультурный контекст и общественно-политическую ситуацию".

— В полной мере, — был ответ.

Вслед за этим последовал вопрос о том, почему в экспертизе в качестве контекста было указано на период проведения СВО. "Почему вами не исследовались другие направления жизни в нашей стране в этот период? Почему у вас узконаправленное исследование про специальную военную операцию с использованием Вооруженных сил Российской Федерации?" — допытывался защитник.

— Потому что это наиболее актуальная тема, которая вызывает у людей различные мнения. Собственно, в этом и есть суть социокультурного контекста, там выбирается то значение, которое является наиболее актуальным в условиях текущей общественно-политической ситуации, — отвечала Медведева.

На уточняющий вопрос, определяют ли эксперты значимость происходящих событий на основе личных убеждений, или на основе неких данных, эксперт заявила, что "значимость общеизвестна".

— Объект был создан именно в этот период времени и по смыслу он соответствует наиболее актуальной ситуации, — уточнила Медведева на просьбу сообщить, почему при этом в расчет бралась только СВО, но не "изменения в области культуры, науки, которые происходят в настоящее время".

С теми или иными формулировками, но вопрос о причинах столь пристального внимания экспертов к теме СВО и в дальнейшем неоднократно звучал в судебном зале.

Подсудимая говоря о плакате с пацифистской надписью, сослалась на методическое письмо Минюста с разъяснениями о признаках дискредитации армии. "В материалах должно содержаться обсуждение целей использования ВС РФ, что является обоснованием их негативной оценки. Тем самым, должны иметь место побуждения к ним, то есть убеждение адресата в правильности такой оценки", — зачитала Абрамова и поинтересовалась, где во фразе на плакате увидели побуждение.

Ответа активистка не дождалась, поскольку судья снял вопрос. "Я снимаю этот вопрос, вы экспертизу, видимо, не читали", — предположил он при этом.

Спустя время к тому же вопросу вернулся адвокат, который взялся выяснять, где именно в лаконичной надписи эксперты увидели признаки убеждения. За Медведеву вступился судья, который заявил, что защитник пытается "выдернуть одну фразу [из всего текста на плакате] и дать эксперту" для оценки. На этом вопросы к Медведевой иссякли, и она уступила место лингвисту Наталье Пикалевой.

Как и перед этим, у прокурора не нашлось вопросов эксперту. Адвокат, опять же, принялся спрашивать про то, отчего в качестве социокультурного контекста эксперты принимали во внимание СВО, а не что-либо иное.

— Исходя из коммуникативного действия автора данного плаката, — прозвучало в ответ. — Письменный текст создается с какой целью? — Чтобы он был понятен окружающим, широкому адресату, а именно на широкого адресата нацелен был этот плакат.

По мнению Пикалевой, без нацеленности на широкий круг окружающих текст на плакате стал бы "аномалией". "Если человек в здравом уме создает плакат и выходит с ним в публичное место, где проходят многие люди, то он рассчитывает, что плакат будет ими узнан и понят", — развила свою мысль она.

Эксперт заявила о наличии "лингвистических признаков убеждения адресатов" в рассматриваемом плакате. Абрамова поинтересовалась разницей между публичным высказыванием своего мнения и убеждением адресата.

— Сам жанр плаката подразумевает, — поделилась соображениями эксперт. — Я выхожу с плакатом, я не только информирую о своем мнении — я пытаюсь найти единомышленников.

Адвокат спросил, как эксперты определили цель высказывания Абрамовой. Выслушав ответ, из которого следовало, при этом анализу подвергается все коммуникативное действие включая создание плаката и выход с ним, защитник попытался уточнить, какое именно из слов на плакате свидетельствует о наличии у подсудимой цели, указанной в заключении.

— Восклицательный знак, — ответила Пикалева.

Под занавес заседания подняли вопрос о допросе полицейского Булгакова в качестве свидетеля, выслушать которого до сих пор не удалось. Сторона защиты выступила за вызов правоохранителя в суд. Прокурор сообщила, что попытки вызвать его "осуществляются", судья постановил, что Булгакова будут ждать на следующем заседании, и не позже. Следующее заседание назначили на 11 декабря.

Сама Абрамова находится под запретом определенных действий. Само уголовное дело тянется с августа 2023 года, за это время его возвращали в прокуратуру. В конце лета оно вновь поступило на рассмотрение суда, первое заседание по нему состоялось 21 августа.

После заседания подсудимая выразила надежду на завершение процесса к концу года. "Честно говоря, очень тяжело морально и психологически сюда приходить, но, с другой стороны, чем дольше это тянется, тем больше времени я нахожусь на свободе, потому что кто знает, чем это закончится", — заявила Абрамова журналистам в коридоре суда.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру