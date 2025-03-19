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Медиатека 18:06

Кадры: Заседание ЗакСа 19 марта

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Руфото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Пленарное заседание Законодательного собрания 19 марта отметилось в первую очередь переизбранием уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. Конкуренцию ей составил собственный же подчиненный Ярослав Белоусов.

Однако и без этого повестка дня оказалась насыщенной. Так, депутаты одобрили в первом чтении проекты о лишении доплат к пенсиям депутатов со статусом иностранных агентов и об обязанности глав муниципальных администраций сообщать о лишении гражданства России или получении иностранного. Кроме того, ЗакС принял в третьем чтении законы о центрах раннего физического развития детей, о контейнерных площадках и о патриотическом воспитании детей.

При этом ряд проектов, изначально заявленных к рассмотрению, был исключен из повестки дня. Среди прочего, это коснулось инициативы "Яблока" о бесплатном пользовании парковками по воскресеньям и в праздники.

Репортаж с заседания парламента - в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

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Депутаты Павел Иткин, Андрей Алескеров, Денис Четырбок

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Депутаты Павел Иткин, Андрей Алескеров, Андрей Малков

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Депутаты Анастасия Мельникова, Игорь Высоцкий, Денис Четырбок

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Депутаты Андрей Малков, Анастасия Мельникова

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Депутаты Павел Крупник, Марина Шишкина

IMG_8954.JPG (306 KB)Депутаты Александр Шишлов, Ольга Штанникова, Михаил Амосов

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Депутат Дмитрий Дмитриев и спортивный журналист Геннадий Орлов

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Депутаты Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Марина Шишкина

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Депутат Марина Макарова

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Депутаты Константин Чебыкин и Денис Четырбок

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комментатор Геннадий Орлов и спикер ЗакСа Александр Бельский

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Геннадий Орлов

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Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина

 

фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


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