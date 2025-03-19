Кадры: Заседание ЗакСа 19 марта

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Пленарное заседание Законодательного собрания 19 марта отметилось в первую очередь переизбранием уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. Конкуренцию ей составил собственный же подчиненный Ярослав Белоусов.

Однако и без этого повестка дня оказалась насыщенной. Так, депутаты одобрили в первом чтении проекты о лишении доплат к пенсиям депутатов со статусом иностранных агентов и об обязанности глав муниципальных администраций сообщать о лишении гражданства России или получении иностранного. Кроме того, ЗакС принял в третьем чтении законы о центрах раннего физического развития детей, о контейнерных площадках и о патриотическом воспитании детей.

При этом ряд проектов, изначально заявленных к рассмотрению, был исключен из повестки дня. Среди прочего, это коснулось инициативы "Яблока" о бесплатном пользовании парковками по воскресеньям и в праздники.

Репортаж с заседания парламента - в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Павел Иткин, Андрей Алескеров, Денис Четырбок

Депутаты Павел Иткин, Андрей Алескеров, Андрей Малков

Депутаты Анастасия Мельникова, Игорь Высоцкий, Денис Четырбок

Депутаты Андрей Малков, Анастасия Мельникова

Депутаты Павел Крупник, Марина Шишкина

Депутаты Александр Шишлов, Ольга Штанникова, Михаил Амосов

Депутат Дмитрий Дмитриев и спортивный журналист Геннадий Орлов

Депутаты Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Марина Шишкина

Депутат Марина Макарова

Депутаты Константин Чебыкин и Денис Четырбок

комментатор Геннадий Орлов и спикер ЗакСа Александр Бельский

Геннадий Орлов

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина

фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру