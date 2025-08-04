Горсуд изменил приговор активистке Абрамовой на срок в колонии-поселении

Петербургский Городской суд рассмотрел 4 августа апелляционную жалобу на приговор переводчице Елене Абрамовой по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Своим решением суд заменил активисте срок в исправительной колонии на два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Каждый день содержания под стражей ей зачли за два дня отбывания наказания.

— Изменить вид исправительного учреждения <...> и определить ей отбывание наказания в колонии-поселении, — огласила решение судья.

В остальном приговор оставили без изменений. Ранее дело рассматривалось в Куйбышевском районном суде. В конце марта активистке назначили два года лишения свободы с запретом на работу в интернете и проведение митингов и пикетов сроком 2,5 года.

Интересы Абрамовой в Горсуде вновь представлял адвокат Игорь Скачко. Под занавес процесса в Куйбышевском суде активистка отказалась от его услуг из-за несогласий касательно позиции защиты и попросила адвоката по назначению. Теперь же подсудимая вновь обратилась к услугам своего прежнего защитника.

В судебном заседании Абрамова участвовала по видеосвязи. Заседание началось с ходатайства адвоката о приобщении к материалам справки о трудоустройстве его подзащитной в 2024-2025 годах, когда шел процесс над ней. Фигурантка показала, что к началу производства по делу работы не имела, но уже в следующем месяце ее нашла. Суд ходатайство удовлетворил.

В своей апелляции защита, в частности, выражала несогласие с использованием термина "дискредитация" относительно содержимого плакатов, с которыми петербурженка выходила на улицы. По мнению стороны защиты, своими действиями Абрамова не дискредитировала Вооруженные силы, а высказывала свое мнение. Также в апелляции высказывались сомнения, что петербурженка при проведении двух пикетов была осведомлена о назначенном ей административном наказании за еще один пикет, проведенный до этого. Кроме того, адвокат высказывал мнение о том, что при рассмотрении дела в суде защита не могла пользоваться правом вызова свидетелей в той же мере, что и обвинение.

Скачко на заседании заявил о том, что находит вынесенный приговор подлежащим изменению. Также он попросил направить запрос в Конституционный суд касательно правомерности уголовной статьи о наказании за дискредитацию армии, по которой была осуждена Абрамова. Последняя "в полной мере" поддержала ходатайство Скачко. Прокурор против этого возражала, судья в удовлетворении просьбы отказала.

Также Скачко просил вызвать для допроса на заседании ряд свидетелей, а заодно повторно исследовать выводы комиссии экспертов, которые ранее признал недопустимыми Куйбышевский суд. Эти ходатайства также остались без удовлетворения.

В прениях петербурженка вновь высказала мнение о том, что обвинение в дискредитации армии не соответствует праву гражданина на свободу высказываний, закрепленному в Конституции. Также она заявила о ряде допущенных, по ее мнению, нарушений при рассмотрении дела в суде первой инстанции, в частности якобы случившихся при проведении экспертизы. Приобщенные к делу выводы экспертов она сочла противоречивыми и недостаточными, чтобы рассматриваться в качестве доказательств. В целом же Абрамова посчитала уголовное дело политически мотивированным и незаконным, вынесенный приговор она просила отменить и заменить оправдательным. Позже, в своем последнем слове, она высказала мнение о том, что ее преследуют за несогласие с политикой российских властей. "О моих пикетах никто бы не узнал, если бы не уголовное дело", — отметила она.

Адвокат также просил оправдать свою подзащитную. По его мнению, высказывания в плакатах Абрамовой никак не могли дискредитировать Вооруженные силы, поскольку содержали более абстрактный пацифистский призыв. Привлечение граждан к ответственности за подобные призывы он посчитал недопустимым.

Представительница гособвинения заявила о законности ранее вынесенного приговора. Доводы апелляционной жалобы она назвала необоснованными и не подлежащими удовлетворению. В то же время прокурор попросила заменить Абрамовой срок в колонии на отбывание наказания в колонии-поселении.

Абрамовой вменялось проведение в 2023 году одиночных пикетов с пацифистскими призывами на плакатах. В декабре 2023 года дело возвращали в прокуратуру из-за выявленных ошибок, со второй попытки оно поступило в суд в августе 2024 года. Выступавшие в суде понятые, привлекавшиеся к осмотру изъятых у Абрамовой плакатов, испытывали некоторые затруднения при опросе со стороны адвоката.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру