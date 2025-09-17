Депутаты ЗакСа открыли осеннюю сессию

Фото: ЗАКС.Ру

Законодательное собрание после летнего перерыва вернулось к работе. На заседании 17 сентября парламент приступил к рассмотрению законопроекта о расширении мер поддержки семьям с новорожденными, обсудил ситуацию в сфере здравоохранения, а также начал править городское законодательство в части защиты объектов культурного наследия.

Осенняя парламентская сессия Законодательного собрания Петербурга началась без спикера Александра Бельского, который с начала недели находится в Бразилии. Как обычно бывает в таких случаях, почетное место председателя 17 сентября временно занял вице-спикер Николай Бондаренко, которому поручили вести заседание. Ему же досталась торжественная миссия поздравить именинников, отпраздновавших дни рождения летом. Сам Бондаренко тоже не остался без поздравлений: 6 сентября ему исполнилось 67 лет.

Впервые увидевшись после перерыва депутаты перед началом заседания по-дружески пожимали друг другу руки и обменивались новостями. Некоторые из них вернулись к работе раньше остальных - с середины августа в Мариинском дворце проходили нулевые чтения проекта бюджета на предстоящую трехлетку.

Обычно в дни отсутствия Бельского, повестка заседаний парламента не содержит особенно-значимых или резонансных инициатив. Так было и сегодня. Одной из заметных инициатив стало предложение депутата Александра Ржаненкова о предоставлении подарочных наборов для новорожденных опекунам. Сейчас такую меру поддержки могут получить лишь родители ребенка.

Также подробно обсуждался вопрос о корректировке городского законодательства, касающегося определения объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Как объяснял депутатам Денис Четырбок, инициатива даст Смольному новые рычаги для сохранения памятников архитектуры, а также упростит процедуру привлечения представителей бизнеса к работам по реставрации и сохранению таких объектов через государственные программы.

– Такое полномочие косвенным образом позволит расширить нашу программу "Рубль за метр". Хорошо известная вам программа, когда объекты культурного наследия могут быть переданы в аренду для того, чтобы инвестор занялся восстановлением и вовлечением в оборот тех объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и фактически никак не используются, – заявил Четырбок.

Также Заксобрание поддержало инициативу Смольного о регулировании порядка работы врачей и фельдшеров по совместительству. Законопроект затрагивает городские медучреждения, где наблюдается нехватка кадров. Так, чиновники намерены повысить уровень защиты трудовых прав. Стоит отметить, что на вопросы парламентариев об особенностях трудоустройства врачей и медицинского персонала отвечал недавно назначенный председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, который избавился от приставки врио в начале недели.

Много вопросов вызвал законопроект губернатора Александра Беглова о признании утратившим силу положения о недобросовестных работодателях. По задумке Смольного (закон был принят еще при Валентине Матвиенко на посту губернатора в 2010 году), незаконно уволенные работники могли обратиться в комитет по труду и занятости, чтобы зафиксировать случай неправомерного решения бывшего руководителя. Факт незаконного увольнения при этом должен был устанавливать суд. Предполагалось, что в таком случае работодатель будет представлен общественности. С момента создания реестра в нем не появилось ни одной строчки.

Еще одним слушателем на первом заседании парламента в сезоне стал коллега Бельского по партийной линии, руководитель исполкома "Единой России" в Петербурге Александр Серавин. На протяжении всего заседания он сидел на задних рядах. Повестка парламента, казалось, его не очень интересовала. Львиную долю времени он общался с депутатами. Парламентарии по одному подсаживались к Серавину и нескольку минут что-то обсуждали. Кроме единороссов, среди собеседников Серавина оказался также лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру