Олег Смакотин: К моим голосам претензий нет

Вновь избранный глава муниципального совета МО «Екатерингофский», депутат от «Единой России» Олег Смакотин рассказал ЗАКС.Ру о честности своей победы на выборах, соперниках от оппозиции, планах развития муниципалитета на ближайшие пять лет и о том, когда он может выражаться словами, которые «не соответствуют статусу депутата».

фото предоставлено Олегом Смакотиным

Интервью с главой муниципального образования МО «Екатерингофский» Олегом Смакотиным с самого начала сопровождалось некоторыми странностями. Например, Смакотин заявил, что фотографировать встречу будет исключительно штатный фотограф муниципалитета, пригрозив, что фотографа ЗАКС.Ру просто не пропустят в здание совета.

Изначально редакция ЗАКС.Ру решила не использовать фотографии, сделанные сотрудником муниципалитета. Но позже мы согласились опубликовать один снимок, присланный Олегом Смакотиным. Отметим, что редакция ЗАКС.Ру не знает, куда пропал циферблат и стрелки наручных часов с фотографии, глава МО «Екатерингофский» прислал ее именно такой.

За ходом интервью также наблюдал замглавы местной администрации Вячеслав Рябков. Никто не объяснил, почему во время интервью должен присутствовать сотрудник администрации. Во время беседы корреспондента ЗАКС.Ру с Олегом Смакотиным Рябков изредка делал какие-то пометки в своем ежедневнике и кивал головой во время ответов главы муниципального образования.

О выборах и отношении к оппозиции

- Вы честно выиграли выборы?

- Да.

- Почему вы считаете, что эти выборы прошли честно?

- Я не очень понимаю ваш вопрос. Что значит «вы выиграли выборы честно»? Я не очень понимаю, как можно ответить на ваш вопрос.

- Очень часто во время обсуждения нарушений на выборах в Петербурге вспоминали об ИКМО «Екатерингофский»…

- Я не слышал.

- Работу избирательной комиссии МО «Екатерингофский» критиковали не только кандидаты в муниципальные депутаты. О нарушениях говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Глава Горизбиркома Виктор Миненко во время одного из заседаний предложил расформировать ИКМО «Екатерингофский». Почему вы считаете, что выборы были честными?

- Извините, а причем здесь вопрос, как я выиграл выборы, и критика каких-то недоработок в сторону ИКМО?

- К избирательной комиссии было много претензий…

- Не много.

- Претензии все-таки были…

- Я слышал. Я считаю, что многие из этих претензий на самом деле были надуманны или спровоцированы действиями ряда граждан. То, что одна и та же претензия была повторена сто раз - это не означает, что было сто претензий, это всего лишь одна претензия.

- Одна из первых претензий к работе ИКМО - это то, что совет должным образом не известил участников выборов о начале кампании и не было опубликовано в газете «Екатерингофский вестник» решение о дате назначения выборов. В итоге желающие стать муниципальными депутатами формально не знали о начале кампании. Горизбирком подтвердил «тайное» назначение даты выборов в МО «Екатерингофский».

- Кого ИКМО должна была оповестить? Публикация решения о дате назначения выборов появилась своевременно в муниципальной газете.

- А как же Горизбирком, который говорит, что решение не было донесено до широких масс?

- Я не считаю это объективным.

- Почему?

- Потому что это не так. Что значит почему? Почему вы говорите, что это так?

- Потому что есть решение Горизбиркома.

- Я не считаю, что оно было принято достаточно объективно. Я не понимаю, почему решили, что решение о дате назначения выборов не было донесено до широких масс. Оно было донесено. В газете информация появилась.

- Кандидаты говорят, что нет.

- Я говорю другое. Кандидаты ваши врут. Они специально это делают для того, чтобы привлекать внимание. Им исключительно нужен информационный повод. Они не планировали побеждать на выборах. Они просто пиарились.

- Зачем вашим оппонентам нужен этот пиар?

- Мое мнение сложилось исходя из того, что я наблюдал. Избирательная кампания не проводилась практически на протяжении всего времени, за исключением последних полутора недель, когда были завалены макулатурой почтовые ящики. Мы не вели избирательную кампанию, но, по крайней мере, вели какие-то действия. Те люди, которые выдвигались от нас, обходили квартиры и интересовались проблемами жителей и делали это задолго до начала кампании.

Наши оппоненты не выдвигали никаких предложений. У них была исключительно критика, а по сути - один тезис: «Смакотин плохой». Это что за предвыборная программа на пять лет? Чем это поможет жителям нашего города? Ну, допустим, плохой? Как это повлияет на жизнь жителей? Я бы сказал, что те действия, которые они совершали, были направлены на три цели: первая цель - это дискредитация меня. С [кандидатом в муниципальные депутаты от «Яблока» Федором] Горожанко все просто: человек без работы. Мальчику 30 лет, он нигде не работает. Его резюме таково, что, наверное, на нормальную работу его не возьмут. Ему нужно заниматься псевдополитической деятельностью. Он хочет за эту общественно-политическую деятельность получать деньги. Жить-то на что-то надо. Он мальчик-скандалист и хулиган. У него конфликт, я так понимаю, со всеми. Что же касается его конфликта со мной: он - человек-хам в чистом виде.

- Как тогда, по вашему мнению, пиарится глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев?

- У этого персонажа просто давняя вендетта по отношению ко мне. Я считаю, что ему абсолютно все равно на жителей округа, да и на округ. Он был депутатом пять лет. Что он сделал за эти пять лет? Насколько мне известно, никаких конкретных дел не сделано.

- Вы утверждаете, что ваша победа была честной. При этом на УИК №53, по которому вы выдвигались, 9 сентября был пересчет, который повлиял на итоги.

- Моя победа была честной, тем более что был пересчет на УИКе №53. К моим голосам вообще вопросов нет. У меня достаточно большой отрыв от всех по голосам. К моим голосам не может быть априори никаких вопросов вообще ни у кого. На 53-м УИКе была не совсем понятной ситуация с [кандидатом в мундепы от «Яблока» Полиной] Костылевой и еще одним кандидатом. Это нормально, когда в таких случаях делают пересчет. Люди в день выборов с 7:00 работают и сутки не спят. При подсчете могла произойти просто ошибка.

- Вы считаете, что на УИКах в МО «Екатерингофский» в день выборов не было нарушений?

- Мне неизвестны данные факты нарушений. Когда говорят, что комиссия сфальсифицировала выборы... Извините, у оппозиции тоже в комиссии были свои представители. Они тоже занимались фальсификациями или как? Мне абсолютно непонятно, когда любая политическая партия начинает говорить о том, что комиссия отработала как-то не так. Извините, а член избирательной комиссии от этой партии что делал в этот момент?

- Спустя 25 часов после окончания голосования в УИК №60 прервали подсчет и увезли бюллетени в полицию. Александр Шуршев предположил, что бюллетени могли заменить.

- Я не знаю, куда увозили или не увозили бюллетени. Перерыва никакого не было. Был текущий процесс работ, который затянулся по естественным причинам и по причине давления или напора, которые осуществляла команда Шуршева. При такой работе участковой избирательной комиссии люди устают, и им нужен отдых. В какой-то момент некоторые члены комиссии начали уезжать: привести себя в порядок, нормально поесть, умыться, съездить на работу и сказать, что в понедельник ты будешь занят. При этом комиссия продолжала работать, а председатель принял, наверное, правильное решение, чтобы подсчет голосов не производили, пока не соберутся все члены комиссии.

- Почему за ситуацией в МО «Екатерингофский» наблюдал Сергей Соловьев? В частности, Соловьев приходил на одно из заседаний в Горизбирком по рассмотрению жалоб на ИКМО «Екатерингофский».

- Неважно, что он присутствовал. Это вообще не играет никакой роли. Присутствие Сергея Соловьева меня не удивляет, потому что это его избирательный округ (Соловьев избирался в ЗакС от округа на территории Адмиралтейского района), а вот присутствие господина [депутата Законодательного собрания от Партии роста Максима] Резника, присутствие господина [депутата Законодательного собрания от партии «Яблоко» Бориса] Вишневского меня удивляет. Резник вообще-то баллотировался в ЗакС от Василеостровского района, а Вишневский - от Центрального. Какого черта они здесь делают?

- Почему, на ваш взгляд, Соловьев присутствовал на рассмотрении жалоб именно по ситуации в МО «Екатерингофский», а, допустим, не по МО «Коломна» или другим муниципалитетам района?

- Ну было и было. Дальше что? [Он приходил], потому что это его избирательный округ. Если вы моим ответом не удовлетворены, у меня другого ответа нет. Я считаю, что Сергей Анатольевич Соловьев проявляет правильный, здоровый и естественный интерес к ситуации, происходящей на его избирательном округе. Я не думаю, что он ставит ситуацию в МО «Екатерингофский» значимее, чем в МО «Коломна».

- Ленинский районный суд 3 октября начал рассматривать три иска об отмене итогов выборов по УИК №59 и УИК №60 МО «Екатерингофский». По вашему мнению, у оппонентов есть шанс на победу в суде?

- Мне сложно судить, [отменит ли суд итоги выборов]. Во-первых, я не знаю, какие они представят доказательства. На мой взгляд, там вообще нет каких-то материалов для рассмотрения исков. [Требование отменить итоги выборов] - это субъективное мнение людей, которые проиграли выборы. Они указывают на какие-то процессуальные нарушения в работе УИКов, на абсолютно мелкие нарушения, которые они во многом сами провоцировали. Даже если эти ошибки избирательная комиссия совершила, то они никак не повлияли на волеизъявление наших жителей.

У нас, к сожалению, по факту нарушено конституционное избирательное право человека, потому что нет досрочного голосования. Открепительные не решают вопрос в рамках нашего муниципалитета. Почему оппозиция всегда выступала против досрочного голосования, аргументируя это некими фальсификациями? На самом деле, проблема-то не в фальсификациях. Проблема в нашем избирателе. Это люди, которые нас поддерживают. Это нормальный человек, который имеет обычную нормальную работу, имеет семью и свой выходной день желает провести вместе с семьей или съездить на дачу. Ему не всегда сподручно в выходной день пойти на выборы. Гораздо удобнее в течение недели заскочить на участок и отдать свой голос. У нас были сотни обращений проголосовать досрочно. И каждый раз мы отвечали, что, к сожалению, никак этого не сделать. Я считаю, здесь нарушено конституционное право гражданина на возможность проголосовать на муниципальном уровне.

- Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в феврале 2019 года заявила, что будет «стоять насмерть» против досрочного голосования в Петербурге. Получается, мнение Памфиловой не обосновано?

- Это её субъективное мнение. Она наделена соответствующими полномочиями, поэтому досрочного голосования и не было. Если бы я был председателем избирательной комиссии, я бы настоял на том, чтобы досрочное голосование было. Ну а ее позиция… Знаете, у нас правила дорожного движения тоже нарушают. Теперь что, все дороги закрыть, чтобы они не ездили? Это не тот способ решения вопроса.

- После первого заседания совета в МО «Дворцовый округ» вы попросили оппозиционного депутата Наталью Грязневич прокомментировать «твит», где она называет вас мразью. Позже вы сказали ЗАКС.Ру, что слово, использованное Грязневич, не соответствует статусу интеллигентного человека

- Публичное употребление таких слов, наверное, не соответствует статусу депутата муниципального образования.

- А слово ***** [бранное слово в отношении геев, которое было сказано Олегом Смакотиным во время разговора с оператором штаба Навального] соответствует?

- Ну, думаю, что тоже не особо.

- Тогда почему вы не извинились за это слово перед сотрудником штаба Навального, которого вы так назвали во время встречи в апреле этого года?

- Не извинялся и сейчас не извинюсь. Это моя оценка морально-деловых качеств человека

- С чем она связана?

- Вы имеете право на личностную оценку?

- Я могу объяснить свою оценку.

- Я тоже могу объяснить, но я считаю, что это долгий процесс. Нет смысла сейчас об этом разговаривать.

- Может быть, в двух словах вы объясните, с чем это связано?

- С его поведением и действиями. Давайте начнем с того, что, безусловно, я тоже человек, и, наверное, в какой-то период времени я не являюсь главой муниципального образования, заканчивается период выполнения таких функций - и я становлюсь обычным человеком. Это был как раз именно тот момент, когда я не представлялся как глава муниципального образования. Это была пятница, вечер, я не был ни на каком публичном мероприятии. Я никак не представлялся главой муниципального образования. Я был просто человеком, просто прохожим, по отношению к которому уже не в первый раз группа людей вела себя навязчиво и некорректно. Я дал оценку их поведению и моральным качествам.

- Какие моральные качества, по вашему мнению, отличают ***** [бранное слово в отношении геев, которое было сказано Олегом Смакотиным во время разговора с оператором штаба Навального]?

- Слушайте, возьмите замечательную книжку - толковый словарь бранных слов. Почитайте, я думаю, что вам будет интересно.

- И все-таки, почему вы сразу отнесли человека к этой категории?

- Слушайте, я вам отвечаю на вопрос, а вы его снова задаете. Я думаю, что все уже достаточно сказано.

О работе муниципального совета

- Какие планы у вас лично на ближайшие пять лет. Вы планируете участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания, которые пройдут в 2021 году?

- Я как человек встроенный в определенную политическую структуру считаю, что здесь решение должна принимать партия.

- Какие у вас главные планы на ближайшие пять лет по работе муниципального образования?

- Главные планы - закончить те планы, которые были начаты в предыдущие годы.

У нас разработаны шесть проектов благоустройства. Я бы хотел окончательно завершить проект развития бульвара Циолковского. Нужны площадки для выгула собак, нужно элементарно довести до логического завершения историю с кинотеатром «Москва». [Заброшенный кинотеатр «Москва» на Старо-Петергофском проспекте продали в 2008 году бизнесмену Сергею Лагутину. Реконструкцию здания не могли начать несколько лет - прим.ред.]

- Каким образом муниципалитет влияет на реконструкцию кинотеатра?

- Только реальным физическим контролем за происходящим и направлением обращений в соответствующие исполнительные органы. Человек, который получил в собственность данный кинотеатр, получил и охранное обязательство. Я как человек всерьез занимающийся урбанистикой очень обеспокоен этой ситуацией. Собственник приобрел это помещение, и он должен отреставрировать его. Потом он может использовать здание только в определенных целях. Я вас заверяю на 100%, что экономически это невыгодно. Я думаю, что тот человек, который приобрел здание, понимает это. Поэтому он ничего не делал со зданием и ждал, пока памятник будет разрушен. Мы обратились в администрацию Адмиралтейского района и КГИОП. Хотели, чтобы комитет начал процедуру изъятия этого памятника у собственника. Но КГИОП оштрафовал собственника и обязал разработать план реконструкции. Все, что мы можем, - это держать ситуацию на контроле и писать обращения.

- В агитации было написано о том, что вы вместе с вашей командой «искорените продажу алкоголя несовершеннолетним» и «ликвидируете рекламу наркотиков на территории округа». Что вы будете делать для этого?

- Проблема продажи алкоголя в наше время осложнена тем, что надо ловить за руку. Причем сразу должны быть правильно оформлены документы. Это непросто. У муниципалитета нет полномочий этим заниматься. Мы этим занимаемся на общественных началах. Общаемся с жителями. Жители говорят, подсказывают, где продают. Мы пишем соответствующие письма, обращаем внимание органов, сами иногда проверяем информацию о продаже алкоголя.

У нас есть один из вариантов решить этот вопрос. Муниципальный совет может установить расстояние от образовательных, спортивных и медицинских учреждений, на котором продажи алкоголя не будет. Минимально это 15 метров. Законодательно нигде не определено максимальное количество метров. Думаем, чтобы поставить такие ограничения, чтобы в принципе сделать невозможным продажу алкоголя. Территория округа небольшая, и можно купить алкоголь, перейдя за его границу. Я не думаю, что это будет проблемой для адекватных, нормальных граждан, жителей округа.

- В вашей агитации также есть пункт про установку камер видеонаблюдения в рамках городской программы «Безопасный город». Где и когда планируется установить эти камеры?

- Камеры устанавливает не муниципалитет. Есть определенная сумма средств, которая выделяется на эту программу. Она распределяется каким-то образом по районам. Я вижу свою задачу в том, чтобы добиться установки как можно большего числа камер на территории нашего округа.

- После митингов Навального в 2017 году в Петербурге вы стали одним из тех людей, кто обратился к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой исключить Марсово поле из списка гайд-парков. Взамен вы предложили сделать гайд-парк в парке Екатерингоф, который находится на территории вашего округа. Но с того момента ни одного мероприятия в Екатерингофском парке не было проведено. Почему, по вашему мнению, люди не идут с мероприятиями к вам?

- К сожалению, Екатерингофский парк, в принципе, забыт не только как гайд-парк. Забыли вообще, что такой парк существует, хотя парк расположен в центре. Я считаю, что основной бедой парка является его подведомственность, а он подведомственен комитету по благоустройству. Дирекция парка пытается выдавить любые мероприятия. Они пытаются превратить его в сад.

- В своем Instagram вы писали посты, связанные с протестными митингами в России. Как вы относитесь к протестам?

- Люди должны понимать, что на подобных мероприятиях там будут присутствовать провокаторы. Об этом нужно всегда думать. Сила толпы огромная. Если бы я был противником проведения таких акций, я бы не стал предлагать гайд-парк. Я считаю, что, конечно, люди должны выражать свое мнение. Иногда его приходится выражать организованно на каких-то митингах, демонстрациях. Это нужно. Это обращает внимание на проблемы. Но люди должны понимать, что есть провокации. Второй момент - нельзя выдавать мнение людей за мнение большинства. Понимаете, у нас вообще власть большинства, а не активного меньшинства.

Беседовала Елена Владыкина

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