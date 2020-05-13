"Святая обязанность каждого депутата"

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил депутатам отказаться от служебных автомобилей и зарплат помощникам, чтобы получить средства на помощь тем, кому сейчас эти деньги нужнее. Не все парламентарии позитивно отреагировали на такую инициативу - часть опрошенных ЗАКС.Ру депутатов считает, что гораздо больше пользы будет, если сократить штат чиновников или забрать служебные машины у них. При этом, все парламентарии готовы помогать нуждающимся петербуржцам и, по их словам, делают это регулярно.

"Перебранка в песочнице"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая выступил с отчетом о работе за год на заседании Законодательного собрания, но депутаты решили поговорить и о проблемах, связанных с распространением коронавируса. Парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался у главы города о возможности организовать прямые выплаты населению и обеспечить петербуржцев бесплатными медицинскими масками и перчатками. В ответ Беглов посетовал на ограниченность бюджетных денег и предложил депутатам отказаться от служебных автомобилей и перевести своих помощников на общественные начала, чтобы сэкономить деньги для нуждающихся во время эпидемии коронавируса.

Между тем, часть парламентариев от служебных машин давно отказалась. В их числе и Вишневский. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что губернатору стоит начать с себя.

- Я лично отказался от автомобиля девять лет назад. Вот теперь его очередь, - заявил "яблочник".

Его беспартийный коллега Михаил Амосов заявил ЗАКС.Ру, что поддерживает идею отказа депутатов от служебных машин - сам он это сделал уже давно. При этом, Амосов считает, что отказ от помощников сильно изменит ситуацию. Так можно и самому губернатору предложить от чего-нибудь отказаться, добавил депутат.

Другой депутат не из партии и тоже отказавшийся от служебного автомобиля Максим Резник считает предложение губернатора популизмом и хамством. По мнению депутата, инициатива Беглова не изменит сложившуюся ситуацию:

- Это абсолютно не решает никаких проблем, это просто хамство, на самом деле. С учетом того, что на порядки больше чиновников, чем депутатов с их помощниками вместе взятыми. Но это небольшая проблема, если бы это касалось не только депутатов, то нет проблем: мы могли бы вместе с чиновниками отказаться в какой-то момент от каких-то выплат. — заявил Максим Резник.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов разделяет предложения своих коллег. Он считает, что в бюджете есть много трат, от которых можно отказаться и сэкономить около 10 млрд рублей.

- Вот это предложение Александра Дмитриевича: "А вот вы тогда откажитесь от машин и помощников", - напоминает какую-то перебранку в песочнице: "Ты у меня совочек забрал, а ты тогда ведерочко мне отдай". Я вот выступал и условно "показывал" Александру Дмитриевичу, за счет каких статей бюджетных расходов можно абсолютно безболезненно, с моей точки зрения, найти несколько миллиардов рублей в нашем текущем бюджете на 2020 год, - заявил Рассудов в разговоре с ЗАКС.Ру.

По его словам, вполне можно отказаться от траты более 1 млрд рублей на взаимодействие и освещение деятельности органов государственной власти. Депутат считает, что эти средства достаточно просто перераспределить и взаимодействовать со СМИ на более экономичной основе.

На защиту губернатора встал депутат от "Единой России" Андрей Анохин. Он напомнил, что Беглов высказал свое предложение на вопросы тех, кто, по мнению единоросса, не представляет себе процесс управления городом:

- Ни один губернатор за всю историю нашего города не сталкивался с такой ситуацией, которая сейчас происходит. И все действия Александра Дмитриевича говорят о том, что это лучший губернатор за всю историю нашего города: по его действиям, направленным на социальную поддержку петербуржцев, по его адекватному профессиональному ответу на вызов который нам делает пандемия...

Анохин добавил, что его автомобиль сейчас используется для помощи нуждающимся - работает на волонтерской развозке продуктов.

Вице-спикер ЗакСа и член "Единой России" Сергей Соловьев в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что есть депутаты, которым автомобиль необходим. К тому же, парламентарий не уверен, что отказ от машин поможет в сложившейся ситуации.

- Просто отказаться от машины и перечислить деньги… Во-первых, это долго. Это будет нерационально, и мы этих денег, с финансовой точки зрения практически не увидим. Разделить стоимость бензина, пробега на количество всех жителей Санкт-Петербурга, получится рублей по 10, - считает Соловьев.

Он добавил, что лучше оказывать помощь петербуржцам адресно. Депутат от "Единой России" Константин Чебыкин считает, что каждый его коллега должен сам для себя определить, как помочь нуждающимся.

- Я думаю, что каждый депутат должен самостоятельно принять решение, каким образом он оказывает помощь. Депутат у нас - избранник народа. И на сегодняшний день у многих людей сложилась очень непростая ситуация, поэтому я считаю, что святая обязанность любого депутата от любой фракции помогать людям, — отметил Константин Чебыкин.

Он уточнил, что сам готов отказаться от служебного автомобиля, если это необходимо. Об этом же заявила и глава фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова. По ее мнению, это стоит сделать при необходимости: "Если жизнь заставит, это надо сделать".

- Я ничего страшного в этом не вижу. Но я еще раз говорю: не нужно воевать с хижинами, нужно воевать с дворцами, - сказала коммунистка.

Она считает, что отказ от трат на законодательную власть принципиально ситуацию не изменит - необходимо выстраивать работающую систему, в которой, в частности, взимается подоходный налог с олигархов.

Напомним, автомобили с водителями депутатам оплачивает администрация губернатора, направляя деньги на это через госзадание в свое подведомственное учреждение "Смольнинское". Помимо депутатов, организация занимается перевозкой представителей исполнительной власти. Общая сумма субсидий на "Смольнинское" в 2020 году составила 1,3 млрд рублей, но в весенней корректировке бюджета сумму предложили сократить на 104,9 млн рублей. Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что его отказ от автомобиля ежемесячно экономит бюджету по 200 тысяч рублей.

В 2019 году, когда машины депутатам предоставлялись еще через государственную закупку, ЗакС потратил на служебные автомобили 131,86 млн рублей. В 2018 году на это ушло 97,58 млн рублей, а в 2017 - 136,6 млн рублей, следует из материалов закупки парламента.

Плодить безработицу

Предложение Беглова перевести помощников на общественные начала тоже не воодушевило депутатов. Представитель Партии роста в ЗакСе Сергей Трохманенко отметил, что помощникам тоже надо существовать на какую-то зарплату:

- Помощники тоже люди: у них семьи и так далее. Если они не будут получать зарплату, они станут нуждающимися.

При этом, он добавил, что не видит ничего ужасного с словах Беглова - он просто озвучил один из вариантов.

Депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова тоже заявила, что помощникам, как и другим людям, нужна зарплата. У них есть семьи и дети, добавила парламентарий. По ее словам, во время эпидемии работы у помощников прибавилось и рабочий день стал ненормированным.

- Они очень много работают на удаленке по телефону. Это консультации юридические, это другая помощь. Честно говоря, эта работа перестала быть с девяти до шести, эта работа превратилась в нон-стоп: люди пишут "ВКонтакте", люди пишут на почту, люди пишут официально в Законодательное собрание - и мы обязаны отработать каждое обращение, - рассказала Тихонова.

Она добавила, что очень благодарна своим помощникам за проделываемую ими работу, а сокращение их зарплат считает несправедливым предложением.

Вишневский заявил, что его помощники готовят ответы на обращения избирателей, чьи права нарушены подчиненными Беглова. Так что в этом вопросе глава города тоже может начать с себя - сократить число сотрудников исполнительной власти, которых "непомерно много", отметил Вишневский.

- По три помощника на каждого из 50 депутатов, уверяю вас, это куда меньшая нагрузка на бюджет города, чем вся система исполнительной власти со всеми комитетами, районными администрациями, администрацией губернатора и прочим, прочим, прочим, — считает Борис Вишневский.

Депутат от КПРФ Рассудов заявил, что помощники депутатам необходимы. При этом, по его словам, вопрос можно решить кардинальным образом: вообще отказаться от зарплат депутатам и разрешить им заниматься другими видами деятельности. Это, правда, значительно изменит состав Законодательного собрания, предположил Рассудов.

От каждого по возможностям

Все опрошенные ЗАКС.Ру депутаты сообщили, что так или иначе помогают тем, кому это необходимо во время эпидемии коронавируса. В частности, депутаты от "Единой России" передали части своих зарплат за апрель на поддержку медикам, рассказал Чебыкин.

- Каждый депутат Законодательного собрания от партии "Единая Россия" насколько может и позволяет ему возможность личные средства в фонд врачей передал. Я, конечно, не исключение. Я полностью поддерживаю эту инициативу, и я передал эквивалент своей заработной платы в фонд врачей, - рассказал депутат.

В апреле с этим предложением выступил руководитель партии Дмитрий Медведев. Он заявил, что было бы справедливо, если бы депутаты передали хотя бы одну свою месячную зарплату врачам, работающим с коронавирусом.

Вишневский регулярно отчитывается о помощи населению в своих социальных сетях, рассказывая, в какую больницу на этот раз привез средства индивидуальной защиты.

Также единороссы направили деньги на закупку техники детям из малоимущих семей, которых перевели на дистанционное обучение, рассказал вице-спикер ЗакСа Соловьев. Помимо этого, сообщил парламентарий, депутаты-единороссы помогают петербуржцам и более адресно: например, продуктовыми наборами.

Депутат от "Единой России" Денис Четырбок рассказал ЗАКС.Ру, что буквально с первых дней пандемии вместе с волонтерским центром партии и активистами Молодежного парламента Кировского района помогает тем, кто соблюдает самоизоляцию:

- Прежде всего, это касается людей старшего возраста, многодетных семей, инвалидов, малообеспеченных. Каждый день, без праздников и выходных, мы с ребятами ходим в магазины за продуктами, покупаем лекарства, помогаем людям оплатить коммунальные услуги и мобильную связь. В каких-то случаях используем свои личные средства, где-то удаётся привлечь неравнодушных предпринимателей. Совсем недавно вместе с коллегой Алексеем Цивилёвым мы привезли несколько сотен литров антисептиков и в Детскую городскую клиническую больницу №5, которая специализируется на детском "ковиде".

Оппозиционные депутаты тоже рассказали о своей помощи нуждающимся, но не так подробно. Большинство из них заявило, что не хочет вдаваться в подробности. В частности, Трохманенко и Резник.

- Я считаю, что это нормальная история и не стоит об этом рассказывать, - заявил беспартийный депутат.

Рассудов также заявил, что не хочет распространяться о своей благотворительной деятельности. Он только уточнил, что помогает детям и животным.

Эсерка Тихонова рассказала, что каждый месяц вместе с помощниками "скидывается" на помощь нуждающимся.

- Мы помогает практически в ежедневном режиме. Привозим продукты питания, привозим медикаменты. К 9 мая поздравляли ветеранов: и цветы, и продукты, и коньячок, и что-то еще. Дело все в том, что мы никогда не будем об этом писать на своей странице, выкладывать фотографии. Я против этого, мне даже просто неудобно это делать: с шарфиком приходить и фотографироваться, - сказала Тихонова.

София Саттарова

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