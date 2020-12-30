"Выжили": Депутаты вспоминают хорошие новости 2020 года

Перечислить позитивные моменты 2020 года - задача не из простых. Настолько он был невеселым. ЗАКС.Ру обратился за помощью к тем, кто должен находить ответы на любые вопросы петербуржцев, - к депутатам Законодательного собрания. Мы спросили у них: "Что было хорошего в уходящем году?" Некоторые попросили время на размышление.

- Голосование за Конституцию, - ни на секунду не задумываясь, сказал единоросс Сергей Купченко. - Считаю, что развитие государства требует соответствующего и своевременного изменения в Основной закон. Это то положительное, что определяет нашу дальнейшую жизнь. Я буду стоять на этой точке зрения: внесенные изменения позволят более оперативно реагировать на вызовы времени.

Однопартийцы Купченко вспоминали в первую очередь о пандемии. Некоторые опрошенные члены фракции "Единая Россия" сказали, что рады продолжению нормальной жизни в своих округах. Алексей Цивилев, например, отметил, что в 2020 году удалось сдать Лиговский путепровод.

-После начала пандемии очень боялся, что его заморозят, - признался единоросс.

Михаилу Барышникову было приятно, что, несмотря на коронавирусные ограничения, в городе смогли провести спортивные соревнования для детей и взрослых, завершить строительство социальных объектов, а в частные секторы продолжали проводить газ. Отдельно депутат отметил работу волонтерских центров "Единой России".

О партийных волонтерах вспомнил и Александр Ваймер. Единоросс рассказал, что и сам помогает жителям округа: обходит детские сады, больницы и квартиры ветеранов, поздравляя всех с праздниками.

- Мы до 31-го числа будем делать все, чтобы никто не остался незамеченным, от маленького, который заплачет, до ветерана, который тоже заплачет, потому что возраст. Всех обойдем, - пообещал Ваймер.

Он заявил, что занимается этим не ради показухи. Единоросс считает, что отмечаться надо только перед Богом. Тем не менее, открытки с портретом депутата в новогодних подарках жители его избирательного округа нашли.

Константин Чебыкин заявил, что в 2020 году было много хорошего, но остановился он на самом важном - единении народа:

- Мы смогли сплотиться на фоне этой страшной болезни коронавируса и пандемии. 2020 год показал, что мы великий русский народ, великая страна, потому что в трудную минуту смогли сплотиться. Это, я считаю, самое главное.

Единоросс уточнил, что имеет в виду не только самоотверженную работу врачей и отзывчивость волонтеров, но и законотворческую деятельность депутатов. Непрерывную работу городского парламента в качестве одного из главных позитивных итогов 2020 года отметил вице-спикер Сергей Соловьев:

- Мы приняли порядка 143 законов. Самое главное - бюджет города, который позволит строить детские сады, школы, совершенствовать инженерную инфраструктуру. Для нас основное - это работа в интересах наших избирателей, - рассказал Соловьев.

С ним согласилась лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова. Она посчитала правильным решение ЗакСа продолжать работу, несмотря на внешние условия. Больше ничего хорошего в 2020 году коммунистка не вспомнила.

- Неужели кто-то дал положительный ответ на ваш вопрос? - удивилась Ходунова.

Однако такие ответы давали не только единороссы, но и оппозиционные депутаты. Михаил Амосов, к примеру, посчитал, что, несмотря на вызов, система здравоохранения Петербурга в целом справляется.

- Могло быть еще хуже, - сказал депутат. - Ковид - тяжелое для всех нас испытание, и был момент, когда я очень беспокоился, что может не выдержать система здравоохранения. Но все-таки ко второй волне более-менее подготовились. Я знаю людей, которых реально спасли.

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева добавила к этому, что результат был бы еще лучше, если бы федеральные власти не проводили оптимизацию здравоохранения. Главным достижением 2020 года Дмитриева назвала изобретение вакцин от COVID-19:

- Страна сделала первую вакцину и осуществила вакцинацию. Это, действительно, достижение, доказывающее, что у страны есть научно-технический потенциал. Мы еще в 2006-2007 годах говорили, что нужно немедленно переключаться ни биомедицинские технологии, потому что в первой четверти XXI века они придут на смену информационным технологиям.

"Яблочник" Борис Вишневский заявил, что главным приятным впечатлением от последних 12 месяцев для него была общественная солидарность и взаимопомощь.

- Я не видел такого давно, - признался депутат. - Видя, что государство не справляется, а иногда, возможно, не хочет справляться, люди начали самоорганизовываться. Огромное количество людей помогали медикам и простым гражданам, ушедшим на самоизоляцию.

Беспартийный Максим Резник отметил, что лично он в 2020 году смог больше времени провести с близкими. О солидарности и о семье сказала и справедливоросс Надежда Тихонова:

- Мы вспомнили, как важно, когда с тобой рядом надежный друг, любящий муж. Прошедший год показал, что ничто не может заменить этого плеча рядом, общения живого, не онлайн. Мы обязательно справимся с пандемией и со всеми другими проблемами.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин, разделив точку зрения о семье, добавил, что люди, уйдя на удаленку, оценили ценность работы.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов на вопрос о хорошем в 2020 году сначала ответил лаконично:

- Выжили. Те, кто выжили.

Через несколько секунд он собрался с мыслями и дал более развернутый ответ с рассуждениями о консьюмеризме и гневе природы. Его можно цитировать только полностью:

- Может быть, человечеству была нужна подобного рода встряска? Я имею в виду всех тех, кто находится глубоко внутри эпохи потребления. Мы начинаем забывать о базовых ценностях, - считает Рассудов. - Люди начинают переживать, что им не досталось новой модели IPhone. А представьте, что вы, не дай бог, родились в Петербурге в 1895 году. В 1914 году вы попадаете в горнило Первой мировой войны, с 1917 по 1918-й вы наблюдаете весь тот беспредел, который творится в Петрограде, когда пьяные балтийские матросы вас могут поставить к стенке и расстрелять, за то, что вы им не понравились, потом вас отправляют на Гражданскую войну, потом репрессии 1937-го, потом 1941-1945. Вот это было да. А те проблемы, которые сейчас одолевают большое количество людей, носят меркантильно-потребительский характер. В этом году природа напомнила нам, что нельзя все время потреблять, ничего не восполняя. Мы платим за нашу жадность. За гигантские зверофермы и птицефермы, где животные содержатся в варварских условиях. Мы получили расплату, легкий намек от природы. Заодно кто-то призадумается о более важных вещах.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.