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18:42

Коммунисты и попутчики: Кто идет на выборы в ЗакС от КПРФ

Первой из парламентских партий КПРФ утвердила кандидатов в Заксобрание Петербурга. Помимо партактива на выборы в городской парламент под красными флагами пойдут управляющий банком, судившийся с журналистами экс-мундеп "Единой России", начальник штаба "Юнармии", монархист-антипрививочник, а также союзники из РОТ-Фронта и движения "За новый социализм".

фото пресс-службы Василеостровского отделения КПРФ

Конференция КПРФ в воскресенье, 27 июня, не обошлась без сюрпризов. В первую тройку кандидатов в депутаты Заксобрания, как и планировалось, было решено включить руководителя петербургского горкома Романа Кононенко, муниципального депутата МО "Коломяги" Вячеслава Бороденчика и депутата ЗакСа Александра Рассудова, бывшего председателя совета директоров строительной ГК "Лидер групп". Ожидалось, что четвертым номером в общегородском списке станет экс-руководитель фракции коммунистов в городском парламенте Владимир Дмитриев. Однако партийцы решили ограничиться только тремя фамилиями. Дмитриева выдвинули по одномандатному округу № 16 (Кировский и Красносельский районы).

Еще один депутат ЗакСа пятого созыва Игорь Коровин пойдет по округу № 6 (Калининский район). В свой прошлый созыв он запомнился звучавшими в его адрес обвинениями в предоставлении неполных сведений в декларации о доходах и имуществе, долгами перед банком и уголовным делом об избиении охранника-пенсионера на парковке магазина. Оно хоть и завершилось примирением сторон, но успело наделать много шума.  Даже спикер городского парламента Вячеслав Макаров назвал Коровина "бессовестным человеком". После пяти лет работы в Мариинском дворце представитель компартии руководил штабом "Юнармии" в Петербурге.

Действующий лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова в новый созыв выдвигаться не будет и пойдет только на думские выборы. Ее коллегу Ирину Иванову бороться за депутатское кресло отправили в округ № 5 (Выборгский район). Ранее она сама уверяла, что этот вариант для нее предпочтительнее, поскольку по пятому округу идет переметнувшийся к единороссам экс-эсер Александр Егоров, которого она намерена победить в честной борьбе. Иванова пыталась вызвать Егорова на дебаты, но тот не согласился. Также депутат уже успела призвать другие оппозиционные силы поддержать свою кандидатуру, но пошли на это пока лишь в Партии роста.  

Фаворитом в округе № 2 (Центральный район) многие коммунисты считали секретаря районного отделения Андрея Язова. Однако он получил лишь второе место в территориальной группе. Кандидатом по одномандатному округу здесь выбрали основателя и руководителя издательского дома "Риал-пронто" Александра Евсеева. "Риал-пронто" занимается выпуском книг и газет. Его сотрудники, помимо прочего, несколько лет работали в качестве редакционного коллектива газеты "Новости из центра", которую выпускает администрация Центрального района. Евсеев шел по второму округу в ЗакС и на прошлых выборах, в 2016 году, правда, от "Справедливой России".

В соседнем округе № 1 (Адмиралтейский район) коммунистическую партию будет представлять управляющий петербургским филиалом "Транскапиталбанка" Игорь Топровер. Согласно июньским данным районного отделения партии, он состоит в КПРФ. 

На Васильевском острове по округу № 4 за КПРФ будет биться экс-глава МО "Васильевский" Николай Смоктий. За долгие годы своей политической карьеры он успел побывать и в "Единой России", и в "Справедливой". С коммунистами сблизился перед муниципальными выборами 2019 года, до которых его в итоге не допустили. 

Связан с единороссами был и кандидат по округу № 14 (Калининский район) Алексей Зинчук. Он некогда представлял "Единую Россию" в муниципальном совете МО "Прометей", а еще в начале 2021 года упоминался в СМИ как представитель "Патриотов России", заключивших союз с эсерами.

Зинчук в 2015-2018 годах проходил обвиняемым по части 4 статьи 159 УК РФ. После того как дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, он требовал у ряда СМИ, в том числе ЗАКС.Ру, удалить 25 публикаций о себе. С этим требованием он пошел в суд. При этом в качестве ответчика выбрал не сами издания, а Роскомнадзор, из письма которого редакции потом и узнали о необходимости удаления материалов. Позже Зинчук проиграл суд второй инстанции. При этом за время процесса в суд дважды поступали фальшивые письма об отказе от апелляции якобы от имени учредителя ЗАКС.Ру. Отправитель подделок до сих пор не установлен. 

По округу № 8 (Красногвардейский район) компартия выставит бывшего члена "Яблока", админа районных пабликов "ВКонтакте" Олега Петрова. Территориальную группу здесь возглавила доцент РАНХиГС Яна Козинец, в 2019 году ставшая депутатом-самовыдвиженцем МО "Большая Охта". Готовясь к выборам, она посещала занятия смольнинского проекта "Школа молодого политика".

Как и ожидалось, в округе № 20 (Московский район) одномандатником выставлен представитель лишенной аккредитации партии РОТ-Фронт, вице-президент Союза профсоюзов России Юрий Курнаков. Первый номер в территориальной группе достался другому представителю РОТ-Фронта Дмитрию Кузьмину. 

Кандидат от еще от одной союзной организации - движения "За новый социализм" Николая Платошкина - Сергей Попов пойдет по округу № 9. Это территория Невского района. Попова в партии представили как военного офицера и ветерана боевых действий.

В округе № 22 (Фрунзенский район) КПРФ будет представлять беспартийный сотрудник правоохранительных органов Иван Гудин.

По округу № 12 (Приморский район) в городской парламент выставлен член КПРФ и НПСР Александр Редько, заседавший еще во втором и третьем созывах ЗакСа, а до того работавший председателем комитета по здравоохранению. Он известен своими монархическими взглядами и резкими высказываниями о национальной системе здравоохранения. Будучи врачом-хирургом, Редько неоднократно критиковал препарат Sputnik-V и утверждал в СМИ, что якобы после прививки от коронавируса люди могут болеть в два раза чаще. 

В остальных округах КПРФ будет представлять ее партийный актив, в том числе главы райкомов и муниципалы. Первому секретарю комсомола Егору Михайлову доверили идти одномандатником от его родного Колпинского района (округ № 25). Уже объявленный в качестве кандидата в Госдуму замглавы МО "Горелово" Григорий Меньшиков пойдет и в ЗакС по округу №19, который объединяет Петродворцовый район, Ломоносов и часть Красносельского района. 

В партии рассчитывают, что результат по итогу сентябрьских выборов будет лучше, чем пять назад. По мнению первого секретаря горкома Романа Кононенко, добиться этого коммунистам по силу.

- Мы будем навязывать борьбу в одномандатных округах. Будем бороться за явку, бороться со стереотипами о том, что уже все решено, - заявил Кононенко в разговоре с ЗАКС.Ру.

Если в шестом созыве Заксобрания у КПРФ было три места, то в седьмом она планирует получить не менее шести. 

Сергей Еремеев / фото пресс-службы Высилеостровского отделения КПРФ


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