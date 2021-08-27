ЗакС уходит в осень

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский парламент провел последнее или, как любят говорить его депутаты, крайнее летнее заседание. Оно запомнилось обсуждением земельных вопросов и пламенным выступлением Вячеслава Макарова. Спикер прошелся по Михаилу Горбачёву и Борису Ельцину, восхваляя на их фоне Владимира Путина.

Началось заседание 27 августа с очередной попытки Партии Роста внести на обсуждение парламента две свои федеральные инициативы: о возврате прежнего возраста выхода на пенсию и об индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров. "Ростовцы" уже несколько месяцев пытаются включить документы в повестку, но каждый раз их рассмотрение блокирует "Единая Россия".

- Вы включаете вопросы в повестку дня в основном для себя. В последние дни сделайте что-нибудь для людей и для наших избирателей, - предложила лидер фракции "Партия Роста" Оксана Дмитриева.

Эта реплика разозлила спикера ЗакСа и главного единоросса Петербурга Вячеслава Макарова:

- Оксана Генриховна, вам для информации. Никто из депутатов ничего не внес для депутатов Законодательного собрания. Не надо здесь лукавить уже, стоя на трибуне… Я понимаю, что у вас очень удачная избирательная кампания. И все… – Макаров оборвал себя на полуслове, но через секунду продолжил. – Включая административный ресурс.

Предложения фракции Дмитриевой в очередной раз отказались обсуждать. За рассмотрение документа высказались только 11 депутатов, кто-то один почему-то решил воздержаться.

В повестке последнего летнего заседания оказалось сразу несколько вопросов, связанных с землей. Второе чтение прошла инициатива единороссов, позволяющая реконструировать садовые дома за счет средств материнского капитала.

За основу приняли постановление о проекте федеральной инициативы, согласно которой региональные власти смогут брать плату с юридических и физических лиц, желающих изменить разрешенный вид использования земли. Документ подготовила группа единороссов, а представил, не снимая очков со лба, депутат Сергей Купченко.

Следом первое чтение прошло постановление о проекте еще одного федерального закона. Им предлагалось разрешить по желанию собственников передавать участки общего пользования садоводческих товариществ в собственность муниципалитетов, а сами СНТ включать в границы населенных пунктов. Документ больше актуален для соседней Ленинградской области, чем для Петербурга. Такой подход счел некорректным член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев, не так давно потерявший возможность заявиться на новые выборы.

- Вы сегодня предлагаете взять деньги у Ленинградской области и направить их на решение нужд садоводов. Налог на имущество, налог на землю. Я вам приведу пример. В Кировском районе Ленинградской области проживает 100 тысяч человек, а садоводов — 450. Бюджет Ленинградской области не так велик, как бюджет Санкт-Петербурга, а вы хотите его ограбить, при этом не спросив владельца.

Соавтор документа Александр Рассудов (КПРФ) ответил не менее резко:

- Очень печально, что за два созыва, огромное количество лет, вы так и не изучили полномочия Законодательного собрания. Мы обладаем правом законодательной инициативы на федеральном уровне. Для интереса на досуге — у вас его скоро будет много — посчитайте, сколько раз вы голосовали за наши инициативы на федеральном уровне. И вас как-то не коробило, что вы влезаете в судьбу всех субъектов Российской Федерации.

По актуальным проблемам парламента, города и страны успел высказаться лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Он записался выступать по техническому вопросу, связанному с последствиями упразднения Уставного суда. От темы суда "яблочник" перешел к Уставу в целом, а затем ловко перескочил к заявлению о том, что по всей стране идут попытки выдавливания независимых депутатов.

- Не могу не сказать о том, как вчера безобразно поступили со Львом Шлосбергом, моим другом из Пскова, человеком, который всю жизнь был абсолютно законопослушным. Его отстранили от выборов якобы за причастность к экстремизму. О том, насколько это абсурдно, на заседании ЦИК сказала даже Элла Памфилова, - заявил Вишневский.

Следом на тему экстремизма с трибуны высказался спикер Макаров. Начал он с рассказа об увиденном накануне в предвыборной агитке Вишневского упоминании о Михаиле Горбачёве.

- 30 лет назад разрушили, раздолбали, развалили величайшее государство мира Советский Союз. И началось. Я об этом говорю и телебоню постоянно, – поделился спикер. – Для кого-то Горбачёв — демократ, для меня это самый никчемный человек в истории руководства великого государства России, предатель всех времен и народов.

Он тут же принялся давать оценку следующему президенту — Борису Ельцину, но только для того, чтобы перейти к самому главному — личности ельцинского преемника:

- Ельцин — это тоже моя точка зрения — две хорошие вещи [сделал]. Это досрочно ушел и что пришел президент Владимир Владимирович Путин. Ельцина можно простить за заключительную фразу "Берегите Россию".

Далее историческая хронология совсем перемешалась. Макаров напомнил о нереализованном договоре союза суверенных государств, который планировалось подписать в 1991 году и про "парад суверенитетов" поздних лет СССР, сделав вывод, что Россию от развала спас Путин, возглавивший государство в 2000 году.

Видео выступления спикера выложили на сайте Заксобрания. Пресс-службы ЗакСа и петербургского отделения "Единой России" написали по нему пресс-релизы, упомянув в заголовке фамилию президента России.

Позже союзничающий со "Справедливой Россией" экс-"яблочник" Михаил Амосов поднялся на трибуну, чтобы напомнить, что Путин тоже участвовал в демократическом митинге противников ГКЧП на Дворцовой площади в августе 1991-го. Депутат уточнил, что сам его видел.

Своим наблюдением Амосов поделился во время обсуждения состава новой конкурсной комиссии Заксобрания. Она будет принимать на работу сотрудников аппарата ЗакСа, в основном уже в следующем, седьмом созыве. Но утвердить членов комиссии все равно решили действующие депутаты. Причем многие парламентарии о рассмотрении этого вопроса узнали только в день заседания.

- Почему нельзя это было обсудить заранее на совете фракций? Зачем надо было вносить это с голоса? Все это выглядит так, как будто вы хотите нахимичить. Это вызывает недоверие, - возмутился Амосов.

Макаров в ответ стал раздраженно уточнять, какую именно фракцию представляет сам Амосов.

- Чего ушли-то оттуда? Чего оттуда ушли? Захотел! - спрашивал спикер своего оппонента, имея в виду партию "Яблоко".

ЗакС снова взял перерыв в своей работе. На следующей неделе заседания не будет, а еще через неделю депутаты соберутся в четверг, 9 сентября. На сей раз никто даже не пытался объяснять с трибуны, зачем понадобился очередной пропуск. Вновь возмутившемуся затянувшейся сессией Амосову Макаров заявил, что у парламентариев осталось много важной работы на территории.

При желании шестой созыв ЗакСа может собраться и после единых дней голосования. По закону "О статусе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга" полномочия народных избранников прекращаются в день первого заседания нового созыва. В кулуарах Мариинского дворца то ли в шутку, то ли всерьез говорят, что еще встретятся действующим составом после 19 сентября.















текст: Сергей Еремеев, фото: Михаил Масленников