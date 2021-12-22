Благодарный Горизбирком

Глава Горизбиркома Наталья Чечина. Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

На заседании Горизбиркома 21 декабря члены комиссии обсудили, кого стоит награждать почетными знаками "За активную работу на выборах", а кто удостоится грамоты или благодарности. Всего решено поощрить более 800 человек за их заметный, по мнению Горизбиркома, вклад в организацию прошедших в сентябре 2021 года выборов.

За активную работу на выборах

Наградить почетным знаком "За активную работу на выборах" I степени решили члена городской комиссии с правом решающего голоса Олега Зацепу и двух сотрудников ГИК: начальника управления информационного центра Дмитрия Кузьмина и главного бухгалтера Наталью Тур.

Почетного знака II степени удостоились глава ТИК № 18 Вячеслав Алексеев, член ГИК Юрий Кузьмин, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, председатель ТИК № 24 Алексей Садофеев, член ТИК № 45 с правом решающего голоса Екатерина Федорова, председатель ТИК № 28 Сиражутдин Шахманов. Аналогичные награды получат бывшая заместитель председателя ГИК Алла Егорова, и без пяти минут экс-секретарь Горизбиркома Марина Жданова. Ветеран избирательной системы Петербурга Дмитрий Краснянский, который покинул избирком одновременно с Егоровой, в решениях ГИК о наградах и поощрениях не упомянут.

Против некоторых претендентов на получение почетного знака выступила член ГИК Ольга Покровская, которая заявила, что значительное число нарушений во время выборов не дает оснований, чтобы наградить хоть кого-то из членов Горизбиркома. Она также выступила против награждений председателей ТИК № 18 Алексеева и ТИК № 24 Садофеева.

- На территории ТИК № 18 было огромное количество нарушений. Грубым самым образом, бессовестным нарушались права членов избирательных комиссий, которых просто по какому-то заявлению из УИК вывозили в отделы полиции. Потом отказывались пустить на избирательные участки. В ТИК № 24 и в подведомственных ему УИК также грубо нарушались права членов избирательных комиссий, в частности в ТИК № 24 часть членов комиссии, в том числе член комиссии с правом решающего голоса Ольга Шереметьева не была допущена в помещение, где велась опись избирательной документации. Такого быть не должно, - заявила Покровская.

Березин выступил в защиту ТИК №18 и сказал ,что ему неизвестно ни об одной подтвержденной жалобе от членов комиссий.

- Ни одного факта нарушения в Петроградском районе в день голосования физически не было. И ни одной жалобы не поступило ни в ТИК, ни к нам, которая была бы удовлетворена. <...> Те инсинуации, которые были от кандидатов, которые не избрались депутатами Законодательного собрания, - это просто форма политической борьбы со стороны определенных граждан. Информация которыми распространяется ничем не подтверждена и недостоверна. В частности, от тех кандидатов, которые не были зарегистрированы в силу известного нам с вами решения одного из московских судов, - ответил Березин.

Таким образом Березин, не упоминая имени, прошёлся по кандидатке в депутаты ЗакСа по третьему округу Ирине Фатьяновой. Ее выдвижение ТИК № 18 аннулировал из-за связи со структурами оппозиционера Алексея Навального, признанными экстремистскими летом 2021 года.

Покровская на комментарии коллеги ответила, что жалобы в комиссии буквально не принимали. Она предлагала наградить почетным знаком председателя ТИК № 8 Инессу Сафонову. Члены комиссии ее поправки отклонили.

Почетные грамоты

Покровская продолжила попытки внести изменения в списки для награждения и предложила внимательней изучить 11 председателей избиркомов, которые, по ее мнению, не достойны грамот. Среди них главы УИК №№ 334 и 1653, где членов комиссии силой выводили с участков. Покровская также выступила против вручения почетной грамоты главе УИК №359 Юлии Алексеевой, у которой на участке были массовые отказы в просьбах ознакомиться с документами и выдать заверенные копии протоколов.

- Вбросы были. Полный беспорядок, - прокомментировала Покровская ход выборов на участке № 359.

Удовлетворять поправку не стали. Покровская, которой также полагалась почетная грамота, решила отказаться от такой награды. Причины она изложила ранее: по ее мнению, Горизбирком в полном составе не заслуживает похвалы за проведенные в сентябре выборы. Все, кроме председателя ГИК Натальи Чечиной и члена комиссии от КПРФ Андрея Белякова, поддержали просьбу Покровской исключить ее из списка.

Другие члены Горизбиркома самоотвода от поощрений брать не стали. Грамоты получат члены ГИК Валерий Николаев, Екатерина Фесик, Людмила Боричева и Екатерина Астафьева. Всего в списке на получение почетной грамоты указано около 300 фамилий.

Благодарности

В основном благодарностей Горизбиркома удостоились председатели участковых и Территориальных избирательных комиссий. Одна из них - бывшая председатель ТИК №53 Анна Дрозд, которая сложила свои полномочия в середине декабря и заняла должность заместителя главы Невского района.

Среди обширного списка глав участковых комиссий, представленных к благодарности, есть те, на чьих участках сообщалось о возможных нарушениях. Так, благодарность получает председатель УИК №2243 Анна Андрюнина. Члены ТИК №30 Павел Шапчиц, Виктория Андреева и Константин Королев указывали в особом мнении, что сейф на этом участке находился вне помещения для голосования, где отсутствовало видеонаблюдение. Кроме того, в помещении с сейфом, по их словам, находились посторонние люди.

Благодарность ждет и председателя УИК №1639 Максима Балабанова, который после завершения голосования 19 сентября вызвал полицию и написал заявление на пятерых членов комиссии с правом совещательного голоса. Этих членов УИК забрали в отделение полиции со словами, что с заявлением они будут ознакомлены позже, рассказывала одна из членов комиссии Евгения Туктамышева.

Председатель УИК №804 Наталья Банникова и член этой комиссии Елена Бородай тоже получили благодарность. В первый день выборов, 17 сентября, представители эсеров жаловались, что направленных от них членов комиссии с правом совещательного голоса не пускают на этот участок.

Благодарность решили выдать и председателю УИК №2234 Александру Двинскому. На его участке депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский в первый день голосования разогнал вероятных "карусельщиков". Двинский просил очередь из молодых людей не реагировать на "провокации" - то есть на вопросы, кто они и что делают на участке.

Поблагодарят и председателя УИК № 1802 Ивана Мальцева. Кандидатка в депутаты Заксобрания по 3-му округу Ирина Фатьянова сообщала, что после закрытия участка комиссия более пяти часов не приступала к подсчету голосов. В ночь на 20 сентября члены УИК вызвали полицию, чтобы удалить с участка члена комиссии с правом совещательного голоса Екатерину Никифорову и члена ТИК № 9 с правом совещательного голоса Даниила Кена, которых позже задержали за неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Председателя УИК № 356 Нину Пилипчук тоже представили к благодарности. "Наблюдатели Петербурга" сообщали, что во время выборов на участок № 356 не пускали кандидата в депутаты ЗакСа Бориса Романова. Он собирался посетить помещение для голосование вечером 19 сентября, но Пилипчук, не найдя его портрета на информационном стенде, решила не пускать его и попросила полицейских закрыть вход для "яблочника". Романов выдвигался в территориальной группе - таких кандидатов не упоминают на стендах.

Не оставил Горизбирком без внимания и активное участие в избирательном процессе чиновников Смольного. Благодарности получат председатель комитета территориального развития Андрей Чапуров, глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков и руководитель комитета информатизации и связи Юлия Смирнова.

Также благодарности удостоятся четверо силовиков: полковник Владимир Белов и подполковник Дмитрий Цыпленков из информационного центра ГУ МВД, и полковники Андрей Колесников и Тимур Гильманов из Управления по вопросам миграции ГУ МВД. Не забыли в Горизбиркоме сказать спасибо и четырем представителей ПАО "Россети Ленэнерго", директору "Городского мониторингового центра" Роману Борисенко, директору интернет-дирекции телеканала "Санкт-Петербург" Алексею Дементьеву, троим представителям Общественной палаты Петербурга и ведущему программы защиты избирателей "Точки над Ё" Александру Ершову.

В самом Горизбиркоме решили вручить благодарности 11 сотрудникам аппарата и члену комиссии от КПРФ Белякову.

В решении об объявлении благодарности упомянут также инспектор отдела по размещению аттракционов Гостехнадзора Александр Грасюк. Какое он имеет отношение к избирательной системе города или какие именно аттракционы могли размещать во время выборов - в документе не уточняется.

Член Горизбиркома Ольга Покровская на заседании 21 декабря представила список членов и сотрудников участковых и Территориальных комиссий, которым, по ее мнению, не следует объявлять благодарности. В нем указаны 44 человека. Большинство из них решением Горизбиркома все-таки смогут гордиться благодарностью за активное участие в избирательном процессе. Но двоих зампредов ТИК Покровской все же удалось лишить поощрения. Среди них зампредседателя ТИК № 14 Андрей Гусев, который вместе с группой мужчин крепкого телосложения своим поведением так напугали кандидатку в ЗакС Любовь Дюве на участке № 293, что ей пришлось вызвать полицию. Члены Горизбиркома согласились с недопустимостью подобного поведения в отношении женщин и единогласно вычеркнули Гусева из списка. Вместе с ним благодарности лишился зампред ТИК № 22 Юрий Богза, который не давал члену комиссии с правом решающего голоса Петру Соковых пройти в помещение ТИК.

Некоторых особо отличившихся председателей тоже передумали благодарить. Это председатель УИК № 1809 Юлия Чубарева, у которой на участке на протяжении всех трех дней голосования случались скандалы. В первый день наблюдатели сообщали о возможном "вбросе" на этом участке, но Чубарева не верила фотографиям с пачкой бюллетеней в урне и отказывалась что-либо комментировать - на следующий день член ГИК Юрий Кузьмин заявил, что нарушений не было. Уже 18 сентября на участке работала полиция. Силовикам пришлось догонять вероятных "карусельщиков", которые попытались получить бюллетени с чужим паспортом. На третий день Чубарева обвинила кандидата в мундепы МО "Ланское" Дмитрия Лысова в нападении. Полицейские председателю УИК поверили и отправили несостоявшегося муниципала в отдел полиции. Лысов заявлял, что председатель УИК намеренно спровоцировала потасовку, чтобы у полицейских был повод его задержать.

Также решили "отозвать" благодарность председателю соседнего УИК № 1808 Екатерине Сарбатовой. На этом участке, где кандидатка в депутаты Заксобрания Марина Лыбанева смогла набрать в 16 раз больше голосов, чем кандидат, занявший второе место, во время выборов с участка удалили пятерых членов комиссии.

Константин Леньков