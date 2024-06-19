Представители непарламентских партий порассуждали в ЗакСе о технопарках и ЗОЖ

Александр Габитов, фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

На заседании петербургского Заксобрания 19 июня выступили двое представителей непарламентских партий. С трибуны к депутатам обратились представитель регионального отделения "Гражданской платформы" Александр Габитов и член политсовета регионального отделения Российской партии свободы и справедливости Вадим Шлахтер.

Темой выступлений были заявлены вопросы социально-экономического развития Петербурга. Первый из ораторов сосредоточился на вопросах экономики, второй счел нужным порассуждать о пустующих спортивных площадках перед домами.

Габитов напомнил парламентариям о занимаемом им посте руководителя Общественной палаты Ленинградской области. По его мнению, Петербург выступает в роли "очень позитивного элемента развития" для соседнего региона. При этом сама Ленобласть в некоторых случаях является для Северной столицы "ограничительным фактором". Речь идет о вопросе организации технопарков. В частности, ссылаясь на экспертов, он заявил, что в случае обнаружения "правильных точек агломерации" совместный ВРП обоих регионов может увеличиться в 1,4 раза за ближайшие пять-восемь лет.

"Говорю об этом регулярно, но, к сожалению, не находим пока таких элементов, которые бы позволили Санкт-Петербургу более активно экономически принимать участие в формировании технопарков. Последняя информация, <...> что я слышал, для технопарков в Санкт-Петербурге выделили порядка 140-150 гектаров", — пожаловался Габитов и высказал мнение, что для такого мегаполиса это "крайне мало".

В связи с этим выступавший призвал слушателей совместно думать о решении указанной проблемы.

Депутат Михаил Амосов поинтересовался у оратора судьбой памятника профессору Преображенскому и псу Шарику, который ранее располагался во дворе дома на Моховой улице и в установке которого участвовал спикер. Габитов ответил, арт-объект был "не до конца законодательно правильно" установлен, из-за чего в итоге его пришлось демонтировать. При этом спикер выразил готовность поучаствовать в возвращении скульптуры на прежнее место, если на это будет получено разрешение.

В свою очередь, Дмитрий Панов развил озвученную в выступлении Габитова тему и предложил подумать над "трансграничным" пакетом мер поддержки для предпринимателей из обоих регионов, ведущих бизнес на территории соседнего субъекта. Габитов идею поддержал, но отметил необходимость проработки вопроса с участием ЗакСов и исполнительной власти Петербурга и Ленобласти.

Следующим перед участниками заседания выступил представитель РПСС Шлахтер. Он счел нужным поставить вопрос о необходимости продвижения здорового образа жизни в Петербурге. Спортивных площадок в городе много, однако они пустуют, поведал он депутатам.

Вадим Шлахтер, фото: ЗАКС.Ру

"А почему они пустые? Вы где-нибудь видели рекламу тренировок на уличной спортивной площадке? Вышел из подъезда — начал тренироваться. Я сам тренируюсь под открытым небом много лет и настоятельно продвигаю эту идею в своих соцсетях. Но этого мало", — рассказал представитель РПСС.

По мнению Шлахтера, существует необходимость в продвижении здорового образа жизни. Ударившись в воспоминания, он поведал об очередях на турники, замеченных им несколько лет назад во время поездки в Махачкалу. "Стоит шесть турников и три десятка мужчин, подтягиваются, отжимаются, и очередь на турник", — описал он увиденное.

По мнению оратора, в Петербурге нужны тренеры-общественники, готовые заниматься с жителями различных возрастов. "Необходима целенаправленная пропаганда", — резюмировал он и добавил, что у горожан имеется "прекрасный пример для подражания" в вопросе занятий физической активностью в лице президента Владимира Путина.

По завершении речи Шлахтеру пришлось отвечать на вопрос Алексея Цивилева касательно допустимости бранной лексики на его сайте в отношении водителей автобусов. Шлахтер парировал, что выражал "личное частное" мнение на собственном ресурсе и напомнил об инциденте с падением автобуса в реку Мойку в минувшем мае. Попутно он раскритиковал манеру вождения ряда шоферов и предположил, что они могут не знать ПДД и не испытывают уважения к прочим участникам дорожного движения. "У многих водителей автобусов это не очень проявляется. Те, кто водит машину, сами со мной согласятся", — нашел Шлахтер аргумент в поддержку своей позиции.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру