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Медиатека 16:08

Кадры: Заседание ЗакСа 26 марта

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Руфото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Прошедшее заседание Заксобрания Петербурга запомнилось, в первую очередь, выступлением городского омбудсмена Светланы Агапитовой с докладом за 2024 год. Помимо этого, народные избранники приняли ряд проектов, включая обращения в Госдуму и в Минтранс. За заседанием наблюдал фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

На пленарном заседании Законодательного собрания 26 марта перед депутатами с ежегодным отчетом выступила уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. Она представила доклад и ответила на вопросы от фракций, а также на заранее поступившие обращения. В частности, омбудсмен рассказала об обращении к губернатору Александру Беглову насчет существующих коронавирусных ограничений.

Также парламентарии приняли в третьем чтении закон о лишении депутатов-иноагентов доплат к пенсиям и поддержали обращение в Госдуму с предложением создать единый реестр домашних животных.

Поддержку ЗакСа также получили проекты о переносе места полуденного выстрела в Петропавловской крепости, о праве муниципальных советов участвовать в утверждении заместителей глав местных администраций и о возможности пользования USB-розетками в метро. Помимо этого, на заседании был одобрен проект обращения к главе Минтранса Роману Старовойту из-за электровелосипедов. В документе содержатся предложения по уточнению понятий "электровелосипед" и "мопед", а также по ограничению езды по тротуарам.

IMG_9029.JPG (317 KB)Депутаты Марина Шишкина и Александр Ходосок

IMG_9031.JPG (281 KB)Депутаты Марина Шишкина и Любовь Егорова

IMG_9044.JPG (307 KB)Депутаты Антон Соловьев и Олег Милюта

IMG_9048.JPG (295 KB)Депутаты Александр Ходосок, Александр Новиков, Юрий Авдеев

IMG_9051.JPG (342 KB)Депутаты Вера Сергеева и Ольга Герасина

IMG_9062.JPG (322 KB)Депутаты Ирина Иванова и Денис Четырбок

IMG_9066.JPG (325 KB)Депутаты Любовь Егорова и Алексей Макаров

IMG_9073.JPG (277 KB)Депутаты Павел Крупник и Александр Ржаненков

IMG_9081.JPG (312 KB)Депутат Александр Малькевич

IMG_9088.JPG (256 KB)Депутат Марина Шишкина

IMG_9089.JPG (330 KB)Депутат Константин Чебыкин

IMG_9096.JPG (334 KB)Депутаты Ольга Штанникова, Александр Шишлов и Марина Шишкина

IMG_9099.JPG (279 KB)Депутат Алексей Цивилев

IMG_9111.JPG (332 KB)Депутаты Константин Чебыкин и Александр Кущак

IMG_9112.JPG (300 KB)Депутаты Александр Шишлов и Денис Четырбок

IMG_9117.JPG (329 KB)Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова

IMG_9125.JPG (287 KB)Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова и депутат Денис Четырбок

фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Егорова Любовь Ивановна 
Иванова Ирина Владимировна 
Крупник Павел Анатольевич 
Малькевич Александр Александрович 
Ржаненков Александр Николаевич 
Ходосок Александр Владимирович 
Цивилев Алексей Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна
Шишлов Александр Владимирович 
Штанникова Ольга Олеговна 




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