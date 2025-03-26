Кадры: Заседание ЗакСа 26 марта

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру
Прошедшее заседание Заксобрания Петербурга запомнилось, в первую очередь, выступлением городского омбудсмена Светланы Агапитовой с докладом за 2024 год. Помимо этого, народные избранники приняли ряд проектов, включая обращения в Госдуму и в Минтранс. За заседанием наблюдал фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.
На пленарном заседании Законодательного собрания 26 марта перед депутатами с ежегодным отчетом выступила уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. Она представила доклад и ответила на вопросы от фракций, а также на заранее поступившие обращения. В частности, омбудсмен рассказала об обращении к губернатору Александру Беглову насчет существующих коронавирусных ограничений.
Также парламентарии приняли в третьем чтении закон о лишении депутатов-иноагентов доплат к пенсиям и поддержали обращение в Госдуму с предложением создать единый реестр домашних животных.
Поддержку ЗакСа также получили проекты о переносе места полуденного выстрела в Петропавловской крепости, о праве муниципальных советов участвовать в утверждении заместителей глав местных администраций и о возможности пользования USB-розетками в метро. Помимо этого, на заседании был одобрен проект обращения к главе Минтранса Роману Старовойту из-за электровелосипедов. В документе содержатся предложения по уточнению понятий "электровелосипед" и "мопед", а также по ограничению езды по тротуарам.
Депутаты Марина Шишкина и Александр Ходосок
Депутаты Марина Шишкина и Любовь Егорова
Депутаты Антон Соловьев и Олег Милюта
Депутаты Александр Ходосок, Александр Новиков, Юрий Авдеев
Депутаты Вера Сергеева и Ольга Герасина
Депутаты Ирина Иванова и Денис Четырбок
Депутаты Любовь Егорова и Алексей Макаров
Депутаты Павел Крупник и Александр Ржаненков
Депутат Александр Малькевич
Депутат Марина Шишкина
Депутат Константин Чебыкин
Депутаты Ольга Штанникова, Александр Шишлов и Марина Шишкина
Депутат Алексей Цивилев
Депутаты Константин Чебыкин и Александр Кущак
Депутаты Александр Шишлов и Денис Четырбок
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова и депутат Денис Четырбок