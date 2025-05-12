На производство поездов для ВСМ выделили первые 7 млрд рублей

ВЭБ.РФ направила первые средства для строительства завода серийного производства высокоскоростных поездов для ВСМ "Москва – Петербург", сообщила пресс-служба государственной корпорации 12 мая. Сумма составила порядка 7 млрд рублей.

Средства были направлены на финансирование договора генерального подряда. Комплекс по производству высокоскоростных поездов строится на площадке завода "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Его площадь составляет около 60 тысяч квадратных метров. Запуск производства запланирован на 2027 год, а уже в 2028 году рассчитывают начать серийный выпуск.

Напомним, что всего на финансирование производства поездов корпорация "ВЭБ.РФ" направит 33,9 млрд рублей сроком до 14,5 года. При этом общий бюджет проекта оценивается в 43 млрд рублей. Кредит предоставляется на специальных условиях в рамках механизма "Кластерная инвестиционная платформа".

В середине апреля ЗАКС.Ру писал, что специалисты историко-культурной экспертизы одобрили перенос пяти исторических зданий в квартале Фарфоровский пост из-за строительства ВСМ. В марте 2023 года комплекс зданий Фарфоровского поста был внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия, а в октябре 2024 года его признали достопримечательным местом.

Напомним, что запуск пассажирского движения по ВСМ ожидается в начале 2028 года. Строительство магистрали стартовало в Обухово в марте 2025 года. При этом в конце января министр транспорта Роман Старовойт дал обещание президенту России Владимиру Путину закончить возведение ВСМ точно в срок. В свою очередь, вице-премьер Виталий Савельев в конце февраля заявил, что некоторые работы по строительству уже опережают график.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру