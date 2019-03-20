ЗакС и омбудсмены

С трибуны Законодательного собрания 20 марта 2019 года звучали слова о пытках электрическим током, нападениях на ЛГБТ и недопустимости «административного ресурса» перед сентябрьскими выборами.

Но либерализации повестки петербургского парламента не было. Просто в ЗакС с ежегодным докладом пришел уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. Дискуссия о правах человека длилась и после того как омбудсмен ушел с трибуны. Практически до конца заседания депутаты время от времени возобновляли спор об уволенной накануне журналистке «Коммерсанта» Марии Карпенко, критиковавшей временного губернатора.

До уполномоченного по правам человека депутаты выслушали регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Абросимова. Депутатам предстояло проголосовать за продление его полномочий, что они и сделали. Вопросами омбудсмена долго не мучили, тем более что у него был день рождения.

Пока Абросимов еще ожидал от парламента положительного вердикта, записавшийся выступать депутат Максим Резник, поднял тему увольнения журналистки «Коммерсанта» Марии Карпенко. Днем раньше она сообщила, что федеральное руководство издания попросило ее уйти из-за публикаций в Telegram-канале «Ротонда» о врио губернатора Петербурга Александре Беглове.

- Я хочу со своей стороны сказать, что какие законы ни принимай о принуждении к уважению, невозможно заставить меня уважать людей, которые политически виновны в этом увольнении, - заявил Резник. - Я никогда не буду уважать людей, которые совершают столь позорные для Петербурга поступки. Я, безусловно, не юрист, а политик. Политическую ответственность за безобразный инцидент с газетой «Коммерсант» и увольнением Марии Карпенко я возлагаю на нынешнее руководство…

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров выключил выступавшему микрофон и объяснил, что увольнение сотрудников – дело генерального директора издательского дома «Коммерсант», а не Законодательного собрания.

- Я не юрист, - ответил Резник. - Я депутат, представитель той части общества, которая доверила представлять ее интересы и я говорю о том, что этой части общества важно. Мы выражаем свое глубокое презрение и неуважение к людям, виновным в этом увольнении. А за атмосферу эту личную ответственность несут Беглов и Совершаева.

Тема Карпенко поднималась на заседании еще несколько раз. В ее поддержку высказывались лидеры фракций Партия роста Оксана Дмитриева и «Яблоко» Борис Вишневский. Заявление в связи с увольнением подписали также депутаты из «Справедливой России» Алексей Ковалев и Надежда Тихонова. По другую сторону баррикад встал единоросс Андрей Анохин. Каждый раз, когда оппозиционеры затрагивали в своих выступлениях личность Беглова, он выходил на трибуну, чтобы защитить врио губернатора.

Высказывания оппозиционеров в адрес временного губернатора Анохин называл хамством, а Резника требовал лишить голоса. Карпенко же, по мнению единоросса, уволилась сама, выбрав «свободу»: возможность писать в Telegram-канале, а не в газете. В порыве своего выступления он назвал коллег «бородатым Вишневским» и «лысым Резником». Последний в долгу не остался и заявил, что Анохин – «мурзилка».

За частью этих дискуссий из зала заседаний с интересом наблюдали сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Доклад самого Шишлова в этом году выдался очень политизированным. Он рассказывал депутатам о пытках, на которые жаловались фигуранты дела «Сети»; о задержаниях на мирных протестных акциях, в том числе во время одиночных пикетов; об избиениях полицией журналистов, которые эти акции освещали; о нападениях на представителей ЛГБТ. Затем омбудсмен перешел к теме муниципальных и губернаторских выборов, которые пройдут в Петербурге в сентябре. Он заявил, что даже в условиях «муниципального фильтра» в городе можно провести конкурентные выборы с участием до восьми кандидатов и призвал дать возможность фракциям ЗакСа выдвинуть своих претендентов в губернаторы.

- Что касается совещаний по вопросам организации выборов, меня обеспокоили эти совещания. Я исхожу из того, что действующее законодательство возлагает вопрос организации выборов на избирательные комиссии. Органы исполнительной власти и местного самоуправления должны содействовать организации выборов в части предоставления помещений, оборудования. Но это не задача органов исполнительного власти и местного самоуправления обеспечивать кампанию, имея в виду какую-то цель. Я надеюсь, что будет проведен анализ и приняты меры. Можно сколько угодно говорить, что выборы будут честными и открытыми, но если к их организации подключается исполнительная власть, то работает административный ресурс, а это машина. Она получила задачу – она будет работать.

За день до этого заявления Шишлова в администрацию МО Морские ворота приехала делегация депутатов ЗакСа из «Единой России». Главный единоросс города Вячеслав Макаров, отвечая на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, подтвердил, что депутаты участвовали в обсуждении организации выборов. Он отметил, что это «святая обязанность» в том числе и политических партий. Заниматься этой обязанностью, по словам спикера, нужно уже сейчас.

– Для того чтобы организовать всё, начиная от избирательных участков и заканчивая высокой явкой, требуются такие встречи. Восьмое сентября - не за горами, и в летний сезон заниматься этим никто не будет, - добавил спикер.

Словесные баталии между оппозицией и единороссом Анохиным продолжались и до, и после перерыва в заседании. Но ближе к концу Анохина поддержал однопартиец Константин Чебыкин. Во время обсуждения одного из законопроектов он вышел на трибуну, чтобы выступить с речью, которую назвал «докладом», пообещав, что главным словом в нем станет «уважение». К заявленной теме «доклад» имел мало общего, но он получился настолько пламенным, что прерывать Чебыкина никто не решился. Единоросс клеймил оппозиционеров за попытки «пиариться» на зеленых зонах, спасенных от застройки.

Вдохновили выступить его, видимо, поправки в закон о ЗНОП, которые накануне подписал врио губернатора и которые дали зеленый свет проекту парка на Смоленке. За его создание много лет бились жители Васильевского острова, общественники и депутаты-василеостровцы, среди которых те же Резник, Вишневский и Ковалев. Чебыкин по экологическим митингам не ходил, но идею создания парка поддерживал. Обычно немногословный депутат уже не в первый раз выступил с эмоциональной речью о новой зеленой зоне в Василеостровском районе. В прошлый раз он делал это в выключенный микрофон, тогда его однопартийцы отказались защищать устье Смоленки законом о ЗНОП. На этот раз Чебыкин праздновал победу.

- Дорогие друзья, я лично состоял и продолжаю состоять только в одной партии. Это партия «Единая Россия». Фракция «Единой России» в Законодательном собрании последовательно ведет работу в сфере благоустройства, архитектуры, градостроительства, а также защиты прав и создания новых зеленых зон насаждений общего пользования, - буквально закипал депутат.

Он переходил на крик, заявляя, что парламентарии, которые говорят об обратном, занимаются «самопиаром, обманом, ложью, наговором и откровенным враньем».

- Я прошу вас, коллеги, будьте корректны, уважайте друг друга, не вводите людей в заблуждение, - обращался с трибуны Чебыкин. – Либо статус депутата мы будем также гордо нести и нас будут уважать люди, либо вы будете заниматься враньем и самопиаром.

- Спасибо за эмоциональное выступление. У вас действительно способности к риторике, - резюмировал спикер Макаров.

Оппозиционные депутаты в беседе с ЗАКС.Ру признались, что не понимают, кого именно имел в виду разъяренный Чебыкин.

В самом завершении заседания накал дискуссий стих, а законопроекты принимались быстро. Спикер Макаров несколько раз напомнил, что ему надо спешить поздравить с 25-летием парламента депутатов ЗакСа Ленобласти.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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