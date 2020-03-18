От шуток до отмены приемов: Как ЗакС реагировал на COVID-19

С середины марта петербургский парламент начал делать решительные шаги в связи с распространением коронавируса. Еще неделю назад в Мариинском дворце вспоминали о нем крайне редко, а до этого отдельные депутаты позволяли себе шутить на тему COVID-19. ЗАКС.Ру вспоминает, что говорили о коронавирусе в Законодательном собрании в первые месяцы 2020 года.

И грянул гром

Законодательное собрание Петербурга ввело дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. С понедельника, 16 марта, на входе в Мариинский дворец у всех измеряют температуру, заседания рабочих групп решено проводить в интернет-чатах и Skype-конференциях, председатель парламента Вячеслав Макаров не будет присутствовать на нескольких торжественных мероприятиях. Во дворце временно отменены экскурсии, некоторые депутаты отправляют своих помощников работать из дома. Несколькими днями ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах противодействия новой инфекции. Среди них – запрет на проведение массовых мероприятий, регулярная дезинфекция помещений, рекомендация работодателям организовать дистанционные способы работы.

Беглова критиковали за медлительность, утверждая, что долгое время он вообще никак не комментировал ни мировую пандемию, ни первые случаи заражения в России. Глава города на своей странице «ВКонтакте» написал, что все это время работа велась, просто ее не афишировали.

Законодательное собрание на своих заседаниях больную тему тоже афишировало не часто. 12 марта, когда в городе уже были первые подтвержденные случаи заражения, а более 1200 человек находились под наблюдением врачей, депутаты нашли более важную тему для обсуждения. Основным вопросом на повестке дня были поправки в Конституцию. На брифинге председателя ЗакСа Вячеслава Макарова журналистам сразу объявили, что все вопросы будут связаны только с поправками. Макаров долго рассуждал о ненавистных ему флагах цвета радуги, армии и необходимости упоминания Бога в Конституции. Узнать о его отношении к надвигающейся на Россию болезни не представлялось возможным. А вопросы были. Буквально за три дня до заседания Макаров участвовал в церемонии массового целования «частицы мощей Иоанна Предтечи» в Казанском соборе, о чем сообщила не только Санкт-Петербургская метрополия, но и официальный сайт петербургского парламента. К тому времени в городе уже были первые случаи заражения, а Россия еще не ограничила авиасообщение с Италией, где уже было зафиксировано 150 случаев смертей от COVID-19 и по всей стране закрывали церкви.

После того как ЗакС вместе со всем городом начал принимать меры по профилактике распространения вируса, Макаров выступил с официальным комментарием. Он выразил уверенность, что власть и российская медицина решат проблему.

“Российская медицина уже не раз доказывала свое умение решать самые сложные задачи, а российская власть – способность контролировать ситуацию даже в условиях жесточайшей турбулентности”, - заявил спикер.

Веселый январь

Первым петербургским депутатом, попытавшимся сказать с парламентской трибуны слово «коронавирус» был член «Единой России» Юрий Гладунов. Произошло это еще на заседании 29 января, когда эпидемия ходила в основном в границах Китая и только настораживала мировое сообщество. Гладунов пытался пошутить про коронавирус, но выговорить это слово ему так и не удалось.

Шутка удалась на следующий день. В Мариинском дворце собралась уже парламентская комиссия по устройству государственной власти, которую возглавляет Гладунов. Депутаты обсуждали инициативу о снижении муниципального фильтра от коллег-муниципалов из МО «Смольнинское». Единороссы один за другим достаточно открыто намекали, что мундепы занялись не своим делом.

- Вот сейчас движется к вашему муниципальному образованию, как и ко всей нашей Земле, астероид. Скоро встретятся. Вот вы решение по этому поводу приняли какое-нибудь? По коронавирусу приняли какое-нибудь решение? - спросил Гладунов.

Найти с тех пор какие-либо другие комментарии депутата о COVID-19 ЗАКС.Ру не удалось.

Февраль - первая активность

Из всех петербургских единороссов одним из самых активных пропагандистов борьбы с коронавирусом был и остается Михаил Барышников, представляющий в ЗакСе Петродворцовый район. Еще 5 февраля в его официальном сообществе “ВКонтакте” появился репост объявления городского комитета по здравоохранению о мерах профилактики новой инфекции. В дальнейшем в ленте его группы не раз размещались подобные сообщения. Уже 16 марта, когда в городе уже действовали специальные меры по борьбе с распространением COVID-19, одна из подписчиц в сообщении на странице депутата спросила, где можно сдать анализы на коронавирус в Ленобласти. Барышников ответил: поделился телефоном горячей линии областного комитета по здравоохранению.

Тему новой инфекции еще в феврале не оставляла без внимания депутат Галина Назарова. 14 февраля вместе с мужем, руководителем “Молодой гвардии Единой России” в МО №21 Николой Васичем она провела мониторинг аптек округа “в связи с участившимися сообщениями о повышении цен на медицинские средства защиты из-за вспышки коронавируса”. Итогом проверки стало заключение, что все хорошо - цены не повышены. Подобные проверки с аналогичными заключениями проводили в феврале молодогвардейцы и из других муниципалитетов Калининского района. Информационную поддержку им оказывала официальная группа “ВКонтакте” Анатолия Дроздова. К сожалению, когда в городских аптеках начались серьезные перебои с медицинскими масками и в онлайн-магазинах их стали продавать втридорога, новой волны мониторинга уже не было.

На эту проблему, кстати, позже обращала внимание лидер фракции Партии роста в ЗакСе Оксана Дмитриева. Она призвала снять антимонопольные ограничения, чтобы быстро наладить производство или поставки недостающих в аптеках лекарств и средств защиты.

«Для этого срочно объявлять режим чрезвычайной ситуации, что позволит оперативно размещать заказы у предприятий, прежде всего из Санкт-Петербурга. Мы готовы оказать данному решению любую политическую и юридическую поддержку», - подчеркнула Дмитриева.

Поддержали репостом

С начала марта вместе с Барышниковым о коронавирусе рассказывал депутат-единоросс от Кировского района Алексей Цивилев. Еще 5 марта он выложил на своей странице “ВКонтакте” и в личном Telegram-канале интервью, которое взял у врача-эпидемиолога 26-й городской больницы Елены Петровой. Депутат спросил у медика о масштабах эпидемии, инкубационном периоде и необходимости носить медицинскую маску.

“От коронавируса можно защититься стандартными способами, как и при любой другой вирусной инфекции: соблюдением стандартных правил личной гигиены”, - заключил парламентарий.

15 марта Цивилев вновь поднял наболевшую тему на своей странице, сделав пост “Коронавирус: как предотвратить инфекцию?”. Уже на следующий день он записал видеообращение к жителям Кировского района, в котором объявил, что бесплатные экскурсии и походы в театр будут временно отменены.

“Я уверен, что у нас высокие стандарты медицины. Они выше, чем в наших европейских странах. И позволят пройти эту эпидемию незаметно”, - завершил свое выступление депутат.

Подавляющее большинство парламентариев-единороссов разместили в своих соцсетях первые сообщения о коронавирусе только 16 марта, когда в ЗакСе уже были введены специальные меры безопасности. В основном, депутаты репостили сообщение из группы Законодательного собрания все с той же цитатой Вячеслава Макарова о жесточайших условиях турбулентности и пост из региональной группы “Единой России” со списком поликлиник, в которых можно бесплатно сдать тест на коронавирус.

Такие репосты появились и в официальном сообществе единоросса Сергея Купченко. Там же еще в воскресенье, 15 марта, была размещена сделанная на “Газпром-арене” фотография матча “Зенит” - “Урал” с подписью: “Несмотря на панику вокруг коронавируса, на матч пришли 33 677 болельщиков”.

Некоторые депутаты вообще никак не прокомментировали в интернете сложившуюся ситуацию. ЗАКС.Ру не удалось найти постов о пандемии и мерах безопасности в официальных сообществах и на личных страницах Юрия Бочкова, Елены Киселевой, Владимира Носова, Евгения Никольского, Сергея Соловьева, а также в принципе неактивных в соцсетях Александра Ваймера, Александра Кущака, Юлии Мартемьяновой и Александра Тетердинко.

Депутатские приемы по плану

Единоросс Андрей Анохин во вторник, 17 марта, выложил на личных страницах в Facebook и Instagram видеообращение, в котором объявил, что не намерен отменять свои депутатские приемы.

“У нас все идет по плану”, - успокоил он избирателей.

Некоторые другие депутаты-единороссы также разместили 16-17 марта графики или отчеты со своих приемов. Например, Вера Сергеева, которая отчиталась, что за вторник провела приемы граждан в жилом комплесе “Новая Охта”, а также в муниципальных образованиях “Пискаревка” и “Финляндский округ”. Интересно, что утром того же дня официальное сообщество “Финляндского округа” “ВКонтакте” разместило объявление об отмене личных приемов Сергеевой до конца апреля.

О временной отмене личных приемов граждан объявили петербургское отделение ЛДПР, а также лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский и депутат от “Справедливой России” Надежда Тихонова.

Мартовский голос оппозиции

Парламентские эсеры в понедельник, 16 марта, обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой принять более жесткие меры по борьбе с распространением инфекции: запретить все массовые мероприятия, закрыть учебные заведения, ограничить въезд в город. Вишневский в тот же день обратился в Роспотребнадзор с просьбой прекратить практику прикладывания к мощам.

Также “яблочник” вместе с группой других организаторов митинга против конституционной реформы принял решение об отмене акции из-за угрозы коронавируса. Еще один организатор этого мероприятия, беспартийный депутат Максим Резник в пятницу, 13 марта, направил обращение вице-губернаторам Олегу Эргашеву и Валерию Пикалеву с просьбой сообщить, сдавал ли их недавно вернувшийся из Европы коллега Максим Соколов тест на коронавирус и проходит ли он карантин. Вместо ответа Смольный в понедельник официально объявил, что Соколов действительно самоизолировался в Боткинской больнице.

Городское отделение КПРФ не стало отменять согласованный на вторник, 17 марта, митинг за соблюдение социально-экономических и конституционных прав граждан.

Лидер фракции коммунистов в ЗакСе Ольга Ходунова, выступая на этом мероприятии, высказалась о буме на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости в связи с опасением введения карантина:

“Мы против того, чтобы одни покупали яхты, а другие как сумасшедшие искали в магазинах макароны и гречневую кашу. До чего довели народ, чтобы превратить нас в зомбированных людей, которые будут биться за пачку гречи, за пачку сахара, за рулон туалетной бумаги! Нас зомбируют, нас делают истериками, потому что такими людьми легко управлять. Но я уверена, что собравшиеся на этой площади не будут подвержены этой болезни под названием “обалвание”.

Сергей Еремеев

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