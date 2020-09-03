Парки под вопросом

К концу лета 2020 года в Петербурге новый виток развития получили истории с застройкой трех парков города. Защитники Муринского парка вновь отстояли в суде свою позицию - перевод части зеленой зоны под строительство спортивного комплекса признан незаконным. У многострадального парка Интернационалистов появилась новая угроза - расширение Южного шоссе. А у парка им. Сахарова все еще хотят построить школу дзюдо - летом власти согласовали проект.

"Лакомый кусочек"

Второй апелляционный суд 2 сентября отказал в удовлетворении жалобы администрации губернатора Петербурга на решение Санкт-Петербургского городского суда, который признал незаконным перевод части Муринского парка в территорию для строительства спортивного комплекса. Борьба за Муринский парк началась еще два года назад. Правительство Петербурга в сентябре 2018 года приняло постановление о подготовке перевода части зеленой зоны из "рекреационной" в "спортивную" - под постройку спортивного комплекса Nova Arena компании "Анна Нова". В январе 2019 года в администрации Калининского района прошли публичные слушания по проекту. На них местные жители и оппозиционные депутаты Законодательного собрания выступали против застройки части парка. Не устраивали их ни внешний вид планируемой постройки, ни то, что из-за нее город лишиться зеленой зоны. Несмотря на позицию градозащитников правительство города все же перевело почти 1,8 га парка в зону спортивной застройки.

Весну и лето 2019 года активисты собирали подписи за сохранение Муринского парка. Среди оставивших автографы 73 муниципальных депутата и еще около 6 тысяч других петербуржцев. Подписи передали тогда еще врио губернатора Александру Беглову. Проходили в защиту парка народные сходы и митинги, которые посетили некоторые кандидаты в губернаторы. Например, на акции 14 августа 2019 года с речами выступили депутаты Михаил Амосов и Надежда Тихонова, которые тогда выдвинулись в губернаторы города. А на одном из народных сходов побывал претендент на кресло главы города от КПРФ, депутат Государственной Думы Владимир Бортко.

Все три кандидата направили письмо своему сопертинку Беглову с требованием прекратить строительство спорткомплекса. На следующий день началась вырубка деревьев в зоне для строительства, хотя вице-губернатор Эдуард Батанов обещал, что этого происходить не будет как минимум до проведения инвентаризации.

Беглов в мероприятиях по защите парка участия не принимал, но осудил очистку территории под застройку от деревьев. Глава города объявил выговор трем вице-губернаторам: Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко.

С тех пор работы по строительству Nova Arena не возобновлялись. Хотя, по словам руководителя инициативной группы Марианны Бакан, работу компании и так приостановил бы суд, в который активисты подали иски.

- Беглов пошел чуть-чуть на опережение. Но мы все равно всему рады, потому что мы такую кампанию провели… Он не мог это оставить без внимания, но, тем не менее, там срубили 75 деревьев, а могли еще больше. Поэтому приостановление хоть на пару дней, хоть на пару часов Бегловым помогло нам остановить вырубание еще 100 деревьев, - считает Бакан.

Сначала вступившиеся за парк петербуржцы обратились в Куйбышевский районный суд с заявлением на Росстройнадзор, чтобы отменить разрешение на строительство. Потом обратились в Санкт-Петербургский городской суд для отмены постановления правительства города о переводе земли под спортивный объект. Защитники парка указали на то, что в Генеральном плане Петербурга эта же часть парка относится к рекреационной зоне, а Генплан имеет большую юридическую силу, чем постановление правительства. Горсуд встал на сторону местных жителей и 9 июня 2020 года решил, что правительственный документ незаконен. Администрация губернатора с этим не согласилась и подала апелляцию - ее борцы за Муринский парк выиграли 2 сентября. Если это решение Смольный оспаривать не будет, то возобновится суд по выдаче разрешения на строительство Nova Arena.

Чтобы история не забылась, защитники пара еженедельно проводят разные акции, рассказала Бакан. Например, они развесили вдоль зеленой зоны ответы чиновников - "отписки". Также местные жители разрабатывают проекты для программы "Твой бюджет", чтобы благоустроить свой парк, сообщила Бакан. По ее словам, есть несколько вариантов: сделать фитнес-зону, освещение, обустроить туалеты, тропинки с лавочками или организовать пешеходный переход. Борьба за сохранение парка будет еще продолжаться, уверена Бакан. Она считает, что так или иначе кто-то будет пытаться посягнуть на территорию зеленой зоны - "это лакомый кусочек". Впереди, по ее словам, внесение изменение в Генплан и присвоенное Муринскому парку статуса зеленого насаждения общего пользования. Последнее должно уберечь землю от каких-либо посягательств.

На внесение изменений в Генплан надеется компания "Анна Нова", рассказал ЗАКС.Ру начальник инвестиционного отдела организации Самвел Григорян. Он сообщил, что сначала требовалось поменять положения этого документа, а уже затем правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Сейчас компания ждет утверждения изменений в Генплане, по которым часть Муринского парка будет отдана под спортивный объект, заявил Григорян. Затем, по его словам, "Анна Нова" намерена подавать заявление на внесение правок в ПЗЗ.

Григорян добавил, что компания рассчитывает все же реализовать проект. Основная идея - создание футбольных полей - остается неизменной, рассказал он. При этом, планируемое здание решили сделать более подходящего для парка цвета, уточнил представитель "Анна Нова".

Наступление шоссе

Еще одна долгая история противостояния развивалась вокруг парка Интернационалистов. С 2017 года местные жители защищали часть зеленой зоны от возведения там торгового центра с океанариумом. В мае 2019 года правительство Петербурга отменило постановление, которое разрешало это строительство.

Но недолго музыка играла, менее чем через год, в 2020 году, выяснилось, что власти планируют расширить Южное шоссе за счет парка Интернационалистов. Согласно полученным инициативной группой документам от комитета по развитию транспортной инфраструктуры, дорогу с двух полос будут расширять до четырех. Для этого уберут аллею в парке и зеленые насаждения с другой стороны шоссе - под снос попадают 236 деревьев, следует из документа. Местные жители же заметили, что ликвидировать придется более 300 деревьев.

Как рассказала ЗАКС.Ру одна из координаторов общественной кампании Илона Эдуардовская, жители близлежащих к шоссе домов переживают, что под их окнами станет слишком шумно из-за большого количества машин. Также они считают, что может увеличиться аварийность на дороге, рассказала активиста.

В защиту парка выступили и местные муниципальные депутаты из МО "№72". Они добились организации совещаний в Центре транспортного планирования по реконструкции Южного шоссе. Глава МО №72 Павел Швец рассказал ЗАКС.Ру, что ни к какому особому итоги на этих встречах стороны не пришли.

- Принципиальная позиция КРТИ такая: поскольку у них проект почти готов, они готовы были обсуждать только какие-то нюансы, а саму концепцию менять не готовы, - рассказал Швец.

При этом по итогам встречи комитету рекомендовали уменьшить ширину каждой полосы на 25 сантиметров, сузить тротуар и отказаться от велодорожки, сообщил глава муниципалитета. По его словам, это произошло из-за вступления 1 августа в силу новых правил градостроительства, которые снижают минимальную ширину полос на 25 сантиметров. Однако, это муниципалов и местных жителей не устраивает - они хотят добиться полной отмены расширения шоссе, заявил Швец.

Он добавил, что от других совещаний с защитниками парка власти отказались. Обсуждение вопроса решили провести на общественных слушаниях в администрации Фрунзенского района, уточнил глава МО №72.

Инициативная группа же решила не сидеть без дела и организовала кампанию против расширения Южного шоссе. Они планируют поквартирный обход и сбор подписей жителей под требованием отремонтировать дорогу, но оставить ее в двухполосном виде, рассказала ЗАКС.Ру координатор по сбору автографов Илона Эдуардовская. Обращения с подписями активисты хотят отправить губернатору Петербурга Александру Беглову и спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову. В уже разработанной листовке кампании сказано, что активисты настаивают на включении в состав парка зеленых насаждений на противоположной стороне шоссе, благоустроить участок парка на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы и ряде других изменений. Для улучшения же транспортной доступности инициативная группа жителей предложила возобновить полноценную работу станции метро "Проспект Славы" и создать дополнительные автобусные остановки.

Швец считает, что КРТИ придется отказаться от своего проекта реконструкции Южного шоссе, так как очень много местных жителей выступают против него. При этом, он опасается, что слушания по документу проведут в онлайн-формате. За это же переживают и жители, сообщила Эдуардовская. По ее словам, комитет хочет провести публичные слушания в декабре, когда еще будет действовать решение об их онлайн-формате. Активисты надеются на перенос мероприятия на январь, уточнила Эдуардовская.

Летом правительство Петербурга предложило проводить публичные слушания по вопросам градостроительства в интернете. Депутаты ЗакСа законопроект раскритиковали, но все же приняли его с рядом поправок. Теперь возражения на проекты можно будет направлять только дистанционно, их опубликуют на сайте, но живых обсуждений проводить не будут.

Школа с парковкой

Другая долгая история борьбы за зеленую зону разворачивается вокруг парка имени Академика Сахарова. Около него планируют построить школу дзюдо имени Анатолия Рахлина, бывшего тренера президента России Владимира Путина. Проект разработала "Студия 44" Никиты Явейна.

На общественных слушаниях по проекту школы в августе 2018 года стало известно, что дорога к зданию пройдет посередине парка. Также около школы предусмотрена парковка, которая будет создана на территории зеленой зоны.

фото из группы "ВКонтакте" "Парк Академика Сахарова"

Как отметила в разговоре с ЗАКС.Ру муниципальный депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина, сама территория, которая отведена под здание школы, ранее была парковой землей. Ее вывели из закона о зеленых насаждениях в 2010 году, пояснила мундеп.

- В 2009 году правительство [действовавшего тогда губернатора Валентины] Матвиенко принимает решение о сокращении территории парка Академика Сахарова с 32,83 га до 21,9 га для увеличения территории жилой застройки. В 2010 году ЗакС большинством от "Единой России" принял решение о выводе 1/3 парка Сахарова из ЗНОП, а также об изменении назначения этой территории с рекреационной на территорию жилой застройки, - рассказала Уткина.

Мундеп рассказала, что инициативная группа предлагает построить здание у кварталов 24-27 в округе Полюстрово. Там много неблагоустроенных и пустынных мест, ничего не придется сносить и вырубать, пояснила депутат. Выбранная сейчас территория находится в пределах Полюстровского водоносного горизонта, то есть на территории со сложными гидрогеологическими условиями - местные жители опасаются за сохранность своего жилья из-за строительства спортшколы, добавила Уткина. Кроме этого, по ее словам, инициативную группу беспокоит и то, что для школы предусмотрена слишком большая парковка. Мундеп напомнила, что недалеко от парка на Бестужевской улице уже якобы строят апарт-отель вместо заявленного спортивно-оздоровительного комплекса.

Об этом рассказало движение "Красивый Петербург" еще в 2018 году. Активисты сообщили, что разрешение на строительство выписано на спортивный объект, но в документе о праве собственности указан многоэтажный дом. Госстройнадзор Петербурга проверил стройку, но не нашел никаких расхождений в бумагах. К началу 2020 года стройка начала завершаться и активисты опубликовали фотографии здания - оно выглядит как жилой многоэтажный дом.

В июне 2020 года СМИ сообщили, что проект школы дзюдо одобрили. По данным "Недвижимости и строительства Петербурга", в документации предусмотрены, гостиничные номера. А издание "Петербургский дневник" рассказало о плюсах новой школы дзюдо. И местные жители решили действовать. По словам Уткиной, сейчас защитники парка планируют съемку фильма о его истории:

- Мы написали сценарий и нашли аппаратуру, в понедельник начнем снимать. Это будет история парка Сахарова и его дальнейшей судьбы, которая зависит от неравнодушных жителей.

Однако, как уточнила Уткина, инициативная группа с пессимизмом смотрит в будущее. Они считают, что здание в любом случае построят, так как школа носит имя тренера президента Путина, пояснила мундеп.

София Саттарова

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