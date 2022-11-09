ЗакС и дела житейские

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты окончательно утвердили корректировку бюджета на 2022 год и пониженные налоги на 2023 год, поговорили об уходе за домашними животными и поддержке сельхозпроизводства города.

Парламент на заседании 9 ноября в третьем чтении принял корректировку бюджета на 2022 год с доходом 1,107 трлн рублей. Расходы составят 1,066 трлн рублей, следует из документа. Депутаты проект закона в этот раз не обсуждали, но поддержали его только 46 парламентариев. Один человек проголосовал против.

Осеннюю корректировку бюджета текущего года начали еще в сентябре - тогда губернатор Петербурга подал в парламент свои предложения. В октябре глава города внес поправки, которые не до конца устроили депутатов. Хотя и их парламент поддержал, в то время как два предложения от самих депутатов даже не вынесли на пленарное заседание.

В третьем чтении депутаты приняли и проект закона о сохранении ряда налоговых ставок в 2023 году на уровне 2022 года. Плата за недвижимое имущество останется 1,5%, за имущество в виде гаража - 15% от исчисленной суммы налога. Также документ расширяет список видов деятельности, по которым организации могут рассчитывать на "налоговые каникулы" до 2024 года. В перечень включили IT-отрасли, сферы образования и здравоохранения, туристической деятельности и ряда бытовых услуг.

В основном повестка 9 ноября состояла из законопроектов о насущных вопросах и приведении петербургского законодательства в соответствие к федеральному. В частности, депутаты в первом чтении одобрили расширение полномочий правительства в сфере работы с животными - как с бездомными, так и с домашними. По документу исполнительная власть получит возможность устанавливать правила содержания домашних питомцев и определять места пребывания бездомных животных.

Идея с дополнительными требованиями по содержанию животных дома не понравилась фракции "Справедливая Россия - За правду", заявил ее член Михаил Амосов. По его словам, такие нормы надо устанавливать законом, а не решением правительства.

- Мы не будем голосовать за законопроект сегодня. Мы просим дать большой срок на поправки, например, до 1 декабря. <...> Вы нам ничего не оставляете, вы хотите всё передать правительству. Это неправильно. Особенно когда это касается большого количества людей, - заявил Амосов.

Текущий созыв ЗакСа регулярно расширяет полномочия правительства или передает ему свои функции. Парламент, например, решил не согласовывать вице-губернаторов, а оставить этот вопрос полностью на усмотрение главы города. Также правительство теперь может не согласовывать с ЗакСом объекты адресной инвестиционной программы, самостоятельно устанавливать стимулирующие выплаты главе территориального фонда обязательного медицинского страхования и решать другие вопросы.

На заседании 9 ноября большинство депутатов нареканий к законопроекту о животных не высказали. Наоборот, это вдохновило их поделиться с журналистами рассказами о своих питомцах.

Спикер ЗакСа Александр Бельский сообщил, что сейчас у него только собака и черепаха. Хотя раньше, по его словам, были попугаи и кролик. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский сказал, что у него только одна собака. А лидер фракции "Новых людей" Дмитрий Павлов сообщил, что дома у него две кошки. Вице-спикер и глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина заявила, что владеет собакой и кошкой:

- У меня животные были всегда. У меня и по две кошки жили, на моей судьбе это уже пятая кошка, у меня в доме есть и собака. Я люблю животных и понимаю, сколько с ними хлопот.

Вопросы у депутатов вызвал законопроект о поддержке сельхозпроизводителей Петербурга. Парламентарии от "Единой России" Всеволод Беликов, Павел Крупник, Антон Рудаков и Денис Четырбок предложили добавить в список основных направлений безопасности и поддержки пункт о мерах по защите "интересов отечественных организаций оптового продовольственного комплекса" Петербурга. Документ представлял Беликов, который заявил, что проект закона "дает почву для дальнейшего осмысления, анализа работы всех участников процесса". Какие именно меры планируется принять, депутат не уточнил. Это решила выяснить вице-спикер Шишкина:

- Краткость пояснительной записки не дает составить четкого впечатления о том, о каких мерах все-таки идет речь. И ваше выступление тоже весьма лапидарно. <...> Может все-таки поясните, помимо законодательной поддержки, о чем речь идет? - спросила депутат.

- Мы не говорим о конкретном проекте, мы говорим о возможности установления мер дополнительной поддержки через законы и нормативные акты, - сказал Беликов.

Позже Шишкина поделилась своими сомнениями о документе с журналистами. По ее словам, новый закон - "рамочный".

- Нужны очень конкретные вещи: сколько денег уйдет на погашение кредитных ставок, сколько участков будет выделено. В чем смысл этих слов? Пока это только набор каких-то общих фраз, которые к делу не пришьешь, что называется. Ни украсть, ни покараулить, - считает Шишкина.

На заседание 9 ноября в ЗакС впервые пустили петербуржцев. Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник рассказал журналистам, что из-за присутствия жителей на заседании попросил коллег не заниматься посторонними делами.

- Я предупредил коллег на фракции перед заседанием: сегодня не спите, не смотрите сериалы…. <...> Это дисциплинирует депутатов. Это положительно скажется на нашей работе, - сказал Крупник.

Разместили жителей города на балконе над большим залом. Журналисты отметили, что там довольно плохо слышно, о чем говорят депутаты.

- Мы над этим работаем сейчас, - заявил Бельский.

На самом заседании он предложил коллегам поприветствовать петербуржцев. Депутаты ответили аплодисментами.

- Надеемся, что и в дальнейшем люди смогут посещать парламент и смотреть, каким образом происходит работа депутатов, - сказал спикер.

Он заявил, что парламент становится "ещё более открытым". Об этом Бельский напомнил и на брифинге, и в своем Telegram-канале. На сайте парламента тему тоже не обошли стороной, заявив, что "курс на повышение открытости Законодательное Собрание Санкт-Петербурга взяло еще год назад".

Напомним, накануне заседания Бельский провел встречу с несколькими членами Общественного штаба по комплексному развитию территорий. Последние рассказали, что их заранее предупредили о запрете снимать переговоры. Перед самой встречей членов штаба, по их словам, попросили оставить сумки и телефоны на столе и заходить в кабинет к спикеру без этих вещей.





















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников