Депутаты разрешили Смольному самостоятельно устанавливать премии руководству терфонда ОМС

Правительство Петербурга может получить возможность утверждать перечень, максимальные размеры и порядок начисления стимулирующих выплат главе территориального фонда обязательного медицинского страхования. Соответствующий законопроект губернатора Александра Беглова ЗакС принял в первом чтении 16 февраля.

Смольный также сможет утверждать премии заместителям руководителя и главному бухгалтеру терфонда.

По словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, новый закон позволит избежать ситуации, когда руководитель терфонда ОМС сам выписывает себе премии.

Инициативу раскритиковали несколько депутатов. В частности, Михаил Амосов ("Справедливая Россия – За правду") заявил, что пределы премий должны регулироваться законом.

- Лет 8-9 назад я решил пошутить на 1 апреля, - рассказал представитель "Яблока" Борис Вишневский. - Подготовил законопроект, по которому все полномочия в Санкт-Петербурге осуществляет губернатор. Я не внес этот документ только по одной причине — боялся, что его примут.

Он сказал, что будет голосовать против этого законопроекта, добавив, что принимать документ в таком виде нельзя.

Инициативу поддержал 31 депутат. Против проголосовали 14 парламентариев. Пятеро воздержались.

Сухенко предложил установить срок принятия поправок в несколько часов, однако после возмущения депутатов согласился на 10 дней.

Сергей Еремеев