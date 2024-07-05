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Полмесяца позади: Как в Петербурге продвигается муниципальная кампания

Фото: ЗАКС.РуФото: ЗАКС.РуВыдвижение кандидатов на муниципальные выборы в Петербурге стартовало ровно две недели назад — вечером 21 июня в ГАС "Выборы" появились сведения о подаче документов лидером движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярославом Костровым. За прошедшее время автоматизированная система обогатилась данными о 2,6 тысячах выдвиженцев, и можно ожидать, что их количество еще увеличится. ЗАКС.Ру подводит предварительные итоги этой половины месяца.

Куда стремятся кандидаты

Самые востребованные среди кандидатов муниципалитеты располагаются в Центральном районе города. Вне всякой конкуренции оказалось МО "Смольнинское". К вечеру 5 июля документы для участия в выборах там подали никак не менее 80 кандидатов. Еще 66 человек рассчитывают побороться за места в совете МО "Владимирский округ".

Популярностью среди выдвиженцев также пользуется ряд муниципалитетов вне центра города. Так, 52 человека подали документы в МО "Гражданка" в Калининском районе, 50 человек — в МО "Правобережный" в Невском районе. На одного меньше кандидата заявились в МО "Георгиевский" на территории Фрунзенского района.

На места в муниципальных советах претендуют как новички, так и действующие депутаты. Зачастую последние рассчитывают переизбраться в "своем" муниципалитете, однако это касается далеко не всех. Например, 4 июля ТИК № 2 зарегистрировала на выборы в МО "Остров Декабристов" депутата МО № 7 Андрея Гурчина. Оба муниципалитета находятся на территории Василеостровского района.

Большинство кандидатов баллотируются при поддержке политических партий. Так, например, глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина идет переизбираться от "Справедливой России — За правду". На предыдущих выборах в совет она также баллотировалась от справороссов. От той же партии планирует бороться за место в совете глава МО "Гражданка" Елена Беляева. При этом конкуренцию СРЗП в муниципалитете может составить заметное количество выдвиженцев от "Гражданской инициативы", среди которых оказались дочь депутата Заксобрания Михаила Амосова — мундеп Галия Амосова и ее коллега Вадим Сафонов.

"Единая Россия" предсказуемо лидирует среди прочих партий по количеству выдвинутых кандидатов. В отличие от конкурентов, она подобрала выдвиженцев на все вакантные мандаты в муниципалитетах. Напомним, что всего в сентябре планируется заместить полторы тысячи мест в муниципальных советах. Кандидатов отбирали в ходе праймериз, их итоги огласили на партийной конференции в конце июня. В основном, участвовавшие в процедуре главы округов смогли победить, однако это относится не ко всем. Одним из проигравших оказался глава МО "Адмиралтейский округ" Евгений Барканов, теперь он и его команда баллотируются от справороссов.

Регистрации на фоне выдвижения

Пока есть время, партии продолжают выдвигать новых кандидатов в округа. Так, на этой неделе КПРФ выдвинула еще шесть кандидатов в придачу к поддержанным ранее. В пятницу "Новые люди" заявили о том, что дополнительно выдвинут 29 человек, вместе с которыми общее количество кандидатов от партии достигнет 388. Вечером в пятницу "Фонтанка" сообщила о том, что "Новые люди" не стали выдвигать ряд кандидатов от Партии роста, с которой они ранее объединились. Среди тех, кто не будет баллотироваться, оказался глава МО № 72 Павел Швец. Изданию он заявил, что партия не могла его выдвинуть из-за юридических коллизий. В свою очередь, секретарь реготделения "Новых людей" Анастасия Васильева поведала изданию о возникших трудностях с людьми, которые "не разделяли идеи прогрессивного патриотизма".

Выдвижения происходят на фоне уже стартовавшей регистрации кандидатов на выборы. Заседания по этому вопросу прошли уже приблизительно в двух десятках ТИК, однако не все из них опубликовали к вечеру пятницы принятые решения. Согласно имеющимся данным, основная часть зарегистрированных кандидатов баллотируется от "Единой России". Трое справороссов зарегистрированы в МО "Город Колпино", а самовыдвиженец Костров получил регистрацию в МО "Смольнинское".

Проблемы первых двух недель

Часть выдвиженцев столкнулись с проблемами на этапе формирования избирательного счета в "Сбербанке". В частности, о трудностях с его открытием сообщали глава петербургского отделения "Общества.Будущее" Савва Федосеев и депутат МО "Светлановское" Дмитрий Шуколюков. Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин сообщал в своем Telegram-канале о возникших трудностях у троих кандидатов, выдвинувшихся по его округу. Сам он при этом проблем с открытием счета не имел.

Проблема иного рода коснулась депутата МО "Светлановское" Янину Евстафьеву, которая ранее на протяжении трех лет возглавляла округ. Муниципал сообщила о сложностях с получением справки о депутатском статусе. Согласно рассказу Евстафьевой, она на протяжении недели не может застать на рабочем месте действующего главу Сергея Штукова. Сама справка ей нужна для участия в выборах.

Ряд кандидатов сообщил о том, что в их карточке на "Госуслугах" появилась неверная запись о якобы имеющейся у них судимости. Один из них, самовыдвиженец Владимир Леонтьев, сообщал ЗАКС.Ру о планах судиться с ТИК, добиваясь опровержения подобной информации и выплаты 5 млн рублей. Ситуацию с неверными данными позже был вынужден прокомментировать председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Он рекомендовал выдвиженцам более внимательно подходить к заполнению сведений о себе в СПИ "Кандидат". По словам главы ГИК, система воспринимает любые пометки в графе о судимости как подтверждение ее наличия, даже если там написано "нет". В связи с этим он рекомендовал несудимым кандидатам просто пропускать соответствующий вопрос.

Наконец, в карточке главы МО "Ланское" Артема Дорожкова из-за технической ошибки некоторое время сохранялась пометка о том, что он будто бы обладает статусом иностранного агента, хотя последнее не соответствует действительности. Позже сведения были отредактированы, соответствующая запись исчезла.

Подача документов для участия в выборах продлится в Петербурге до среды, 10 июля. Исключение составит "Адмиралтейский округ", который позже других опубликовал решение о назначении выборов. В этом муниципалитете принимать документы будут до воскресенья, 14 июля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Амосова Галия Михайловна 
Барканов Евгений Павлович
Беляева Елена Вячеславовна 
Вавилина Нэлли Юрьевна 
Грудин Федор Владимирович
Гурчин Андрей Александрович 
Дорожков Артем Алексеевич  
Евстафьева Янина Владимировна
Сафонов Вадим Константинович 
Швец Павел Евгеньевич 
Штуков Сергей Владимирович 
Шуколюков Дмитрий Александрович




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