Полмесяца позади: Как в Петербурге продвигается муниципальная кампания

Фото: ЗАКС.РуВыдвижение кандидатов на муниципальные выборы в Петербурге стартовало ровно две недели назад — вечером 21 июня в ГАС "Выборы" появились сведения о подаче документов лидером движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярославом Костровым. За прошедшее время автоматизированная система обогатилась данными о 2,6 тысячах выдвиженцев, и можно ожидать, что их количество еще увеличится. ЗАКС.Ру подводит предварительные итоги этой половины месяца.

Куда стремятся кандидаты

Самые востребованные среди кандидатов муниципалитеты располагаются в Центральном районе города. Вне всякой конкуренции оказалось МО "Смольнинское". К вечеру 5 июля документы для участия в выборах там подали никак не менее 80 кандидатов. Еще 66 человек рассчитывают побороться за места в совете МО "Владимирский округ".

Популярностью среди выдвиженцев также пользуется ряд муниципалитетов вне центра города. Так, 52 человека подали документы в МО "Гражданка" в Калининском районе, 50 человек — в МО "Правобережный" в Невском районе. На одного меньше кандидата заявились в МО "Георгиевский" на территории Фрунзенского района.

На места в муниципальных советах претендуют как новички, так и действующие депутаты. Зачастую последние рассчитывают переизбраться в "своем" муниципалитете, однако это касается далеко не всех. Например, 4 июля ТИК № 2 зарегистрировала на выборы в МО "Остров Декабристов" депутата МО № 7 Андрея Гурчина. Оба муниципалитета находятся на территории Василеостровского района.

Большинство кандидатов баллотируются при поддержке политических партий. Так, например, глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина идет переизбираться от "Справедливой России — За правду". На предыдущих выборах в совет она также баллотировалась от справороссов. От той же партии планирует бороться за место в совете глава МО "Гражданка" Елена Беляева. При этом конкуренцию СРЗП в муниципалитете может составить заметное количество выдвиженцев от "Гражданской инициативы", среди которых оказались дочь депутата Заксобрания Михаила Амосова — мундеп Галия Амосова и ее коллега Вадим Сафонов.

"Единая Россия" предсказуемо лидирует среди прочих партий по количеству выдвинутых кандидатов. В отличие от конкурентов, она подобрала выдвиженцев на все вакантные мандаты в муниципалитетах. Напомним, что всего в сентябре планируется заместить полторы тысячи мест в муниципальных советах. Кандидатов отбирали в ходе праймериз, их итоги огласили на партийной конференции в конце июня. В основном, участвовавшие в процедуре главы округов смогли победить, однако это относится не ко всем. Одним из проигравших оказался глава МО "Адмиралтейский округ" Евгений Барканов, теперь он и его команда баллотируются от справороссов.

Регистрации на фоне выдвижения

Пока есть время, партии продолжают выдвигать новых кандидатов в округа. Так, на этой неделе КПРФ выдвинула еще шесть кандидатов в придачу к поддержанным ранее. В пятницу "Новые люди" заявили о том, что дополнительно выдвинут 29 человек, вместе с которыми общее количество кандидатов от партии достигнет 388. Вечером в пятницу "Фонтанка" сообщила о том, что "Новые люди" не стали выдвигать ряд кандидатов от Партии роста, с которой они ранее объединились. Среди тех, кто не будет баллотироваться, оказался глава МО № 72 Павел Швец. Изданию он заявил, что партия не могла его выдвинуть из-за юридических коллизий. В свою очередь, секретарь реготделения "Новых людей" Анастасия Васильева поведала изданию о возникших трудностях с людьми, которые "не разделяли идеи прогрессивного патриотизма".

Выдвижения происходят на фоне уже стартовавшей регистрации кандидатов на выборы. Заседания по этому вопросу прошли уже приблизительно в двух десятках ТИК, однако не все из них опубликовали к вечеру пятницы принятые решения. Согласно имеющимся данным, основная часть зарегистрированных кандидатов баллотируется от "Единой России". Трое справороссов зарегистрированы в МО "Город Колпино", а самовыдвиженец Костров получил регистрацию в МО "Смольнинское".

Проблемы первых двух недель

Часть выдвиженцев столкнулись с проблемами на этапе формирования избирательного счета в "Сбербанке". В частности, о трудностях с его открытием сообщали глава петербургского отделения "Общества.Будущее" Савва Федосеев и депутат МО "Светлановское" Дмитрий Шуколюков. Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин сообщал в своем Telegram-канале о возникших трудностях у троих кандидатов, выдвинувшихся по его округу. Сам он при этом проблем с открытием счета не имел.

Проблема иного рода коснулась депутата МО "Светлановское" Янину Евстафьеву, которая ранее на протяжении трех лет возглавляла округ. Муниципал сообщила о сложностях с получением справки о депутатском статусе. Согласно рассказу Евстафьевой, она на протяжении недели не может застать на рабочем месте действующего главу Сергея Штукова. Сама справка ей нужна для участия в выборах.

Ряд кандидатов сообщил о том, что в их карточке на "Госуслугах" появилась неверная запись о якобы имеющейся у них судимости. Один из них, самовыдвиженец Владимир Леонтьев, сообщал ЗАКС.Ру о планах судиться с ТИК, добиваясь опровержения подобной информации и выплаты 5 млн рублей. Ситуацию с неверными данными позже был вынужден прокомментировать председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Он рекомендовал выдвиженцам более внимательно подходить к заполнению сведений о себе в СПИ "Кандидат". По словам главы ГИК, система воспринимает любые пометки в графе о судимости как подтверждение ее наличия, даже если там написано "нет". В связи с этим он рекомендовал несудимым кандидатам просто пропускать соответствующий вопрос.

Наконец, в карточке главы МО "Ланское" Артема Дорожкова из-за технической ошибки некоторое время сохранялась пометка о том, что он будто бы обладает статусом иностранного агента, хотя последнее не соответствует действительности. Позже сведения были отредактированы, соответствующая запись исчезла.

Подача документов для участия в выборах продлится в Петербурге до среды, 10 июля. Исключение составит "Адмиралтейский округ", который позже других опубликовал решение о назначении выборов. В этом муниципалитете принимать документы будут до воскресенья, 14 июля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру