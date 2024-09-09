Третий день выборов: Беглов, Малинкович и опровержения ГИКа

Фото: ЗАКС.Ру

Голосование на выборах в Петербурге официально завершено, избирательные участки закрылись ровно в 20:00, и начался подсчет бюллетеней. Сами выборы продолжались в течение трех дней и уложились суммарно в 36 часов. Каким был их финальный день, рассказывает ЗАКС.Ру.

"Красный" УИК на Советской улице

Еще до полудня УИК № 2256 в школе на 9-й Советской улице едва не стала местом встречи главы регионального отделения КПРФ Романа Кононенко и лидера "Коммунистов России" Сергея Малинковича. Оба они баллотировались на выборы губернатора, однако первому не удалось преодолеть муниципальный фильтр. Малинкович нужное количество подписей собрал, и в итоге его имя оказалось в бюллетенях.

Разминулись представители двух коммунистических партий буквально на полчаса. Первым на участок пришел Кононенко. Малинкович явился ближе к полудню и, проголосовав, стал третьим по счету кандидатом в губернаторы, дошедшим до избирательной урны.

Лидер КПКР заявил о том, что "с огромным удовольствием" пришел на участок. В последний день он, согласно собственному заявлению, голосует "по привычке". Отметим, что закон о возможности трехдневных выборов был принят Госдумой и подписан президентом в июле 2020 года.

— Я считаю, какие бы политические силы мы ни представляли, каким бы силам мы ни симпатизировали, голосовать всегда надо. Надо отдать свой голос, выразить свою позицию, — среди прочего заявил Малинкович.

Беглов и Бельский с бюллетенями

О необходимости голосовать именно в последний день выборов ранее говорили представители различных оппозиционных сил, мотивируя это стремлением минимизировать риск возможных подтасовок. Так уж вышло, что в один день с их сторонниками на избирательные участки пришли и первые лица города.

Соперник коммуниста, действующий губернатор Александр Беглов для волеизъявления посетил УИК № 153, расположенную в школе № 12 Василеостровского района. На этом же участке градоначальник голосовал и в 2019 году, когда впервые выдвигался в губернаторы.

Церемония продлилась недолго. Заполнив бюллетени, губернатор уверенно подошел к одному из двух КОИБов и скормил бумаги аппарату. После этого он направился к выходу, но был остановлен криками из толпы журналистов, просивших высказаться. Беглов развернулся и выдал короткую речь, из которой следовало, что в городе созданы все условия для голосования.

— Те петербуржцы, которые не находятся дома, [для них] созданы участки в городе Мариуполь, нашем городе-побратиме, в Ленинградской области, в Карелии, в Псковской области. Поэтому все условия непосредственно созданы, — высказался он.

Спикер Заксобрания Александр Бельский голосовал на УИК № 1558 в Невском районе. При этом он сообщил, что пребывает в "бодром" настроении. Члены семьи парламентария проголосовали днем ранее.





















ГИК уполномочена заявить

Однако явлением политиков на избирательные участки день, разумеется, не ограничивался. Днем продолжали поступать жалобы в связи с организацией избирательного процесса. Комментировать их приходилось Горизбиркому.

Так, еще в ночь на 8 сентября кандидаты в МО "Сосновая Поляна" пожаловались на проникновение ночью в школу № 385, где располагается несколько избирательных участков, председателя и секретаря УИК № 2328. Сообщалось о том, что прибывшие по вызову правоохранители увезли обоих в отдел полиции.

Представитель Горизбиркома Юрий Кузьмин заявил по этому поводу, что членов избиркома отпустили после беседы. По его словам, глава УИК вернулся в школу, чтобы забрать оставленный там мобильный телефон. Сам инцидент никак не повлиял на избирательный процесс, добавил член ГИК.

Пришлось комментировать Кузьмину и сообщение лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова о бюллетенях с невычеркнутой фамилией экс-кандидатки. В подтверждение своих слов активист выложил в соцсетях снимки, на которых отсутствовало перечеркивание строки с именем Татьяны Сулягиной.

Сулягина баллотировалась в совет МО "Лиговка-Ямская", регистрации кандидатом она лишилась по иску соперницы. По словам Кузьмина, после снятия с выборов выдвиженка оспаривала решение в апелляционной и кассационной инстанции. Предполагая, что она может отстоять право на участие в выборах, избирком напечатал бюллетени с ее фамилией, а после завершения разбирательств строчку пришлось вычеркивать, сообщил член ГИК.

В нескольких случаях по недосмотру фамилию Сулягиной не вычеркнули, продолжил спикер. Впрочем, на результатах выборов это не скажется, заверил он.

— [Вычеркивание] было сделано во всех участковых избирательных комиссиях этого округа, но в нескольких бюллетенях это недосмотрели. <...> Таких бюллетеней буквально единицы, они просто попадут в недействительные, — отметил он.

Еще об одном случае спросили спикера журналисты. Утром, вскоре после открытия избирательных участков, на УИК № 2213 в отдел полиции увезли наблюдательницу Марину Попову. Причиной этого послужил замеченный в избирательной урне бюллетень с пацифистской надписью. Голосовавшую перед этим наблюдательницу заподозрили в причастности к этому и задержали на 48 часов.

Как рассказал ЗАКС.Ру супруг Поповой, на нее составили протоколы о хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). При этом, по его словам, перед наблюдательницей проголосовали еще около трех человек. Почему подозрения пали на его жену, он не знает.

В этом случае Кузьмин заявил, что не располагает информацией о происшествии.

После закрытия избирательных участков комиссии приступили к подсчету голосов. Как и голосование, эта процедура также не обходится без жалоб на ее организацию. К примеру, на Васильевском острове в УИК № 131 к подведению итогов не допустили члена комиссии Анну Сабурову. Перед этим на нее составили "акт о нарушении общественного порядка" из-за того, что та якобы мешала работе комиссии, занималась подсчетом голосов и фотографировала списки избирателей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру