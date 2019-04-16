Эмилия Слабунова: Беглов абсолютно не совместим с Петербургом

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова рассказала ЗАКС.Ру, как «Яблоко» готовится к муниципальным выборам и какие проблемы в Петербурге надо решить. Также Слабунова призналась, что поддерживает выдвижение депутата ЗакСа Бориса Вишневского в губернаторы, а вот нынешнего градоначальника Александра Беглова она считает неподходящим руководителем для Петербурга. По ее мнению, городу нужен дальновидный губернатор, а не чиновник с «трагиводевильными» приемами.

Муниципальная кампания и ожидание «подножки»

- Естественно, самый актуальный сейчас вопрос – предстоящие выборы. В частности, муниципальные. Как идет подготовка «Яблока» в Петербурге?

- Это очень важные для нас выборы. В эту кампанию Петербург может приобрести команду активных, современных, переживающих за город и за жителей муниципальных депутатов. И мы хотим создать для этого все условия. Сейчас идет набор кандидатов - их нужна целая армия. С каждым проводится собеседование. Нам важно выдвинуть в депутаты единомышленников, людей, которые готовы проводить именно ту политику, которой мы придерживаемся, людей, разделяющих наши ценности.

Мы уже запустили несколько предвыборных сайтов, например, «Штаб преображения Петербурга». Там уже представлены проекты изменений в тех или иных уголках города, если там будут избраны депутаты, которые заинтересованы создавать комфортные условия для жизни граждан.

- Сколько планируете кандидатов выдвинуть на муниципальных выборах?

- В идеале – на все вакантные места, то есть полторы тысячи. Сейчас мы уже перевалили за половину.

- Как оцениваете свои шансы?

- Оценки давать можно тогда, когда игра идет по правилам, честная. Когда она нечестная и без правил, и понимаешь, что в любой момент могут подножку поставить или в спину что-нибудь воткнуть, то прогнозы давать сложно. Но, тем не менее, мы хотим повторить успех московской муниципальной кампании 2017 года (от «Яблока» было избрано более 170 депутатов – ЗАКС.Ру). Надеемся, что это получится. Конечно, успех будет больше, если мы сможем убедить людей встать с диванов и прийти проголосовать за прекрасных кандидатов, убедить людей привести с собой на участки своих друзей, коллег, знакомых, родственников. А ещё - стать наблюдателями в день голосования, чтобы их голоса не украли. Потому что мы знаем, как это у нас умеют делать и как к этому готовятся.

- Если предположить, что борьба будет честной. Вы на какой процент рассчитываете?

- Вот если прямо честной, не «легитимные выборы», как у нас Элла Александровна (Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии - ЗАКС.Ру) рассказывает, а именно честные - без фальсификаций и административного ресурса, - то, я думаю, где-то на процентов 45-50 можно было бы рассчитывать.

- Вы планируете сотрудничать с какими-то партиями на этих выборах?

- Мы со всеми партиями на демократическом, конечно, фланге готовы сотрудничать. У нас и переговоры проходили, они ещё не завершены. Мы готовы выдвигать от нашей партии кандидатов, которые разделяют наши ценности. Поэтому милости просим всех, пожалуйста.

Мы на многих выборах, начиная с 2016 года, выдвигали разных людей: и представителей от незарегистрированной партии Навального, и от «Парнаса». Делили одномандатные округа с «Парнасом». И на муниципальных выборах в Москве также. Скажем, Юлия Галямина - представитель незарегистрированной партии «5 декабря» - избралась от нас депутатом. Представители незарегистрированной «Пиратской партии» участвовали в выборах от нас. И сейчас мы встречались. И либертарианцы, и «Пиратская партия» знают, что мы готовы выдвигать их кандидатов.

- Встречались именно с петербургскими представителями?

- С федеральным руководством. А здесь с Андреем Пивоваровым (координатором проекта "Объединенные демократы" - прим. ЗАКС.Ру) мы встречались. Екатерина Михайловна (Кузнецова – прим. ЗАКС.Ру), руководитель регионального отделения, ведет переговорный процесс.

- На случай возможных нарушений во время выборов вы готовите своих наблюдателей?

- Да, конечно. Но на этом этапе нам важно сформировать команду кандидатов. Это огромный объем работы. Затем уже ближе к голосованию начнется подготовка наблюдателей.

- Какие основные проблемы Петербурга можете назвать?

- Всегда слежу, чем живет Петербург. Но перед выездом в любой регион экспертно-аналитическая группа нашей партии готовит уже такие серьезные аналитические справки о проблемах, состоянии дел. И когда видишь это всё в системном концентрированном виде, то они (болевые точки – прим. ЗАКС.Ру) очень хорошо просматриваются.

Глобальная проблема, характерная у нас для любых городов, - это власть, которая живет чаще всего параллельной жизнью с гражданами. Не работают каналы обратной связи, либо работают в чисто декоративном виде. Вроде бы есть электронные приемные, можно обращаться, ведется прием граждан. Но чаще всего это какие-то отписки и стремление только отделаться от людей. То, что власть не слышит людей, это, конечно, такая общая сейчас проблема в связи с политической ситуацией в стране.

Если говорить о других проблемах – это экология. Петербург занимает 3 место по общей заболеваемости населения среди всех субъектов Российской Федерации. И это при том, что целый ряд показателей по здравоохранению достаточно приличный, скажем так. По количеству врачей, например, на 100 тысяч жителей. Или по тому, что количество коек за пять лет только на два с небольшим процента сократилось в отличие от других регионов. И при этом такое состояние здоровья... Почему? Потому, что город занимает 7 место среди всех субъектов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, 80 место из 85 субъектов по количеству спортивных сооружений на 100 тысяч жителей. То есть, инфраструктуры для спорта и физкультуры нет, а экология очень плохая, что, естественно, сказывается на здоровье.

При этом, по всем нормативам озеленения Петербург сейчас испытывает острейший дефицит в деревьях и кустарниках. Причем даже те зеленые насаждения, которые есть, находятся под угрозой. И ведь в бюджете города всего на охрану окружающей среды в 2019 году предусмотрено только 2,4 млрд - это полпроцента городского бюджета! А на физкультуру и спорт всего 15,2 млрд – это меньше, чем 2,5% бюджета. Понятно, что это просто провал.

В городе 400 свалок, санкционированных и несанкционированных. Еще собираются построить мусоросжигательный завод, у которого одна зола составляет где-то 50% от первоначального объема мусора. Причем она очень токсична и очень негативно будет влиять на здоровье людей. Вот эта проблема, которая требует кардинального решения.

Накладывается на всё это и транспортная проблема. Мало того, что люди теряют большую часть своей жизни, простаивая в пробках, так они еще и дышат всеми этими выбросами. Конечно, это очень серьезная проблема, которую можно и нужно решать.

Совсем не теми темпами, как в Москве, строится метрополитен в Петербурге. И «Метрострой» находится в долгах. Пока не будет серьезного продвижения с подземным транспортом, то нагрузка на дороги и окружающую среду, исходящая от автомобилей, будет только нарастать.

Врио губернатора и соперники

- Как вы оцениваете деятельность Александра Беглова на посту врио губернатора Петербурга?

- Я считаю, что эта кандидатура абсолютно несовместима с Санкт-Петербургом и абсолютно неприемлемая для руководителя такого субъекта Российской Федерации. Это человек с устаревшими подходами к управлению, с устаревшим отношением к людям. Европейскому городу с такой историей и потенциалом нужен человек очень современно мыслящий, стратегичный, открытый к людям, открытый к городу губернатор.

- А что-то положительное в его работе видите?

- Понимаете, я вижу популистские приемы типа «лопата Беглова», которую он выдает всем чиновникам. Это всё носит какой-то трагикомический и даже трагиводевильный характер, не достойный руководителя такого города в 21 веке. Институты должны работать не в ручном режиме, как это он демонстрирует «лопатой Беглова».

Бесконечные коммунальные аварии, которые происходят в Петербурге: то выбросы кипятка, то отключение отопления. Это наследие, но я абсолютно уверена, что при Беглове ситуация кардинально не изменится. Потому что такие люди управляют по принципу «здесь и сейчас». Вот где-то что-то произошло – выдали кувалду, лопату, гаечный ключ или какой-то другой инструмент, показательно под камеру, чтобы засвидетельствовали: вот какой я крутой начальник. А дальше-то это опять не работает – система так и остается в недееспособном состоянии.

Руководитель должен обладать длиной взгляда. В нашем прекрасном русском языке это называется дальновидность. Он должен видеть образ города, к которому хочет его привести. А что мы сейчас видим и слышим? Что будут лопаты чиновникам выдавать? Что будут журналистов увольнять, которые пишут критические статьи? Что будут пытаться руководить ещё и муниципальными выборами? Хотя у нас по Конституции местное самоуправление не входит в систему государственной власти. А господин Беглов уже выдает разнарядки, сколько и каких муниципальных депутатов должно быть: 35% моложе 35 лет... Это такое циничное открытое вмешательство в деятельность местного самоуправления. Поэтому относиться к этому позитивно не представляется возможным.

- Как ваша партия готовится к губернаторским выборам?

- У нас Борис Лазаревич Вишневский уже достаточно давно сообщил о том, что готов выдвигаться. Мы этому очень рады. Он очень авторитетный, уважаемый человек в нашей партии. И в городе он очень популярный и авторитетный человек. Кроме того, региональное отделение сейчас объявило праймериз для того, чтобы повысить открытость и создать условия для выдвижения другим кандидатам. Когда заявятся все кандидаты, будут проходить дебаты, состоится дискуссия о том, как развиваться Петербургу.

Но мы прекрасно понимаем, что очень серьезным барьером для выдвижения кандидата от «Яблока» является муниципальный фильтр. В Петербурге из 1,5 тысяч депутатов 80% - это «Единая Россия», они будут действовать, исходя из выданных инструкций. Будет этот барьер преодолимым или непреодолимым, хорошо покажет господина Беглова. Судя по административному ресурсу, который он уже включил, следует ожидать его команды не давать подписи.

- Но вы всё-таки рассчитываете, что кандидат от вашей партии пройдет муниципальный фильтр?

- Опять же, прогнозы можно строить, когда честные условия, и всё по правилам. А когда у нас бои без правил, то тут прогнозы никакие невозможны. Я сама сколько раз бывала в таких ситуациях. Вот в 2013 году в мэрских выборах в Петрозаводске участвовала. Когда стало понятно, что я побеждаю, меня взяли и просто сняли. Каких только поводов не нашли, но не было там никаких оснований. Сам судья говорил: «Да, закон этого не требует, но я считаю, что это важно». И вот прогнозируй, не прогнозируй… Фильтр технологически не предусмотришь, потому что муниципальные депутаты как солдаты будут действовать, если им дадут команду.

- Если не пройдете муниципальный фильтр, какие-то действия будете предпринимать?

- Естественно, мы будем давать этому политическую оценку. Конечно, будем пытаться и в судах отстаивать свои позиции. Но мы же понимаем, какие решения суды принимают.

- Кто уже желает участвовать в праймериз кроме Бориса Лазаревича?

- Я пока не знаю, мы только недавно объявили праймериз.

- Вы сами за Бориса Лазаревича?

- Если бы я имела возможность проголосовать, то проголосовала бы за его кандидатуру.

- Прежде член «Яблока» Николай Рыбаков заявлял, что тоже хотел бы участвовать в губернаторских выборах…

- Он говорил давно об этом. Сейчас я предполагаю, что он не рассматривает для себя этот вариант. В последние недели мы с ним не обсуждали этот вопрос.

Петербургский раскол и регионы

- В 2017 году в петербургском отделении партии произошел «раскол». Часть членов партии были не довольны работой председателя отделения Михаила Амосова. Сам он затем покинул «Яблоко» и создал новую организацию – «Движение демократического обновления». Вместе с бывшим председателем ушли не менее 48 членов «Яблока». Произошедший раскол может негативно повлиять на предстоящие выборы?

- Безусловно, жаль, что всё произошло так, как произошло. Но, к сожалению, это всё является отражением конфликта, который имел место в организации. Жаль, что организация не смогла его преодолеть другим, более конструктивным способом, не смогла сделать это самостоятельно и обращались стороны в федеральные руководящие органы партии. Хотя правильнее всегда конфликт разрешать, конечно, внутри.

Но это не скажется каким-то критическим образом на кампании. Сейчас приходит очень много новых людей. Мы очень этому рады. Много молодых, активных, очень современных, компетентных людей. Организация активно работает и будет набирать силу и дальше.

- Почему вообще произошел «раскол», на ваш взгляд?

- Эта такая давняя история. Там много каких-то таких межличностных, конкурентных ситуаций. То, что Михаил Иванович Амосов не сумел как председатель регионального отделения разрулить конфликт – это, конечно, плохо. Я неоднократно говорила, что это его ответственность, и он должен был как руководитель создать все условия для того, чтобы конфликта вообще не появлялось или чтобы он не проявлял разрушительный характер.

- После «раскола» у регионального отделения появилось новое руководства. Как вы оцениваете его работу?

- Новый председатель Екатерина Кузнецова, новые регсовет и бюро – люди очень активные, полные решимости, открытые. Потому и прием в партию такой большой сейчас идет. Он является показателем открытости новых руководящих органов. При прежнем состоянии организации этого не было. А сейчас мы видим в этом позитивный знак.

- Почему руководством не занялся кто-то более медийный и известный?

- Организация тут сама решает. Вопрос стоит задать тем, кто принимал участие в выборах.

- После выхода Михаила Амосова из партии вы сотрудничаете с ним?

- Сейчас нет, после того, как он хлопнул дверью…

- Как вы относитесь к нему и его новому «Движению демократического обновления»?

- Я пока не видела ещё никакого движения вокруг этой организации. Поэтому тут трудно что-либо оценивать.

- Несколько раз во время беседы вы подчеркнули, что региональное отделение само решает свои вопросы. Михаил Иванович тогда как раз таки обвинил федеральное руководство во вмешательстве...

- Вмешательство произошло после того, как одна из сторон к нам обратилась. Мы же не можем не заметить этого обращения и не отреагировать на него. Задача Амосова была решать конфликт внутри, чтобы вторая половина не привлекала федеральные руководящие органы. Но раз к нам обратились, мы обязаны по уставу рассматривать эти обращения.

- В отношении сторонников «Яблока» в Пскове возбудили уголовное дело из-за листовок с призывами портить бюллетени на выборах 2018 года. Из-за этого же в региональном отделении в феврале прошли обыски. Сейчас рассмотрение дела прекращено. Но вы как-то принимали участие в урегулировании этой ситуации?

- Да, конечно. И обращение в Генеральную прокуратуру по факту этих обысков и угроз, которые прозвучали в адрес Льва Марковича Шлосберга, я направляла.

К сожалению, похожая ситуация у нас не только в Пскове. Обыск был у Виктора Горбунова, члена регсовета в Калининграде, после того, как он выступил организатором митинга по теме мусора. У нас сейчас в Архангельске двое наших активистов – Юрий Чесноков и Алексей Кузнецов - были организаторами митинга против привоза московского мусора в регион. 90 часов обязательных работ Юрию Чеснокому впаяли. Плюс ещё штрафы и одному, и другому на большие суммы.

- Вы рассказали о притеснении «Яблока» в других регионах. В Петербурге же всё по сравнению с перечисленным довольно спокойно. Почему, на ваш взгляд?

- Я думаю, что только потому, что есть активная реакция общества. Понимают, что тот же Вишневский митинг сразу поднимет и выведет людей на улицу. Это зависит, конечно, от реактивности общества: как быстро оно откликается. И ещё понятно, что перед выборами Беглов осторожничает. И ему же нужно показать себя в каких-то приемлемых для избирателя качествах. Вполне возможно, что после выборов он раскроется как раз по-другому.

Беседовала София Саттарова

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