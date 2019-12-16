Строительство метро: виновники и обрезанные крылья

Петербургские депутаты и эксперты 16 декабря обсудили проблемы со строительством метро в городе. Они пришли к единому мнению, что из властей города – плохой заказчик, а отвечать за эту сферу должны более компетентные люди. Разошлись же дискутирующие в вопросах о том, есть ли вина «Метростроя» в проблемах и надо ли компании выделять дополнительные деньги.

Плохой заказчик

На круглом столе в рамках медиа гайд-парка «С правой ноги» 16 декабря отыскать причины неудовлетворительного метростроительства попытались три депутата и три специалиста в этой области. Парламентарий Законодательного собрания от «Единой России» Андрей Васильев ещё в начале встречи отметил, что проблемы со строительством метро в городе начались давно: «не вчера и не позавчера». С ним согласна депутат ЗакСа от «Справедливой России» Надежда Тихонова. По ее мнению, последний раз «Метрострой» получал поддержку властей при губернаторстве Валентины Матвиенко.

- С тех времен [пошло] по ниспадающей. И сейчас мы видим, очевидно, власти Санкт-Петербурга на данный момент «Метрострой» в том виде, в котором он есть, не нужен, - считает эсерка.

Генеральный директор Объединения строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов Сергей Алпатов уверен, что для развития метростроения городу нужен хороший заказчик, который поставит соответствующую цель. Сейчас же в Петербурге нет долгосрочного планирования по развитию подземки, считает Алпатов.

- На сегодняшний день речь идет не о том, что у нас нет организаций, которые могут это построить. А вопрос идет о том, что мы не ставим задачу строить станции метро и проектировать их. У нас практически отсутствует долгосрочное планирование, - заявил гендиректор Объединения строителей.

Его поддержал депутат Васильев. По его словам, согласование проектов идет в течение нескольких лет, из-за чего и не получается строить планы на далекое будущее.

- То, что здесь уважаемый коллега говорил по поводу того, что государство является плохим заказчиком, - я с ним полностью согласен. Как выяснено мной, иногда по году, по два не проходит согласование проектов, не получается долгосрочного планирования. И государство, в данном случае комитет по транспортной инфраструктуре, из рук вон плохо работает, - оценил Васильев.

При этом, еще одна проблема заключается в работе с деньгами, которые направляли на строительство метро. Парламентарий рассказал, что в ЗакСе собиралась рабочая группа, где выяснили, что «Метрострой» финансировали не через казначейство, а через коммерческие банки. Помимо этого, компания сама не может освоить выделенные деньги на строительство подземки, добавил Васильев.

Его коллега по ЗакСу Михаил Амосов же считает, что на создание метро надо выделять дополнительные средства. Если их не получается освоить, то надо понять почему и придумать, как этого избежать, считает парламентарий. Он добавил, что на Западный скоростной диаметр Петербург тратит больше, чем на метрополитен. Амосов напомнил, что на 2019 год финансирование на подземку сократили по сравнению с первоначальными цифрами. Васильев перебил коллегу и заявил, что он говорит не о том.

- Вы сравниваете зеленое с соленым. Надо разбираться в вопросе. Сократили на 10 млрд финансирование метро, потому что оно не может его освоить, - сказал единоросс.

- Ничего подобного, - возразил Амосов.

- Михаил Иванович, я за свои слова отвечаю.

- Я тоже за своим слова отвечаю.

- Как показывает многолетняя история: нет! – категорично возразил Васильев.

- Да, Андрей Валентинович. Да! – не соглашался Амосов. – Потому что вместо того, чтобы сокращать финансирование, его надо увеличивать, и вот за это надо биться, об этом надо говорить. Я ни разу не слышал ни от вас, ни от ваших коллег по фракции предложения – увеличить деньги на финансирование метро. Ни разу за все годы, что я работал депутатом.

В лицах

Зашла речь на круглом столе не только об абстрактном государстве-заказчике, но и о конкретных людях, отвечающих за строительство метрополитена. В частности, об арестованном на прошлой неделе главе «Метростороя» Николае Александрове.

В его отношении возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дзержинский районный суд арестовал Александрова до 6 февраля. По версии следствия, глава «Метростроя» якобы заключил фиктивный договор на поставку щебня совместно с директором филиала «Управление производственно-технологической комплектации "Метрострой"» Олегом Кузьменко и учредителем ООО «Циклон КЗС», бывшим гендиректором компании «Безопасные технологии и разработки» Анатолием Болотовым. По версии следствия, ущерб составляет 178 млн рублей, сообщала объединенная пресс-служба судов. Сам Александров вину не признает.

Алпатов отметил, что причин ареста не знает никто. При этом он уверен, что произошедшее парализовало и так непростую работу «Метростроя». Амосов же считает, что арест – некая атака на подрядчика. Во время совещания в ЗакСе у депутата от Партии Роста Оксаны Дмитриевой Амосов сделал для себя определенные выводы.

- Из того, что я увидел, мое впечатление такое: у комитета по транспорту, у городских чиновников, было желание переложить на «Метрострой» ответственность за то, что они (чиновники – прим. ЗАКС.Ру) не могут заплатить деньги, - пояснил парламентарий.

На прошлой неделе же СМИ сообщили о возможном назначении руководителя КРТИ Сергея Харлашкина на должность главы «Метростроя». Участники круглого стола вспомнили об этой информации на своем мероприятии. В частности, единоросс Васильев выразил надежду, что Харлашкин сдвинет проблему с мертвой точки.

- Да, он ни разу не строитель. Но, может, человек, который с одной стороны смотрел на проблему, теперь посмотрит с другой и хоть как-то подвинет вопрос, - сказал парламентарий.

К завершению дискуссии медиа гайд-парка Харлашкин подтвердил СМИ свои планы по переходу в «Метрострой». По его словам, первым делом он проанализирует финансовое состояние компании.

В Петербурге 16 декабря произошло ещё одно назначение – губернатор Александр Беглов отправил в ЗакС на согласование кандидатуру нового вице-губернатора: первого заместителя генерального директора ПАО «Группа ЛСР» и бывшего министра транспорта Максима Соколова. Он должен будет отвечать, в том числе, за транспортную инфраструктуру.

Обрезали крылья

Помимо прочего депутат от «Единой России» Васильев заявил на обсуждении, что монополизма в области строительства метро быть не должно. Его поправил заместитель генерального директора по проектированию метрополитенов ОАО НИПИИИ «Ленметрогипротранс» Владимир Марков. По его мнению, монополизм часто путают с профессионализмом.

- Сегодня «Метрострой», как бы там не было, это суперпрофессиональная организация. Она умеет строить, но ей обрезали крылья, - считает Марков.

Он пояснил, что у строительства подземки в Петербурге своя специфика. Необходимо оборудование никто не производит – сейчас оно есть только у «Метростроя», сказал Марков в разговоре с ЗАКС.Ру. При этом он отметил, что компании необходимо его обновить: на это нужны деньги и время.

- Если «Метрострой» поймет, что финансирование будет нормальное, он начнет опять набирать людей, восстанавливать все оборудование – лет пять на это уйдет, - добавил Марков.

С ним согласен Алпатов. По его мнению, компания для развития должна знать, что у нее впереди.

- Если «Метрострою» скажут завтра освоить 200 млрд – не освоит 100%. Но если им сказать: «Ребята, в течение пяти лет увеличьте объем работ с 30 млрд до 100» - безусловно, они нарастят мощность! – уверен Алпатов.

София Саттарова

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