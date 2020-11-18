ЗакС эмоциональный

Претензии единороссов к главе Калининского района, битва за бюджет, громкие выступления депутата Дмитриевой о "наливайках" и депутата Резника о губернаторе и коронавирусе. Рассказываем, как 18 ноября прошло заседание парламента Петербурга.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

Атака на главу

Очередное заседание Законодательного собрания началось с представления сразу четырех депутатских запросов. Два из них были от единороссов из Калининского района Анатолия Дроздова и Галины Назаровой. Первый возмущался незаконной торговлей, которую он сравнил с "Лернейской гидрой": закрываешь одну точку - появляется несколько новых. Вторая оказалась недовольна парковкой вдоль улицы Токсовской. Оба запроса представителей партии власти объединила критика в адрес главы Калининского района Василия Пониделко, которого депутаты обвиняли в пассивности. Он, по словам Назаровой, "старается самоизолироваться от решения" озвученных вопросов.

Единороссы Калининского района критиковали Пониделко неоднократно. Однако наличие затянувшегося конфликта между чиновником и депутатами официально не признают обе стороны. В районной администрации ранее заявляли, что Дроздов и компания просто набирают политический рейтинг за счет скандалов. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, в свою очередь, заметил, что все претензии были озвучены по делу, а депутаты действовали в соответствии с наказами Владимира Путина.

- Мы отвечаем на требования нашего президента Владимира Владимировича Путина. Выступая на съезде "Единой России" в Москве, он рекомендовал терзать и трясти чиновников на местах, добиваясь нужных для граждан решений, - сказал Макаров журналистам.

Еще один оппонент Дроздова и его потенциальный соперник по выборам в новый созыв ЗакСа, беспартийный депутат Михаил Амосов с критикой в адрес районного руководства согласился. Он рассказал ЗАКС.Ру, что не только голосовал "за", но и инициировал поименное голосование, чтобы продемонстрировать свою позицию. Поименка в последнее время редкость для петербургского парламента, но на этот раз "Единая Россия" согласилась на публичность. Правда, узнать имя единственного депутата, нажавшего кнопку "против", все равно не удалось.

- Я пошел попросить распечатку, а мне сказали: "Ах, извините, у нас не прошло персональное голосование", - сообщил Амосов.

Он еще несколько раз безуспешно пытался инициировать поименку при втором чтении бюджета Петербурга на 2021 год. Амосов позже признался, что хотел продемонстрировать избирателям фамилии коллег, которые голосовали против поправок об увеличении фонда капитального ремонта, то есть фактически за повышение взносов на капремонт для петербуржцев.

Бюджет: предсказуемые изменения

Принятие бюджета обошлось без сюрпризов. Парламентское большинство пакетом приняло поправки губернатора Александра Беглова, фракции "Единая Россия", бюджетно-финансового комитета и депутата Елены Киселевой. По остальным предложениям "за" голосовали только оппозиционеры. Таким образом, поправки о том, чтобы отказаться от выплат по большим стройкам в рамках государственно-частного партнерства и направить эти деньги на социальные нужды, не прошли.

Группа возмущенных депутатов даже подготовила обращение на имя прокурора Петербурга Сергея Литвиненко. Они попросили проверить законопроект о бюджете. Конкретно депутатов не устроило, что в губернаторской поправке не предусмотрены дополнительные средства на лекарства для льготников, как о том просил Комздрав.

Вячеслав Макаров на своем традиционном брифинге назвал несколько районных администраций, медучреждениям которых предусмотрена поддержка в рамках поправки "Единой России". Партия власти предусмотрела 249,9 млн из резервного фонда на приобретение оборудования для медиков.

- Городская больница Святого Великомученика Георгия - 27 млн рублей, приобретение оборудования и мебели. В Центр инновационных медицинских технологий тоже. На Петроградский район мы приобретаем маммографическое оборудование. По сути дела, идет речь об оборудовании, которое будет действовать в борьбе с онкологическими заболеваниями наших женщин. Для Кировского района - приобретение аппарата УЗИ. Для Выборгского района - аппаратные комплексы в детские поликлиники, - перечислил спикер ЗакСа.

Смягчили ли закон о митингах?

Сразу в двух чтениях приняли поправки в закон о митингах. Из текста документа убрали запрет на проведение публичных акций у учреждений здравоохранения и образования. Ранее близость к подобным зданиям служила для чиновников поводом не согласовать митинг, к примеру, на Пионерской площади или площади Академика Сахарова. Однако рабочая группа при комитете по законодательству ЗакСа добавила в закон новые условия. Теперь отказать в согласовании мероприятия Смольный сможет, сославшись на то, что участники акции могут помешать проходу пешеходов или проезду машин.

Тем не менее, измененный закон в ЗакСе представили как более демократичный. Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что теперь, согласно принятой поправке, чиновникам придется предоставлять заявителями мотивированное решение об отказе в согласовании. Четырбок и спикер ЗакСа Макаров особенно подчеркнули, что в рабочую группу по поправке вошли представители разных фракций.

Член КПРФ Ольга Ходунова, ставшая одним из соавторов этого предложения, в беседе с ЗАКС.Ру согласилась, что помехи пешеходам, наверняка, станут новой универсальной причиной для несогласования акций.

- У нас закон о митингах, шествиях и пикетировании не работает на благо горожан, это мы знаем. Мы просто сделали чуть лучше, но чуть лучше - не есть хорошо. Из двух зол выбираем меньшее, - добавила Ходунова.

Единственным членом рабочей группы со стороны ЗакСа, не подписавшимся под поправкой, был депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он внес на рассмотрение коллег собственное предложение о снятии запрета на проведение публичных мероприятий не только у образовательных и медицинских учреждений, но также на Невском проспекте, Дворцовой площади и у Исаакиевского собора. Большинство коллег его поправку не поддержали.

Эмоции депутатов

Наконец-то прошла первое чтение новая версия пресловутого закона о "наливайках". Его, напомним, смягчили так, что даже предпринимательское сообщество не стало возражать. Однако противники обновленной инициативы нашлись в самом парламентском корпусе. Ранее документ осторожно критиковал единоросс Алексей Цивилев. Теперь более откровенно о нем высказалась лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Она заявила о лобби владельцев баров и упрекнула своих коллег в том, что они отвернулись от интересов граждан в сторону предпринимательского сообщества.

- Совершенно неправильная это инициатива, - сказала Дмитриева. - Наиболее злачные места как раз сосредоточены в центре Петербурга. Люди страдают от этого десятилетиями уже. Я не понимаю, как одни и те же люди, одни и те же депутаты могут орать о том, что нужно расселять коммунальные квартиры и при этом всячески поддерживать "наливайки", кальянные и все остальное. Кто будет покупать и расселять коммунальную квартиру, под которой находится бар?.. Игорные клубы - тоже, между прочим, бизнес. Это прямой путь к маргинализации центра.

По уровню эмоций выступление Дмитриевой в этот день превзошла только речь, с которой ближе к концу заседания выступил беспартийный депутат Максим Резник. Он высказался о ситуации с коронавирусом в Петербурге, заявив, что никогда не получал столько обращений от граждан, как во время второй волны. Депутат даже зачитал одно из поступивших к нему писем - горожанин с коронавирусом жаловался, что получил от врача бесплатно только пять таблеток от малярии и не смог найти нужные лекарства в аптеках.

- Люди говорят: "Ничего нет". А власть говорит: "А вы плохо носите маски", - заявил с трибуны депутат. - И вообще с антибиотиками все в порядке, просто не устраивайте ажиотаж, не скупайте их как гречку, говорит Беглов на возмущение граждан. Друзья мои, граждане скупают антибиотики, гречку и все остальное, потому что не верят власти. А власть постоянно лжет… В начале ноября господин Беглов, обращаясь к петербуржцам говорит, что ситуация критическая. На следующий день, общаясь с президентом Путиным, он говорит: "Не критическая, сложная". То есть кому-то он солгал? Либо людям, либо царю.

Вячеслав Макаров пару раз отключал Резнику микрофон, но все же дал ему закончить выступление. Вступать в полемику с оппозиционером никто не стал.

Сергей Еремеев

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