От Эрмитажа до станции «Шушары»: правлению Беглова год

3 октября исполнился год, как Петербургом руководит Александр Беглов. Одиннадцать месяцев он находился в статусе врио губернатора, а в сентябре выиграл выборы и стал полноценным градоначальником. ЗАКС.Ру вспоминает основные вехи первого года правления главы города.

Годовщину у власти во втором городе страны Александр Беглов отметил открытием станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ради этого мероприятия он даже прервал свой отпуск.

- Мы не будем больше вводить ни один объект, если есть хоть малейшие сомнения, - заявил губернатор.

5 сентября, за три дня до губернаторских выборов, эти станции уже открывали, но тогда из-за недоделок было решено «работать без пассажиров». Недочеты Беглов обещал исправить до конца сентября, но потом запуск поездов с пассажирами отложили до памятной даты.

Первые дни

Накануне состоявшегося 3 октября 2018 года визита Владимира Путина в Петербург в анонимных Telegram-каналах прошли слухи о намерениях президента отправить в отставку губернатора Георгия Полтавченко. В Законодательном собрании 3 октября было пленарное заседание. Депутаты комментировали сплетни о грядущих переменах в Смольном неохотно. Казалось, в непоколебимости позиций действующего губернатора никто не сомневается. Единоросс Андрей Анохин, например, в тот день представил свое обращение к Полтавченко, в котором просил главу города возглавить экологический совет по Приморскому району.

Вечером градоначальник получил более интересное предложение. В 18-30 на сайте Кремля появился протокол встречи Путина, Полтавченко и полпреда по СЗФО Беглова, на которой президент сообщил, что хочет назначить Беглова временно исполняющим обязанности губернатора, и попросил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Оба чиновника, разумеется, согласились. Вечером того же дня они появились вместе в Эрмитаже, где Путин и австрийский канцлер Себастьян Курц открывали выставку «Императорские столицы».

Фото: Kremlin.ru

Через два дня Беглова представили в Смольном. Он восхищенно отозвался о духовных и политических убеждениях своего предшественника, плоды которых впервые увидел, когда принял от него Центральный федеральный округ в 2012 году:

- Когда я пришел в ЦФО, я увидел, что из коммунистического красного пояса Центральный округ стал православным.

В ближайшую среду новый глава города выступил уже перед Законодательным собранием. В своей приветственной речи Беглов несколько раз ошибся в цифрах. Например, заявил, что в ЗакСе заседает не 50, а 54 депутата.

Тяжелая зима

Первые серьезные проблемы у врио губернатора начались в первые дни нового года, когда в Петербурге выпали обильные осадки. Горожане были возмущены работой коммунальных служб, не справляющихся с уборкой снега. Глава города отреагировал на проблему своеобразно: раздал своим подчиненным лопаты с надписями «лопата Беглова». Он и сам красовался с ней в руках во время субботника. Пользователи соцсетей обратили внимание, что орудовал лопатой Беглов в начищенных ботинках.

Беглов стремился подчеркнуть свое участие в «снежной» проблеме различными способами, в том числе лично проверял по ночам работу коммунальных служб и устраивал ночные совещания в Смольном. Плохую зимнюю уборку он объяснял неправильным бюджетом, который разработала команда его предшественника, а приняли депутаты ЗакСа. Однако оппозиция вплоть до сентябрьских выборов припоминала ему снежный Петербург зимы 2018-2019 годов.

Фото: Gov.spb.ru

В конце января градоначальник значительно обновил ряды своих заместителей. На должности вице-губернаторов Беглов пригласил шесть человек, в том числе работавшую с ним в полпредстве СЗФО Любовь Совершаеву. Она пришла на должность «политического» зама главы.

Когда кандидатуры вице-губернаторов утверждали в Мариинском дворце с городским парламентом, оппозиционер Максим Резник сказал с трибуны Беглову, что тот не подходит Петербургу, после чего врио губернатора покинул зал заседаний.

Оппозиционеры к тому времени уже сформировали свое отношение к Беглову, не просто как продолжателю утвержденной в Кремле линии управления города, но и как к человеку, не справившемуся с зимней уборкой города и носителю несимпатичных им идей. Вспоминали его высказывания о том, что «враги уже добрались до родительских комитетов и пытаются через родителей влиять на детей» и увлечение казачеством.

Через несколько часов после побега из Мариинского дворца на встрече с ветеранами Беглов приписал Резнику фразу, что Ленинград в годы войны надо было сдать фашистам. Депутат подал в суд на главу города. После этого исковое заявление против самого Резника подготовил директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко, вспомнивший слова депутата, сказанные в 2016 году. Кроме того, оппозиционера начали травить на страницах медиа-ресурсов, которых принято связывать с Евгением Пригожиным.

Дружественные Смольному средства массовой информации не только атаковали врагов, но и создавали героический образ главы города. Петербуржцам показывали и рассказывали то как Беглов перевел через дорогу старика, то как спас женщину во время пожара. Последнее выглядело особенно странно, и пострадавшая вскоре опровергла информацию о подвиге высшего должностного лица.

Дорога к выборам

В апреле врио губернатора внес в Законодательное собрание законопроект о бесплатном проезде в электричках для ветеранов и представителей ряда других льготных категорий. Примерно в то же время он активно презентовал собственную стратегию развития Петербурга, постоянно повторяя тезисы «открытый город», «комфортный город», «умный город» и «социальный город». Позже они составили базис его официальной предвыборной программы.

1 мая Беглов возглавил праздничное шествие по Невскому проспекту. За его спиной шли колонны «желтых» профсоюзов, районных администраций и «Единой России». Затем – ряды системных опозиционеров и представителей левых организаций. Последнюю колонну сформировала демократическая оппозиция, приурочившая свой марш к грядущим губернаторским и муниципальным выборам.

Фото: Михаил Масленников

Когда Беглов, пройдя по центральной магистрали города, утверждал на Дворцовой площади, что в Петербурге живут «активнутые и противные» люди, в районе перекрестка Невского с улицей Марата полицейские и росгвардейцы били и задерживали демократов. Конфликт начался с того, что силовики не разрешили проносить баннеры и плакаты с лозунгами против Путина, Беглова и «Единой России». Позже, когда Беглова в ЗакСе попросили прокомментировать насилие на Первомае, он заявил, что никто не имеет права оскорблять другого человека.

В конце мая врио заявил, что пойдет на сентябрьские выборы самовыдвиженцем. Свое решение он попытался объяснить тем, что хочет быть открытым для всех.

- Задача исполнительной власти, безусловно, конечно, прислушаться ко всем, и надо быть над политическими амбициями. Поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а просто самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов, - заявил Беглов в интервью телеканалу «78».

Уже летом, во время теледебатов, он подчеркнул, что не принадлежит ни к каким партиям, а его партия это «горождане». В тот же день с сайта петербургского отделения «Единой России» удалили страницу с биографией Беглова.

Соперника у врио губернатора по выборам в конечном итоге стали только депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Ранее критиковавшая Смольный Оксана Дмитриева из Партии Роста постепенно стала снисходительнее отзываться о представителях исполнительной власти, а от идеи идти в губернаторы отказалась, объяснив это невозможностью пройти муниципальный фильтр. Муниципальный барьер попытались, но не смогли преодолеть «яблочник» Борис Вишневский и представитель ЛДПР Олег Капитанов. Последнему к тому же предложили пост в Смольном, а после выборов Беглов включил его в состав городского правительства. Наконец, наиболее рейтинговый соперник действовавшего главы, режиссер-коммунист Владимир Бортко снялся с выборов за неделю до дня голосования.

По официальным данным, на свою предвыборную кампанию Беглов потратил 59,3 млн рублей. Из них 26,7 млн рублей – на выпуск и распространение агит-материалов, а 20,6 млн – на оплату услуг информационного и консультационного характера.

Были и мероприятия, не финансировавшиеся из предвыборного фонда. Например, за неделю до выборов на Дворцовой площади прошел концерт «Будь с городом» с участием группы Сплин. И хотя праздник был посвящен волонтерскому движению, в нужный момент на сцене появился и основной кандидат в губернаторы. Во время концерта были подведены итоги конкурса «Большая любовь», по-английски – Big Love.

За три дня до выборов жители юга Петербурга собрались у трех новых станций метро, ожидая их открытия. Запуск станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» переносили несколько лет. Их успешное открытие 5 сентября могло окончательно убить интригу на губернаторских выборах. Но запуска не произошло, а в спину чиновников полетели проклятия от жителей Купчино, организовавших потом «протестное голосование» на отдельных участках. Для второго тура их злости не хватило, еле живая интрига прожила до ночи подсчета голосов, а открытие станций подземки закрыла первый год правления Беглова. Дата 3 октября для него запомнится вдвойне.

Сергей Еремеев

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