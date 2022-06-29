ЗакС закончил парламентский год

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 29 июня провело последнее заседание в парламентском году, а потом еще одно самое последнее, чтобы окончательно принять срочные инициативы. Парламентарии одобрили и закон о реновациях, и поднятие зарплат чиновников и депутатов, и льготы для детей участников "спецоперации" и включение глав комитетов в правительство.

Успеть напоследок

Очередное заседание петербургского парламента хоть и не продлилось как предыдущее около семи часов, но тоже затянулось почти до 15:00 часов. После этого прошло внеочередное, на котором депутаты закрыли хвосты и приняли ряд документов в третьем чтении. Прежние пленарные заседания Законодательного собрания дотягивали только до обеда, после которого все расходились. Но под конец весенней сессии в парламент внести законопроекты, принимавшиеся в ускоренном порядке.

Меньше чем за неделю ЗакС рассмотрел и принял документ о реновации в Петербурге. Из более чем 20 поправок оппозиционных партий, прошли только две. Остальные, меняющие основную часть документа, одобрены большинством от "Единой России" не были. На внеочередном заседании законопроект уже одобрили в целом, изменив лишь один основной критерий - общие собрания жильцов должны пройти в течение 90 дней, а не 60. Подробнее о документе - в материале ЗАКС.Ру.

Также оперативно депутаты приняли проект закона о собственных зарплатах, а также об оплате труда губернатора и других чиновников. Парламент увеличил размер "ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы". Документ начнет действовать с 2023 года, в том же году на зарплаты указанных служащих потратят на 697 млн рублей больше.

На последнем и самом последнем заседании весенней сессии ЗакС установил льготы для детей участников "специальной военной операции" - они смогут поехать в детский лагерь. Быстро депутаты согласились попросить премьер-министра Михаила Мишустина возродить начальную военную подготовку и разрешить главам комитетов и районных администраций становится членами правительства.

Чуть больше времени ЗакСу потребовалось, чтобы изменить Устав Петербурга. В него внесли корректировки, чтобы Основной закон города соответствовал федеральному, но губернатор Александр Беглов добавил несколько пунктов от себя. В частности, депутаты больше не будут согласовывать кандидатов в вице-губернаторы. Теперь глава города может выбрать себе любого заместителя и не спрашивать мнение парламентариев. Спикер ЗакСа Александр Бельский на брифинге 29 июня поделился своим мнением по этой поводу. Он считает, что главная задача депутатов - следить за работой вице-губернаторов.

- Согласовывать вице-губернаторов и не нести ответственность за их работу - это такая немножко профанация. Может быть я так говорю как человек, который большую часть своей жизни проработал в бизнесе. Я считаю, что, если уж мы какие-то решения принимаем, мы должны за них отвечать. А мы за них не отвечаем, за них отвечают органы исполнительной власти, пуская они принимают решение, - сказал Бельский.

Итоги рабочего года

Нынешний седьмой созыв парламента Петербурга избрался осенью 2021 года. Первое заседание прошло 29 сентября. Спустя девять месяцев парламентский год окончен. Одно из последних принятых решений - перерыв в заседаниях до 8 сентября.

Подвести итоги работы ЗакСа спикер Бельский решил еще в начале пленарного заседания. По его словам, год был сложный - начался при очередной волне коронавируса, а продолжился под санкционным давлением.

- При всем при этом нам удалось достаточно эффективно отработать. Мы приняли порядка 400 нормативных актов, утвердили ряд серьезных социальных законов, - сказал Бельский.

Некоторые из этих законов он перечислил: поддержка долгожителей, выплаты для семей с детьми и далее. Также были совместно с правительством Петербурга приняты различные меры поддержки предпринимателей. В разговоре с журналистами Бельский отметил большую открытость парламента нового созыва.

- В целом как-то такого явного проявления того, что "Ура, у нас стал открытый парламент" - я не слышал. Но для нас основная задача не все это слышать. Мы сделали эти шаги, людям нравится, они не предъявляют претензий в том, что он закрытый. Для нас это уже важно, - сказал спикер.

Он добавил, что уже обсуждал с коллегами идею осенью принять регламент, по которому петербуржцы смогут посещать пленарные заседания.

Во время работы седьмого созыва для петербуржцев открыли внутренний двор парламента и дали возможность венчаться в церкви Мариинского дворца. Постепенно новый ЗакС ввел поименное голосование почти по всем вопросам, решил публиковать стенограммы заседаний, вернул брифинги руководителей всех фракций. Также в ЗакС стали пускать всех журналистов, в том числе тех, кого не допускали во время работы шестого созыва.

При этом, петербургский парламент полным составом не стал пытаться вносить поправки в закон об иностранных агентах, куда все чаще стали попадать представители СМИ. ЗакС создал рабочую группу, которая подготовила свои предложения, но всем составом их одобрять не стали - документ рабочая группа отправила в Государственную думу от своего имени. А на пленарном заседании депутаты неоднократно отказывались рассматривать инициативу "Яблока" об исключении понятия "иностранный агент" из российских законов. Теперь Госдума приняла уже новый документ, вводящий еще больше ограничений и требований у тем, кого Минюст сочтет иноагентом.

Об открытости как о достижении парламента за последний год говорили лидеры фракций. В частности, это упомянула руководитель "Справедливой России - За правду" и рабочей группы по изменению закона об иноагентах Марина Шишкина:

- Мы все-таки люди самокритичные. <...> Можно было что-то сделать лучше, быстрее, четче и так далее. Но я все-таки скажу о хорошем. Я рада, что в Законодательном собрании нынче дышится легче. Я рада, что мои коллеги журналисты получили полное право присутствовать в Большом зале (в нем проходят пленарные заседания - прим. ЗАКС.Ру), читать стенограмму может любой житель Санкт-Петербурга, каждый может посмотреть, кто и как голосует за тот или иной вопрос.

Шишкина добавила, что группа по изменению закона об иноагентах продолжает работать. В нее все так же входят представители крупнейших СМИ, отметила лидер эсеров в городском парламенте.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник заявил, что для него главным показателем работы за парламентский год стало хорошее сотрудничество со всеми коллегами. Всегда можно было обсудить вопросы, сказал Крупник.

- Мне очень приятно, что вне зависимости от фракции люди в парламенте достаточно профессиональные. Мы общаемся с предельным уважением друг к другу. Я стараюсь это делать точно. У меня были недопонимания с коллегами по определенным вопросам, что абсолютно нормально, связанные с вопросами развития города или социального характера, но это никогда не переходило на личности, это никогда не переходило на нерукопожатость, - рассказал лидер фракции единороссов.

Подобного мнения придерживается и лидер фракции ЛДПР Павел Иткин, который был и в шестом созыве ЗакСа. Он заявил, что парламент сейчас "открытый и дружелюбный".

- Присутствует конструктивная оппозиция с точки зрения выслушивания мнений, - добавил Иткин.

А вот лидер фракции "Яблока" Александр Шишлов хоть и отметил новую открытость ЗакСа, но все же заявил, что некоторые вопросы парламент обсуждать не хочет. В частности, ЗакС не обсуждает причины и способы выхода из ситуации, в которой все оказались после начала "специальной военной операции".

- Нужно не забывать о причинах того, что происходит и что нужно сделать, чтобы эти причины были устранены, - заявил Шишлов, напомнив о предложении "Яблока" о необходимости обмена пленными и телами погибших и важности мирных переговоров.

Это предложение фракция "Яблока" озвучила сразу же после начала "спецоперации", но его в парламенте обсуждать не стали. Вообще говорить о действиях России на Украине депутаты были не очень рады.

В целом, дискуссий в парламенте в какой-то момент действительно стало меньше. Депутаты принимали законопроекты за пару часов, проводили заседания комиссий, но яркие речи с трибуны звучать практически перестали.

Кроме этого, седьмой созыв стал регулярно увеличивать полномочия правительства Петербурга и сокращать свои - в основном, одобряя законопроекты губернатора Петербурга. Так правительство получило право самостоятельно устанавливать меры социальной поддержки участников спецоперации, не согласовывать с депутатами объекты адресной инвестиционной программы и другие возможности. Депутат от "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов назвал это "дурной" тенденцией последнего времени. А "яблочник" Борис Вишневский при голосовании за передачу очередного полномочия от ЗакСа правительству отметил, что скоро большинство депутатов могут быть уже и не нужны.

- Зачем вообще большинство сидящих здесь будет нужно, если оно ничего не может сделать в отношении правительства, ни на что не может повлиять?

Спикер Бельский ранее говорил о том, что парламент должен быть "помощником" исполнительных органов власти. Сам он, напомним, в депутаты пришел из чиновников - до выборов в ЗакС Бельский был вице-губернатором по внутренней политике при губернаторе Александре Беглове.



















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников