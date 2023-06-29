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Статьи 29 июня, 20:18

Тишайшие во дворце

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Руфото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Седьмой созыв Заксобрания Петербурга достиг своего экватора. Некоторые его депутаты за два с половиной года работы не внесли ни одного законопроекта или ни разу не взяли слово. Депутат-молчун от Петербурга нашелся и в Госдуме.

Письма премьеру

Законодательное собрание Петербурга до сентября ушло на каникулы. Нынешний состав городского парламента отработал два с половиной года — половину отведенного ему срока. За это время в городской парламент внесли более одной тысячи инициатив. Автор каждой десятой — губернатор Петербурга Александр Беглов

273 документа поступило под авторством спикера Александра Бельского. В основном это проекты решений об объявлении благодарности и присвоении наград петербуржцам. Парламентский комитет по законодательству подготовил 106 инициатив. Ее председатель Всеволод Беликов — 77. Самый активный депутат-законотворец Денис Четырбок — 191. 

Уровень законотворческой активности депутатов-новичков совершенно разнообразен. Причем он не всегда пропорционален просто публичной активности. Например, берущая слово почти на каждом заседании Наталия Астахова ("Единая Россия") стала соавтором одного регионального и одного федерального законопроектов, а также вошла в число инициаторов обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина — об увеличении возраста получателей детских пособий. 

К слову, обращения в федеральное правительство в этом созыве вообще стали особенно популярны. За два с половиной года в ЗакС поступило 22 проектов писем на имя премьера. За весь прошлый созыв их было только десять.

Депутат от КПРФ Алексей Зинчук, добровольно отчитывавшийся перед избирателями о своих расходах и голосовавший против увеличения собственной зарплаты, внес только один законопроект. Вместе с единороссами Олегом Милютой и Денисом Четырбоком он подготовил техническую поправку в закон об административных правонарушениях.

В написании всего двух обращений на имя Мишустина поучаствовала один из самых молчаливых депутатов этого созыва Любовь Менделеева ("Справедливая Россия — За правду"). Оба раза — в соавторстве с другими парламентариями. За всю первую половину созыва Менделеева ни разу не выступала — ни с трибуны, ни с места. Это хорошо видно по стенограммам заседаний, которые в этом созыве начали публиковать на сайте ЗакСа.

Впрочем, судя по соцсетям Менделеевой, последние два с половиной года она провела активно. Не только посещала заседания в Мариинском дворце и возлагала цветы по подобающим поводам, но и лично участвовала в плетении маскировочной сети в рамках акции "Всё для фронта. Всё для Победы".

photo_2023-06-29_18-59-32.jpg (130 KB)фото со страницы Любови Менделеевой "ВКонтакте"

До свидания, депутат

Соавтором двух документов стал единоросс Алексей Далматов. Выходец из строительного бизнеса и один из самых богатых парламентариев в этом созыве, он избрался в ЗакС по округу ветерана Мариинского дворца Сергея Никешина. За время своей работы Далматов выступал нечасто и запомнился главным образом идеей обратиться к Мишустину с предложением оборудовать каждую школу страны двумя рубежами охраны и активным участием в обсуждении будущего рынка электросамокатов

С февраля 2023 года единоросс перестал посещать заседания, а потом и вовсе сложил с себя полномочия. Ходили слухи о проблемах со здоровьем и об отъезде за рубеж. Сам Далматов объяснил свое решение семейными обстоятельствами.

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- Это трудный выбор связан только исключительно с семейными обстоятельствами. Мое отсутствие на последних заседаниях было вызвано необходимостью их преодолеть. К сожалению, не все проблемы удалось решить, - объяснялся депутат на последнем для себя заседании. 

Законодательная пауза

Единственный депутат, который за два с половиной года работы не внес вообще ни одного проекта — Герой России, лыжница и член "Единой России" Любовь Егорова. Уже который созыв она представляет в городском парламенте Фрунзенский район. В 2018-2020 гг. Егорова подписывалась под одним законопроектом в год, а позже и это перестала делать. 

Выступает депутат нечасто. Однако за март 2023 года Егорова аж два раза вышла на трибуну, чтобы представить инициативы комиссии по образованию, культуре и науке вместо отсутствовавшего председателя Юрия Авдеева. Один из этих вопросов касался делегирования ее самой в координационный совет Петербурга по физкультуре и спорту. Во время обсуждения этого проекта даже получилось подобие диалога с депутатом Михаилом Барышниковым.  

photo_2023-06-29_20-12-53.jpg (85 KB)отрывок из стенограммы заседания Законодательного собрания

Хотя собственные законопроекты Егорова давно не вносит, однажды она предложила поправку в чужой. В конце 2022 года депутат "Единой России" Антон Соловьев предложил внести изменения в закон "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта". Согласно одному из них, из текста закона убиралось упоминание о социальной поддержке городом спортсменов и тренеров. Соловьев объяснял, что без поддержки никто не останется, а норма будет прописана в Социальном кодексе. Однако депутат-легкоатлет из "Новых людей" Дмитрий Павлов настоял на том, что всё нужно вернуть как было, и внес соответствующую поправку. Предварительно он заручился поддержкой олимпийской чемпионки Егоровой. Она стала соавтором предложения о возврате упоминания соцподдержки в закон. Однако, когда настало время голосовать, Егорова, как и ее однопартийцы, не стала поддерживать собственную поправку и заблокировала ее принятие.

Несмотря на слабую законотворческую активность, упрекнуть Егорову в бездеятельности нельзя. Судя по личной странице "ВКонтакте", депутат в этом созыве не сидела сложа руки, а занималась массой полезных дел: ходила на крестный ход под красными флагами, проводила встречи со спортсменами и тренерами и посещала открытие хоккейной школы "Красная машина юниор" при Спортивной школе № 2 Фрунзенского района, которой руководит ее сын Виктор Сысоев.  

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фото из группы "Фрунзенский район Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

На вопрос ЗАКС.Ру о планах на следующую сессию Егорова ответила кратко: "Есть проекты".

Неголосующий депутат

Не за горами экватор и думского созыва. Нынешний состав депутатов Госдумы войдет в историю своей невероятной лояльностью Кремлю и едва ли не абсолютным единодушием. Отдельные резонансные законопроекты в парламент вносили от лица сотен соавторов-депутатов. 

Петербургские думцы, особенно единороссы, на общем фоне не выделялись. Единственное исключение — беспартийный Евгений Марченко. В один прекрасный день он вообще перестал голосовать.

Марченко заседает в Госдуме второй созыв. Оба раза шел в парламент при поддержке "Единой России". Однако после переизбрания не проработал во фракции и трех месяцев. После конфликта с однопартийцами был из нее исключен. Сначала думал примкнуть к справороссам, потом заявлял о намерении создать свою партию, но в итоге так и остался беспартийным внефракционным депутатом. 

За первую половину созыва Марченко не внес ни одного законопроекта. Более того, со временем он стал все реже принимать участие в голосованиях, а после 6 июля 2022 года вообще перестал этим заниматься. Всего за время созыва депутат предпочитал не голосовать в 93,1% случаев.

photo_2023-06-29_19-00-07.jpg (49 KB)скриншот с сайта Госдумы

Судя по группе "ВКонтакте" близкого депутату муниципалитета "Сергиевское", в последнее время Марченко куда интереснее дела духовные. Парламентарий помогает музею-храму Сергия Радонежского. Много сообщений посвящено тому, как благодаря ему в храм привезли чашу преподобного. И, разумеется, Марченко не забывает поздравлять горожан со всеми надвигающимися праздниками в соцсетях. Без этого депутат — не депутат. 

Сергей Еремеев


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Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Беликов Всеволод Федорович 
Бельский Александр Николаевич 
Далматов Алексей Анатольевич 
Егорова Любовь Ивановна 
Зинчук Алексей Валерьевич 
Марченко Евгений Евгеньевич
Менделеева Любовь Юрьевна 
Четырбок Денис Александрович 




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