ЗакС и возвращение Бельского

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 27 ноября утвердило бюджет города на 2025 год, окончательно приняло закон о туристическом налоге, а также отдало дань уважения морским пехотинцам и обсудило предложение по сокращению сроков публичных слушаний по градостроительным вопросам. Подробнее о том, как прошло заседание - в материале ЗАКС.Ру.

Командировки

Очередное собрание депутатов петербургского парламента впервые за три недели прошло под руководством председателя Заксобрания Александра Бельского. До этого спикер находился в заграничных командировках. Сперва он провел неделю в Южно-Африканской Республике, где обменивался опытом с коллегами из Йоханнесбурга, а потом отправился на космодром Байконур. С космодрома делегация из Петербурга наблюдала за стартом ракеты с новогодними подарками для космонавтов на МКС. Кроме жизненно необходимых вещей, на орбиту отправился флаг с символикой 30-летия парламента. Бельский рассказал журналистам, что скоро в Мариинском дворце появится экспозиция, посвященная поездке. Среди экспонатов, например, подаренная "Роскосмосом" уменьшенная модель корабля, за которым наблюдали депутаты.

От ЮАР у Бельского впечатления положительные. Он отметил темпы развития государства, а также напомнил о теплых взаимоотношениях между Россией и ЮАР. У его коллеги Павла Крупника, который также принял участие в поездке, воспоминания иные. Например, после шести вечера на улицу было выходить нельзя из-за высокой, по его словам, преступности.

- Страна контрастов. Йоханнесбург - это где после шести нет ни одного человека на улице, потому что нет света. Преступность на таком серьезном уровне. И днем ходить небезопасно белому человеку. Но люди очень открытые, - рассказал Крупник.

Крупник отметил, что настроения в каждом регионе очень отличаются. Например, в законодательной столице ЮАР, Кейптауне сложилась в основном прозападная коалиция в парламенте. На севере страны к России относятся лучше, отметил он.

Культурный обмен двух столиц

В начале недели лидер фракции "Новые люди" в парламенте предложил перевезти в Петербург из Москвы памятник Петру Великому, который уже почти 30 лет стоит на Крымской набережной. Об идее депутата активно писали как городские, так и федеральные издания. После заседания 27 ноября Дмитрий Павлов снова решил поднять этот вопрос. Своим мнением на этот счет поделились коллеги-депутаты из других фракций.

- У нас же даже атомную подводную лодку привезли в новый комплекс [Музей Военно-морской славы] в фортах. Я считаю, если согласятся москвичи и наши петербуржцы… На мой взгляд, если Петр Великий, основатель Петербурга, встанет где-то нибудь на фортах, встречая корабли, заходящие в Санкт-Петербург - это будет символично, - предположил Павлов.

Другие депутаты отнеслись к такой инициативе скептически. В основном все упиралось в источник финансирования транспортировки такого культурного груза. Да и есть куда более важные вопросы, считают депутаты. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина, например, предложила оставить все на своих местах. Ее коллега Ирина Иванова считает, что инициатива через какое-то время забудется.

- Во-первых это стоимость. Если вы знаете, сколько это стоит… Не знаете? Когда рассматривался этот вопрос десять лет назад, то перенос этого памятника стоил на тот момент порядка 100 миллиардов рублей. Я думаю, вопрос будет закрыт, потому что мы с вами не заплатим, Москва, конечно, с удовольствием отдаст… Москвичи, не Москва. Другое дело, за чей счет банкетик? - пояснила лидер фракции КПРФ Ирина Иванова.

Бюджет, морская пехота и новый налог

На заседании депутаты рассмотрели в третьем, окончательном чтении законопроекты о бюджете на предстоящую трехлетку, о введении в Петербурге туристического налога на замену курортному сбору, а также утвердили в городском законе о праздниках и памятных датах День морской пехоты, который отмечается сегодня, 27 ноября. В последнем вопросе петербургский парламент синхронизировался с федеральной повесткой - за несколько минут до начала заседания был опубликован указ президента Владимира Путина об утверждении Дня морской пехоты на государственном уровне. Все эти годы морпехи отмечали свой профессиональный праздник на основании решения главкома ВМФ от 1996 года.

Также парламент приступил к обсуждению другой памятной даты - Дня мостостроителя, который предлагается отмечать 4 декабря. Инициатор законопроекта, единоросс Алексей Цивилев продвигал наименование "День мостовика", однако Министерство труда такой термин не признает, поэтому пришлось искать компромисс. Дата 4 декабря приурочена к открытию первого постоянного моста через Неву - Благовещенского.

- 4 декабря - сами мостовики выбрали. У них навигация заканчивается 30 ноября. С 10 апреля по 30 ноября они не могут себе позволить отдыхать. Там есть другие даты, у мостовиков. Они говорят: "Только не в эти дни - у нас вахта, мы дежурим, а вот 4 числа - можем отдохнуть". Ну, пусть люди отдохнут. <...> Не обязательно делать пышное… Они не очень хорошо относятся к пышным праздникам с фейерверками. Спокойно собраться в коллективе, сходить куда-то отдохнуть. Может, в баню, - рассуждал Цивилев.

Другой законопроект был посвящен изменению правил обсуждений по градостроительным вопросам. Суть инициативы заключается в сокращении сроков на проведение различных этапов рассмотрения градостроительных вопросов при участии горожан: проведение экспозиции проекта Правил землепользования и застройки хотят сократить с 15 до 7 дней, а срок общественных обсуждений сократить до одного месяца с момента оповещения жителей. Документ был принят в первом чтении.

















Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру